Într-o postare publicată pe Facebook, Nicușor Dan a declarat că salută decizia Curtea Constituțională a României privind reforma pensiilor speciale.

„Salut decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Asigur toți magistrații că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută”

Declarația vine după ce CCR a stabilit că legea este constituțională.

Curtea Constituțională a decis că actul normativ referitor la pensiile speciale ale magistraților respectă prevederile Constituției. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, hotărârea ar fi fost adoptată cu majoritate de voturi, raportul indicând șase voturi pentru constituționalitate și trei împotrivă.

Decizia pune capăt unei perioade marcate de mai multe amânări și deliberări prelungite.

Ministrul Dragoș Pîslaru a salutat verdictul Curții Constituționale, apreciind că acesta validează una dintre cele mai sensibile reforme asumate de Executiv.

„S-a făcut dreptate: CCR a declarat constituțională tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Guvernul condus de Ilie Bolojan a reușit, pentru prima dată în istorie, tăierea pensiilor speciale. În concret:

• vârsta de pensionare crește treptat până la 65 de ani, pe o perioadă de tranziție de 15 ani;

• pensia va fi, în principiu, 55% din media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă;

• pensionare anticipată este posibilă doar cu minimum 35 de ani vechime și cu o penalizare de 2% pe an până la împlinirea vârstei standard de 65 de ani. E o schimbare majoră într-unul dintre cele mai sensibile capitole de reformă și un moment de cotitură în discuția despre echitate și sustenabilitate în sistemul de pensii din România. În orele următoare voi avea discuții cu oficialii europeni cu privire la această evoluție a aprobării legii de către CCR”

Ministrul a subliniat că validarea constituțională a legii permite României să demonstreze îndeplinirea reformei asumate prin PNRR.

„Odată cu promulgarea din partea președintelui Nicușor Dan, vom putea în sfârșit demonstra îndeplinirea reformei asumate de România în cadrul PNRR. Urmează apoi transmiterea oficială către Comisia Europeană a acestei dovezi, pentru care vom cere reanalizarea cererii de plată nr. 3. Chiar și în contextul întârzierii regretabile de peste două luni după termenul-limită de 28 noiembrie, voi depune toate eforturile diplomatice, formale și informale, pentru a încerca să salvăm situația jalonului pensiilor speciale și cele 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili”

Reforma pensiilor speciale reprezintă unul dintre jaloanele critice pentru accesarea fondurilor europene.

Ce schimbări aduce legea

Noua legislație introduce modificări semnificative în regimul pensiilor de serviciu. Vârsta de pensionare urmează să crească gradual până la 65 de ani, iar formula de calcul este recalibrată, cu accent pe plafonarea cuantumului net și pe condiții mai stricte pentru pensionarea anticipată.

Autoritățile susțin că măsurile urmăresc creșterea sustenabilității sistemului și reducerea dezechilibrelor bugetare