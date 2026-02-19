Documentul prezentat în varianta agreată de coaliție stabilește că suma acordată angajaților din sistemul bugetar care dețin titlul științific de doctor ar urma să fie redusă la 500 de lei brut lunar în anul 2026.

Conform articolului LIV din proiect, în anul 2026 personalul care deține titlul științific de doctor ar beneficia de o indemnizație lunară de 500 de lei brut. Aceasta se acordă doar dacă persoana își desfășoară activitatea în domeniul pentru care a obținut titlul, potrivit edupedu.ro.

Totodată, indemnizația se acordă doar dacă în fișa postului există atribuții obiective și cuantificabile. Acestea trebuie să permită verificarea lunară a modului în care activitatea suplimentară este valorificată.

Proiectul mai stabilește că acest cuantum nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor sau indemnizațiilor prevăzute de lege.

În prezent, potrivit Legii-cadru nr. 153/2017, indemnizația pentru titlul de doctor este stabilită la 50% din salariul minim brut pe țară. În practică, suma este plafonată de șase ani la nivelul salariului minim din 2018, respectiv 1.900 de lei brut.

Acest lucru înseamnă o indemnizație de aproximativ 950 de lei brut lunar.

Noua prevedere ar reduce suma la 500 de lei brut. Aceasta ar însemna aproximativ 293 de lei net, după plata contribuțiilor și a impozitului.

Comparativ cu plafonul actual de 950 de lei brut, scăderea este de 450 de lei brut pe lună. În net, diferența ajunge la aproximativ 260 – 270 de lei lunar.

Proiectul mai prevede, la articolul LVII, că diminuarea se aplică imediat după intrarea în vigoare a actului normativ.

Textul stabilește că, începând cu acel moment, veniturile salariale lunare ale personalului care beneficiază de această indemnizație se diminuează în mod corespunzător. Nu este prevăzută o perioadă de tranziție.

Condițiile pentru acordarea indemnizației au fost introduse la finalul anului 2024 prin OUG 156/2024. Acestea vizează desfășurarea activității în domeniul pentru care a fost obținut titlul și existența unor atribuții obiective și cuantificabile în fișa postului.

Măsura îi vizează pe angajații din sectorul public care dețin titlul de doctor. Printre aceștia se numără cadre didactice, personal universitar, cercetători și funcționari publici, dacă își desfășoară activitatea în domeniul în care au obținut titlul.

În nota de fundamentare a proiectului nu este prezentată o analiză dedicată acestei măsuri. Documentul nu indică numărul beneficiarilor și nici economiile estimate în urma reducerii.

Până în acest moment, Guvernul nu a făcut declarații publice separate privind modificarea cuantumului indemnizației pentru titlul de doctor.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat recent că în acest an în sistemul preuniversitar nu vor mai exista reduceri bugetare. Acesta a avut consultări cu reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor privind construcția bugetului și contribuția învățământului universitar la reducerea cheltuielilor publice.

Recent a fost modificat și modul de acordare a normei de hrană pentru profesori. Indemnizația de hrană va fi acordată doar angajaților cu salarii nete de până la 6.000 de lei.