După ce Curtea Constituțională a decis că pensiile magistraților sunt legale, premierul Ilie Bolojan a spus că Guvernul va tăia toate pensiile speciale. El a explicat că decizia CCR permite Guvernului să crească vârsta de pensionare și pentru alte categorii și să reducă și alte pensii speciale.

Bolojan a argumentat, în direct la Antena 3 CNN, că există diferențe mari între a lucra într-un birou la Ministerul Afacerilor Interne sau la un serviciu de cazier judiciar și a fi zi de zi pe stradă, la ordine publică, luptându-te cu infractorii.

El a spus că Guvernul a pregătit proiectul ținând cont de toate deciziile CCR și că, respectând aceste decizii, proiectul este constituțional. A adăugat că se aștepta la această decizie și că este una corectă, pentru că repară o nedreptate pe care românii au simțit-o: să te pensionezi tânăr și să primești o pensie cât ultimul salariu nu este corect.

Premierul a spus că decizia CCR va permite Guvernului să continue discuțiile cu Comisia Europeană pentru a recupera 231 de milioane de euro, bani reținuți pentru că reforma nu fusese respectată. El a adăugat că, după ce legea va fi adoptată, Guvernul va arăta că proiectul funcționează și că eventualele întârzieri nu sunt din vina sa.

„Așa cum am spus și aseară, am considerat că Guvernul a pregătit acest proiect ținând cont de toate deciziile CCR și am spus că, având în vedere că am respectat toate aceste decizii, consider că proiectul e constituțional. Mă așteptam la o decizie a CCR. Faptul că această decizie a fost adoptată azi și a consfințit că acest proiect e constituțional, consider că e o decizie bună și corectă. Îndreaptă o nedreptate pe care toți românii au constatat-o. Să te pensionezi la o vârstă în deplinătatea facultăților intelectuale și fizice cu o pensie cât ultimul salariu e incorect din toate punctele de vedere. Ne permite să continuăm demersurile pe lângă Comisia Europeană ca suma de 231 de milioane de euro, care e reținută de Comisie pentru că nu am respectată acastă reformă, să încercăm să o recuperăm. De zilele următoare vom începe corespondența cu Comisia în acest sens. Sper să reușim după ce se va promulga acest proiect de lege și va deveni lege să putem să facem dovada că e operațional și că întârzierile sunt aspecte de procedură care nu sunt din culpa Guvernului”, a declarat Bolojan.

Bolojan a precizat că, după această decizie, Guvernul poate continua măsurile privind pensiile: să crească vârsta de pensionare acolo unde e necesar și să stabilească cuantumul pensiei ținând cont de decizia CCR. El a spus că toate categoriile care pot ieși la pensie anticipată ar trebui analizate printr-un audit și menținute doar pentru profesiile care justifică cu adevărat pensionarea anticipată. Reglarea acestor lucruri în sistem ar aduce mai multă echitate între angajați, a explicat el.

„S-au făcut mult mai multe lucruri în aceste luni, dar e adevărat că adoptarea de către CCR a acestei decizii permite Guvernului ca și în materia celorlalte pensii să continue măsurile în așa fel încât să crească vârsta de pensionare unde e cazul și să stabilească un cuantum al pensiei care să țină seama de deciziile CCR de azi. Consider că pentru toate categoriile care beneficiază de posibilitatea de pensionare anticipată trebuie făcut un audit și trebuie menținute exclusiv pentru categoriile profesionale care într-adevăr justifică această pensionare anticipată. Dacă e să discutăm foarte deschis, una e să lucrezi într-un cabinet la MAI, într-un serviciu de cazier judiciar, și alta e să fii în stradă zi de zi la ordine publică, să te lupți cu infractorii. Sunt lucruri diferite. Reglarea acestor lucruri în interiorul sistemelor aduce echitate”, a subliniat Bolojan.

Bolojan a spus că este clar că creșterea vârstei de pensionare nu mai poate fi evitată. El a explicat că, în fiecare sistem, oamenii au sarcini și responsabilități diferite, iar cerințele pentru fiecare loc de muncă sunt diferite.

De exemplu, a fi în brigada de intervenții a Jandarmeriei nu e același lucru cu a sta în pază într-o instituție unde nu se întâmplă nimic deosebit. El a adăugat că e nevoie de o analiză în fiecare caz, dar realitatea este că vârsta de pensionare trebuie să crească, pentru că situația anterioară era dezechilibrată.