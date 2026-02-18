Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seară, într-o intervenție la Digi24, că discuțiile din coaliție privind pachetul de solidaritate, bugetul și măsurile economice vor continua în perioada următoare, în contextul deciziei Curtea Constituțională a României (CCR) privind pensiile magistraților și al presiunilor legate de fondurile din PNRR.

Grindeanu a afirmat că PSD se află într-o etapă de negocieri cu partenerii din coaliție în privința pachetului de solidaritate și că măsurile propuse trebuie incluse în bugetul de stat. El a precizat că a discutat cu premierul Ilie Bolojan și că urmează noi întâlniri atât între ei, cât și între șeful Guvernului și celelalte partide din coaliție.

Liderul social-democrat a mai spus că adoptarea ordonanțelor de urgență privind administrația și relansarea economică ar urma să aibă loc la începutul săptămânii viitoare, cel mai probabil luni sau marți.

„Suntem într-o zonă în care discuțiile vor continua în perioada următoare. E o chestiune ce ține de discuțiile cu partenerii din Coaliție, dar măsurile trebuie să fie prinse în buget. Eu am discutat cu Bolojan, a rămas că ne întâlnim și în zilele următoare, el se va întâlni și cu celelalte partide”, a afirmat Grindeanu.

Președintele PSD a susținut că pachetul de relansare economică ar fi trebuit adoptat mai devreme și că întârzierea ar fi contribuit la intrarea economiei în recesiune tehnică. În opinia sa, adoptarea la timp a pachetului de solidaritate ar fi putut evita actualele dificultăți economice.

Totodată, Grindeanu a criticat ideea reducerii salariilor în sectorul public, arătând că nu înțelege reacțiile pozitive față de astfel de măsuri și că, în absența PSD, ar fi putut fi afectate inclusiv salariile medicilor și profesorilor. El a subliniat diferența dintre tăierea salariilor și reducerea cheltuielilor bugetare.

„Cred că adoptarea celor două OUG – pe administrație și relansare economică – va fi undeva la începutul săptămânii viitoare – luni sau marți. Noi am prezentat pachetul de relansare din septembrie. Mă interesa să fie adoptat mai devreme, altfel n-am fi intrat în recesiune tehnică. Dacă era adoptat pachetul de solidaritate, n-am fi intrat în această sarabandă. Nu înțeleg bucuria unora privind tăierea salariilor. Se tăiau salariile la medici sau profesori dacă nu era PSD-ul. Una să tai salariile medicilor, alta e să tai cheltuieli”, a punctat Grindeanu.

Liderul social-democrat a explicat că, în discuțiile inițiale, ar fi existat propuneri privind o reducere de 10% a salariilor, care ulterior s-ar fi transformat în planuri de diminuare a cheltuielilor și apoi în formula actuală a anvelopei bugetare. El a reiterat că nu susține disponibilizările sau scăderile salariale și că reforma administrației nu ar trebui să se bazeze pe astfel de măsuri. Grindeanu a mai zis că reducerea personalului sau a salariilor nu reprezintă o soluție și a sugerat că economia a intrat oricum în recesiune, în pofida măsurilor de austeritate.

În același timp, el a apreciat disciplina fiscală mai bună din ultima perioadă și l-a felicitat pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru acest lucru, dar a criticat modul în care ar fi fost prezentată situația deficitului bugetar, pe care a descris-o ca fiind exagerată.