În plin proces de consultare publică privind reforma administraţiei, sindicaliştii Europol avertizează că finalul proiectului de OUG include o prevedere care ar permite schimbarea pensiilor militare, deşi sistemul de apărare este exceptat de la reducerea de personal.

Reprezentanţii sindicatului susţin că documentul, deşi anunţat ca un pachet de măsuri pentru eficientizarea aparatului bugetar, conţine o dispoziţie cu impact major asupra celor care activează în structurile de apărare şi ordine publică.

„«Şopârla» din finalul proiectului de OUG, intitulat „reforma administraţiei publice”, vizează direct iniţierea demersurilor pentru modificarea pensiilor militare. Cu alte cuvinte, la nivelul structurilor de apărare nu se reduc cheltuielile pentru anul 2026 cu 10%, însă, în schimb, se va modifica legea pensiilor militare, cu efect «pe viaţă»”, au transmis, miercuri, într-un mesaj postat pe Facebook, sindicaliştii Europol.

Aceştia atrag atenţia că, deşi în forma actuală a proiectului sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională este exceptat de la tăierile de personal, măsura compensatorie ar urma să fie modificarea cadrului legislativ privind pensiile militare. În opinia sindicaliştilor, o astfel de intervenţie ar produce efecte permanente asupra veniturilor viitorilor pensionari din aceste structuri.

Totodată, reprezentanţii Europol reamintesc că legea pensiilor militare a fost deja modificată recent, în contextul reformelor asumate de România prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Creşterea vârstei de pensionare la 65 de ani a fost una dintre schimbările adoptate în 2023, ca parte a jalonului convenit cu Comisia Europeană.

Proiectul de act normativ privind reforma administraţiei a fost publicat miercuri în transparenţă decizională de către Ministerul Dezvoltării, în varianta agreată la nivelul coaliţiei de guvernare. Documentul stabileşte reduceri de personal şi ajustări bugetare în mai multe sectoare ale administraţiei publice.

Concret, reforma administraţiei propune o reducere cu 10% a posturilor ocupate în administraţia locală. În paralel, pentru administraţia publică centrală este prevăzută o diminuare cu 10% a cheltuielilor de personal, măsură care ar urma să fie aplicată prin reorganizări şi restructurări interne.

În cazul sistemelor considerate esenţiale, proiectul introduce excepţii de la reducerea de personal, însă însoţite de măsuri compensatorii. Printre acestea se numără sistemele de învăţământ şi cultură, spitalele publice, serviciile publice de ambulanţă, dar şi domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.

Potrivit textului pus în dezbatere, pentru militari ar urma să crească vârsta de pensionare, iar în învăţământ este prevăzută reducerea sporului pentru titlul de doctor. În sectorul sanitar, proiectul introduce un nou sistem de clasificare a spitalelor şi un mecanism de salarizare bazat pe performanţă.

În acest context tensionat, sindicaliştii Europol au anunţat că vor formula rapid propuneri concrete de amendare a proiectului de OUG.