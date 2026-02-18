Adrian Negrescu consideră că validarea reformei pensiilor speciale de către CCR nu este doar o chestiune juridică, ci o decizie cu implicații majore pentru funcționarea statului și pentru echilibrul bugetar.

„Decizia CCR privind constituționalitatea reformei pensiilor speciale e mai mult decât o decizie tehnică, e un pas înainte în reformele absolut necesare de care are nevoie statul român și care sperăm să continue și cu celelalte categorii de ,,speciali’’”, a transmis economistul Adrian Negrescu.

În analiza sa, Adrian Negrescu arată că subiectul pensiilor de serviciu, cunoscute de majoritatea populației drept „pensii speciale”, a depășit de mult cadrul unei simple discuții fiscale. Tema s-a transformat într-o criză de echitate socială și de sustenabilitate economică, în condițiile în care diferențele dintre beneficiari și restul pensionarilor au devenit tot mai mari.

Datele oficiale indică existența unui sistem paralel de pensionare, cu beneficii mult peste media din sistemul public, într-un moment în care România riscă să piardă miliarde de euro din PNRR dacă nu îndeplinește condiționalitățile privind reforma.

Statisticile oficiale arată că magistrații – judecători și procurori – se află în fruntea clasamentului beneficiarilor de pensii speciale. Pensia medie lunară a unui fost magistrat este de aproximativ 25.447 lei, de aproape nouă ori mai mare decât pensia medie din sistemul public de asigurări sociale, care se situează la circa 2.800 lei.

În plus, în vârful acestui sistem există pensii care depășesc pragul de 70.000 lei pe lună, sume care au generat controverse intense în spațiul public.

Potrivit analizei prezentate de Adrian Negrescu, problema esențială nu este neapărat nivelul acestor pensii, ci modul în care sunt finanțate. Datele arată că doar între 13% și 15% din valoarea unei pensii medii de magistrat este acoperită de contribuția plătită efectiv de beneficiar pe parcursul carierei, restul fiind suportat din bugetul de stat.

Această structură de finanțare alimentează percepția de inechitate și pune presiune directă pe finanțele publice, în condițiile în care diferența este acoperită din taxele și impozitele plătite de toți contribuabilii.

La nivel macroeconomic, costurile asociate pensiilor speciale sunt în creștere. Dacă în 2021 statul român cheltuia aproximativ 1 miliard de lei pentru cei circa 5.800 de foști magistrați, în 2025 și 2026 suma a ajuns la 1,7 miliarde de lei.

Creșterea este explicată prin indexările succesive, dar și printr-un val de pensionări timpurii. Mulți magistrați se retrag din activitate la 48-50 de ani, în plină capacitate de muncă, ceea ce amplifică presiunea asupra bugetului public.

Dacă analiza este extinsă la toate pensiile de serviciu civile – aproximativ 11.500 de beneficiari, incluzând Curtea de Conturi, piloți, parlamentari și grefieri – efortul bugetar total estimat ajunge la 11 miliarde de lei anual. Din această sumă, 75,7% provine direct din bugetul de stat, nu din bugetul asigurărilor sociale.

Contextul demografic agravează situația. România are în prezent aproximativ 5 milioane de pensionari și 7,7 milioane de salariați activi. Cheltuielile cu pensiile reprezintă 8,5% din PIB, dintre care 1,2% este alocat pensiilor speciale, în timp ce contribuțiile angajaților generează doar 6% din PIB. Diferența produce un deficit de aproximativ 2,5% din PIB, echivalentul a circa 35 de miliarde de lei.

Proiecțiile demografice indică o creștere semnificativă a ponderii persoanelor de peste 65 de ani, de la 33% în prezent la 55% până în 2050, ceea ce accentuează presiunea asupra sistemului public.

În acest context, Adrian Negrescu subliniază că reforma pensiilor speciale nu reprezintă doar o ajustare contabilă menită să reducă deficitul, ci o problemă de moralitate publică și o condiție esențială pentru accesarea fondurilor din PNRR.