Se înmulțesc banii pentru pensie. Record istoric la Pilonul II. Cum au evoluat contribuțiile românilor pentru pensia privată

Contribuțiile românilor la Pilonul II de pensii au depășit pragul istoric de două miliarde de lei în februarie 2026, o premieră absolută pentru o lună fără bonusuri tradiționale. Creșterea este susținută de evoluția salariilor din decembrie și de factori structurali. În paralel, modificările legislative recente schimbă radical regulile jocului, introducând din 2027 noi mecanisme stricte pentru retragerea sau eșalonarea banilor.

Sistemul pensiilor private obligatorii din România înregistrează performanțe remarcabile în prima parte a anului 2026. Sumele cu care românii au contribuit în februarie la Pilonul II au depășit pragul de 2 miliarde de lei, o premieră absolută pentru o lună obișnuită a anului, în care angajații nu primesc în mod tradițional bonusuri substanțiale de sărbători.

Datele centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) arată că valorile actuale se apropie de recordul istoric al sistemului, înregistrat la finele anului trecut.

Conform statisticilor oficiale transmise de CNPP, contribuțiile virate în aprilie 2026, aferente veniturilor realizate în luna februarie, au atins valoarea de 2,01 miliarde de lei. Această cifră marchează o creștere considerabilă față de aceeași perioadă a anului trecut, când contribuțiile pentru februarie 2025 s-au ridicat la 1,83 miliarde de lei.

În schimb, contribuțiile aferente lunii ianuarie 2026, virate în martie, au cunoscut o ușoară scădere comparativ cu perioada similară din 2025, înregistrând o valoare de 1,81 miliarde de lei față de cele 1,82 miliarde de lei consemnate anterior.

Analiza datelor evidențiază faptul că activele ajunse în conturile de pensie au atins un maximum istoric în decembrie 2025. Sumele aferente acelei perioade, virate în februarie 2026, au însumat 2,08 miliarde de lei, depășind pragul de 400 de milioane de euro, mai exact 409,19 milioane de euro.

Această evoluție se reflectă direct în valoarea contribuției medii pe participant. Dacă în februarie 2026 contribuția medie a fost de 437,77 de lei, în decembrie aceasta fusese cu aproape 20 de lei mai mare, atingând valoarea de 453,56 de lei.

Reprezentanții autorităților explică faptul că depășirea pragului de 2 miliarde de lei înregistrată în februarie trebuie interpretată prin prisma mecanismului de virare a banilor.

Acest proces implică un decalaj temporal de aproximativ două luni față de momentul în care sunt generate veniturile. Din acest motiv, fondurile care ajung în conturile administratorilor privați în luna februarie 2026 reflectă obligațiile aplicate salariilor din luna decembrie 2025.

Vicepreședintele ASF responsabil de piața pensiilor private, Dan Armeanu, a precizat că, din punct de vedere sezonier, luna decembrie reprezintă în mod tradițional o perioadă cu venituri salariale mai ridicate, pe fondul acordării bonusurilor, primelor și altor beneficii specifice sfârșitului de an.

Oficialul a adăugat că acest efect se observă clar în dinamica contribuției medii, unde suma medie aferentă lunii decembrie 2025, virată în februarie 2026, a atins aproximativ 454 de lei pentru fiecare participant, depășind nivelurile obișnuite din restul anului, situate în jurul a 400–430 de lei.

În acest context, reprezentantul ASF a explicat pentru Mediafax că atingerea acestui nivel record nu este un fenomen izolat, ci reflectă caracterul sezonier al veniturilor, corelat cu mecanismul de colectare și virare. Pe de altă parte, Dan Armeanu a menționat că dinamica generală este susținută de factori structurali, precum creșterea numărului total de participanți.

Datele arată că, la sfârșitul lunii februarie 2026, se înregistrau aproximativ 8,5 milioane de cetățeni, dintre care 4,6 milioane erau participanți activi cu contribuții.

Privind către viitor, vicepreședintele instituției a estimat că este probabil ca nivelurile peste 2 miliarde lei să continue, având în vedere trendul crescător bazat pe majorarea contribuției medii și pe extinderea numărului de participanți.

Oficialul a dezvăluit că o nouă valoare lunară de peste 2 miliarde de lei a fost deja înregistrată în aprilie 2026. O influență majoră o are și decizia de la 1 ianuarie 2024, prin care cota de contribuție la Pilonul II a crescut de la 3,75% la 4,75% din venitul brut, procent situat încă sub nivelul stabilit inițial în reforma din 2008.

În ceea ce privește modalitatea prin care beneficiarii pot primi sumele acumulate în conturile personale de la Pilonul II, legislația stabilește trei situații clare.

Prima este reprezentată de momentul în care asiguratul obține decizia de pensionare pentru limită de vârstă din sistemul public. Cea de-a doua vizează cazurile în care participantul obține o decizie de pensionare pentru invaliditate, indiferent de grad. Al treilea caz se referă la decesul participantului, situație în care sumele pot fi revendicate de moștenitorii legali sau testamentari.

Până la aplicarea noii Legi privind plata pensiilor private, normele prevăd două opțiuni de încasare. Beneficiarii pot alege fie o plată unică, integrală, a sumei acumulate, fie plăți lunare egale, eșalonate pe o durată de cel mult 5 ani, ceea ce echivalează cu maximum 60 de rate lunare.

Modul de distribuire a economiilor va suferi transformări ca urmare a noului cadru legal. Legea privind plata pensiilor private a fost promulgată de președintele Nicușor Dan în data de 5 ianuarie 2026, după ce a fost adoptată pe 23 decembrie de Camera Deputaților, instituție care a armonizat-o cu deciziile Curții Constituționale a României. Termenul de intrare în vigoare este de un an, astfel că, începând din 5 ianuarie 2027, românii își vor încasa banii din Pilonul II și Pilonul III în baza noii legi.

Conform textului normativ, la cerere, contribuabilii vor putea primi maximum 30% din valoarea activului transferat către fondul de plată, o singură dată, sub formă de plată unică acordată înaintea începerii pensiilor lunare. Restul sumelor vor fi împărțite pe o perioadă de cel puțin opt ani.

Plata se face până la rambursarea integrală a activului deținut, iar în cazul în care decesul membrului survine înainte de rambursarea integrală, valoarea neîncasată se plătește moștenitorilor sub formă de plată unică.

O altă alternativă este pensia viageră, efectuată în tranșe lunare fixe, calculate actuarial, până la decesul membrului. In acest caz, moștenitorii au dreptul să primească doar sumele cuvenite și neîncasate pentru perioada anterioară decesului, restul activului rămânând la fond.

Plata unică integrală se mai poate face doar dacă valoarea activului nu depășește echivalentul a de 12 ori valoarea indemnizației sociale pentru pensionari. Cum valoarea pensiei minime este în prezent de 1.281 de lei, plafonul maxim pentru o plată unică integrală la cerere este stabilit la 15.372 de lei.