Ilie Bolojan a detaliat conținutul proiectului de reformă administrativă, subliniind că acesta nu se limitează la reducerea cheltuielilor, ci include măsuri ample de descentralizare și consolidare a competențelor autorităților locale.

Premierul a arătat că documentul pus în transparență decizională conține prevederi care vizează atât auditul de personal, cât și transferul unor decizii către administrațiile locale. În intervenția sa, a explicat că reforma urmărește creșterea capacității administrative a primăriilor în domenii esențiale pentru dezvoltarea comunităților.

„În proiectul de reforma de administraţie, pe lângă auditul de personal care trebuie făcut, sunt foarte multe prevederi care ţin de decentralizarea unor decizii către autorităţile locale, de creştere a capacităţii acestora de a-şi exercita competenţele administrative în domeniul urbanismului, în domeniul colectării impozitelor, în domeniul politicilor publice locale, în aşa fel încât să nu fie doar o reducere a bazei de cheltuieli care, nu trebuie să ne ascundem, este corect să se facă acolo unde cheltuielile de personal sunt nejustificate, pentru că se fac din banii cetăţenilor sau din banii împrumutaţi pentru care plătim dobândi foarte mari”, a spus premierul Ilie Bolojan, la Digi24, despre reforma administraţiei, pusă în transparenţă decizională.

Șeful Executivului a insistat asupra faptului că reducerea cheltuielilor trebuie realizată acolo unde acestea nu sunt justificate, în condițiile în care fondurile provin din taxe sau din împrumuturi pentru care statul plătește dobânzi ridicate. În același timp, el a precizat că obiectivul reformei nu este o simplă tăiere de posturi, ci o reorganizare care să întărească administrația locală.

Ilie Bolojan a subliniat că există deja un număr semnificativ de primării care funcționează eficient și care contribuie la dezvoltarea comunităților lor, indiferent de culoarea politică a administrației locale.

Premierul a explicat că autoritățile locale trebuie să devină motoare de dezvoltare pentru comunități, iar existența acestora trebuie justificată prin proiecte și servicii concrete oferite cetățenilor. În acest context, el a atras atenția că rolul primăriilor nu este acela de a colecta taxe fără a genera beneficii vizibile pentru populație.

Șeful Guvernului a punctat că în prezent sunt peste 700 de primării care nu necesită reorganizări de personal, deoarece și-au gestionat eficient resursele și au demonstrat capacitate administrativă. În opinia sa, și celelalte administrații locale pot face pași importanți pentru a deveni factori de dezvoltare.