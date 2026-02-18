Sorin Grindeanu a precizat, la Parlament, că revenirea ministrului Finanțelor permite reluarea negocierilor politice pe tema bugetului, subliniind că adoptarea acestuia reprezintă o prioritate urgentă.

”Zilele acestea vor fi întâlniri, aseară s-a întors şi ministrul Finanţelor, a rămas că în aceste zile ne vom întâlni în coaliţie, să discutăm pe buget, primele discuţii. Probabil la începutul săptămânii viitoare va exista o şedinţă de guvern în care, prin ordonanţă de urgenţă, cele două ordonanţe, cea pe administraţie şi cea pe relansare economică vor fi adoptate, luni sau marţi. După care, sigur că principala preocupare, atât a Guvernului cât şi a coaliţiei, este să avem cât mai repede un buget. Din punctul meu de vedere, oricum s-a întârziat foarte mult”

Liderul PSD a atras atenția asupra întârzierilor acumulate în elaborarea documentului bugetar.

Grindeanu a reiterat că PSD nu va renunța la măsurile sociale propuse, chiar dacă acestea presupun cheltuieli suplimentare într-un buget de amploare.

”Vorbim de un buget de vreo două mii de miliarde. Plus, minus câteva zeci de miliarde. Deci, despre acest buget vorbim, de două mii de miliarde. Propunerile PSD pe pachetul de solidaritate, care sunt ţintite către oamenii care au suferit, au salarii mici, pensionari, oamenii peste care toate aceste tăieri au lăsat sau toate aceste tăieri le-au făcut viaţa foarte grea, tot acest pachet înseamnă undeva până în 3,5 miliarde”

Potrivit acestuia, măsurile vizează pensionarii, beneficiarii unor ajutoare punctuale, dar și categorii precum mamele, veteranii, foștii deținuți politici și persoanele cu dizabilități.

”PSD-ul în niciun caz nu renunţă la acest pachet care se adresează pensionarilor, cu acel ajutor one-off, CASS-ul pentru mame, pentru veterani, pentru foştii deţinuţi politici, persoanele cu dizabilităţi. Toate aceste lucruri sunt prinse în acele măsuri (…) şi care sunt obligatorii”

Referitor la dezbaterile privind eliminarea normei de hrană pentru personalul din sistemul de apărare, liderul PSD a precizat că proiectul de ordonanță pus în transparență de ministrul Dezvoltării nu conține o astfel de prevedere.

”Este un lucru foarte bun, susţinut şi de noi”

În ceea ce privește aplicarea rezultatului referendumului privind Bucureștiul, Sorin Grindeanu a declarat că dialogul dintre primarul general și primarii de sector trebuie să continue.

”Eu aici sunt optimist, l-am auzit pe primarul general Ciucu luni la coaliţie spunând că a avut aceste întâlniri (…) şi că sunt înţeleşi”

Întrebat dacă PSD și-ar putea retrage sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan, Grindeanu a sugerat că poziția partidului rămâne neschimbată până la prezentarea bugetului.