Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit joi la Palatul Victoria cu reprezentanţii Moody’sniei. La discuţii au participat şi Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, şi Ştefan Nanu, directorul general al Trezoreriei Statului, potrivit anunţului Guvernului.

”Prim-ministrul a punctat măsurile guvernamentale privind controlul cheltuielilor publice, menţinerea traiectoriei de reducere a deficitului bugetar şi de îmbunătăţire a colectării. Proiectul de buget pentru 2026 are ca obiectiv o ţintă de 6,2% a deficitului bugetar la finalul anului, în condiţiile menţinerii nivelului ridicat al investiţiilor, având în vedere faptul că până la 31 august 2026 România va închide proiectele finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă”, arată sursa citată.

Referitor la perspectivele economice, premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul va pune accent pe consolidarea şi creşterea economică, menţionând că absorbţia fondurilor europene şi sprijinul investiţiilor rămân priorităţi.

”De asemenea, Guvernul se va axa asupra domeniului energiei atât pentru a determina scăderea preţului acestei resurse, cât şi pentru a îmbunătăţi competitivitatea companiilor. Un alt obiectiv este legat de atragerea investiţiilor străine, îndeosebi în sectoare în care România înregistrează deficit comercial. În ceea ce priveşte piaţa muncii, sunt avute în vedere măsuri pentru creşterea gradului de ocupare a populaţiei active şi pentru adaptarea învăţământului superior la realităţile economice”, mai arată Executivul.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat importanţa menţinerii stabilităţii şi a politicilor economice predictibile, esenţiale atât pentru dezvoltarea economică, cât şi pentru recâştigarea încrederii cetăţenilor în statul român.

Totodată, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a evidenţiat progresele în digitalizarea administraţiei fiscale, care vor îmbunătăţi colectarea veniturilor, precum şi măsurile de stimulare economică pe care Guvernul le va implementa.