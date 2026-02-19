Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a declarat că reducerea bugetului de personal la nivelul ministerului este mai mare decât limita de 10%. Acesta a explicat că la MIPE a fost aplicată o reducere de venituri nete și salarii de 22,7%.

Ministrul a precizat că această diminuare a fost determinată de eliminarea sporurilor și stimulentelor. Comparativ cu anul 2025, bugetul ministerului pentru 2026 va reflecta o scădere semnificativ peste nivelul necesar de 10%.

El a arătat că obligația prevăzută în proiectul de ordonanță este reducerea bugetului de personal cu peste 10%. Ministrul a afirmat că această condiție este deja îndeplinită la nivelul instituției.

Oficialul a mai spus că detaliile vor fi făcute publice pentru a arăta modul în care ministerul și-a îndeplinit obligațiile. Acesta a subliniat că o scădere de 22,7% a veniturilor reprezintă o diminuare semnificativă.

„În primul rând, ordonanţa nu este în cadrul adoptată, dar noi ne-am făcut analizele. Aş vrea să atrag atenţia asupra faptului că la MIPE a existat o reducere de salariu, de venituri nete şi de salariu şi mai mare, de 22,7%, atunci când a fost adoptată tăierea de sporuri şi de stimulente. Prin urmare, pe ansamblu, bugetul Ministerului Investiţiei şi Proiecte Europene va fi semnificativ peste valoarea de 10% care este necesară pentru reducere, comparând bugetul 2025 cu 2026. Asta este ceva ce vom urmări. Reducerea de buget este semnificativ peste 10%”, a afirmat ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, după şedinţa de guvern, despre reducerile cu cheltuielile salariale, din instituţia pe care o conduce.

Dragoș Pîslaru a vorbit și despre plățile din PNRR și despre contul deschis la BNR, după criticile venite din partea lui Adrian Câciu (PSD). Ministrul a explicat că acest cont este unul colector și nu are legătură cu managementul de numerar al Ministerului Finanțelor.

Acesta a afirmat că cererea de plată 3 a fost suspendată din cauza activității guvernelor anterioare. Totodată, cererea de plată 4 nu a putut fi depusă inițial deoarece PNRR era blocat și necesitase revizuire.

Ministrul a spus că procesul de revizuire a fost finalizat după un demers complex de recâștigare a încrederii Comisiei Europene. După publicarea deciziei Consiliului, cererea de plată 4 a fost depusă imediat.

Aceasta are o valoare de 2,62 miliarde de euro și se află într-un stadiu avansat de consultare. Ministrul a estimat că în luna martie ar putea fi primită aprobarea pentru plată din partea Comisiei Europene.

„Eu nu am dispute cu persoane care nu ştiu despre ce vorbesc sau sunt pur şi simplu contributori, direct, la dezastrul care a condus la faptul că noi acum trebuie să reparăm PNRR. Dispută poate să aibă domnia sa cu cine vrea. Eu practic ce spun şi am spus şi în spaţiul public este că contul de la PNRR este un cont colector, nu are nicio legătură cu managementul de cash pe care îl are Ministerul de Finanţe. În acelaşi timp, secvenţialitatea cererilor de plată este una foarte clară pentru toată lumea”, a declarat Dragoş Pîslaru.

„Am explicat foarte clar, pas cu pas, de la venirea mea ca ministru, în a treia zi de ministeriat, până când am terminat revizuirea într-un proces extrem de complicat, unde România a avut o treabă foarte complicată să recâştige încrederea Comisiei Europene, iar abia după revizuirea acestui PNRR şi publicarea deciziei Consiliului, am putut depune şi am depus imediat cererea de plată 4. În luna martie cel mai probabil vom avea undă verde din partea Comisiei Europene pentru plată şi lucrul acesta este exact în termenul pe care-l are Comisia Europeană”, a mai spus ministrul Investiţiilor, după şedinţa de guvern.

Dragoș Pîslaru a afirmat că între 2021 și iunie 2025 au fost cheltuite aproximativ patru miliarde de euro din PNRR. Ulterior, guvernul instalat în 23 iunie ar fi cheltuit peste șase miliarde de euro pentru proiecte de investiții.

Ministrul a arătat că utilizarea acestor fonduri este parte din responsabilitatea instituțională de implementare a proiectelor. El a subliniat că obiectivul este finalizarea investițiilor până la data de 31 august.

„A venit guvernul în 23 iunie şi a cheltuit peste şase miliarde, de nu mai avem bani acum în contul de la BNR. Şi întrebarea este, pentru orice om cu capul limpede şi orice om care ştie un pic de dram de economie şi de afacere europene, e rău că ai cheltuit banii ăştia? Nu este de fapt exact responsabilitatea mea ca ministru să mă asigur că banii ăştia se cheltuie în proiectele de investiţii, ca să le terminăm până pe 31 august? Păi care este nesimţirea să poţi să spui că era mai bine să stea banii în cont?”, a subliniat ministrul Dragoş Pîslaru.

Oficialul a menționat că, în ciuda tensiunilor apărute în spațiul public, colaborarea profesională între miniștri rămâne una bună. Acesta a precizat că actul de guvernare continuă sub coordonarea prim-ministrului Ilie Bolojan.

„Ce trebuie să înțeleagă românii e că în cadrul Guvernului avem o relație bună de colaborare cu miniștrii, că persoanele care fac de obicei aceste comentarii nu sunt în arcul ministerial. Relația profesională și de colaborare cu miniștrii din toate partidele din coaliție este una foarte bună și pot să asigur că actul de guvernare este făcut în interesul cetățenilor și cu profesionalism.”, a spus Pîslaru.

Ministrul a adăugat că adoptarea reformei pensiilor magistraților reprezintă un exemplu de funcționare a coaliției. Decizia Curții Constituționale privind constituționalitatea reformei este definitivă și general obligatorie.