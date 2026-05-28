Pensii garantate în diaspora și 17.000 de noi locuri de muncă la privat. Strategia duală a Chișinăului până în 2027

Autoritățile din Republica Moldova extind masiv protecția socială pentru diaspora, oferind acces la pensii sigure pentru peste 870.000 de cetățeni aflați în străinătate, odată cu aprobarea unui acord istoric cu Slovacia. În paralel, Chișinăul lansează o strategie economică de 4,26 miliarde de lei destinată revitalizării IMM-urilor locale, sprijinind crearea a 17.000 de locuri de muncă în țară până în 2027.

Aproximativ 870.000 de cetățeni din Republica Moldova care muncesc și locuiesc legal peste hotare pot beneficia de pensii și alte prestații sociale în baza contribuțiilor achitate în statele unde activează. În ultimii cinci ani, autoritățile de la Chișinău au semnat mai multe acorduri bilaterale de securitate socială, ceea ce a dus la extinderea semnificativă a numărului de beneficiari.

Subiectul a fost discutat în Parlament, în contextul aprobării acordului de securitate socială dintre Republica Moldova și Slovacia. Vicepreședintele Comisiei parlamentare, Adrian Băluțel, a declarat că, în urmă cu cinci ani, doar 200.000 de moldoveni din diaspora beneficiau de astfel de drepturi, în timp ce în prezent numărul a ajuns la circa 870.000 de persoane.

Deputatul a subliniat că diaspora are un rol important în economia Republicii Moldova, menționând că, în 2025, moldovenii din străinătate au transferat în țară aproximativ 1,5 miliarde de euro, bani utilizați pentru susținerea familiilor, construcția locuințelor și dezvoltarea afacerilor.

Adrian Băluțel a evidențiat implicarea diasporei în proiecte comunitare, precizând că, prin programul DAR, au fost realizate 230 de proiecte locale, potrivit subiectulzilei.md.

Extinderea acordurilor rămâne o prioritate pentru autorități. În prezent, Ministerul Muncii finalizează procedurile pentru ratificarea unor acorduri similare cu Franța, Elveția, Canada și Ucraina, cu scopul de a asigura acoperire socială pentru circa 1,2 milioane de moldoveni.

Secretarul general al Ministerului Muncii, Dumitru Pîslaru, a explicat în ședință că acordul cu Slovacia prevede cumularea perioadelor de activitate realizate în cele două state, în cazul în care stagiul minim de cotizare nu este îndeplinit într-o singură țară.

Fiecare stat va achita pensiile proporțional cu contribuțiile plătite.

Acesta a precizat că acordurile vizează pensiile pentru limită de vârstă, de dizabilitate, de urmaș și alte prestații.

În prezent, Republica Moldova are semnate 23 de acorduri de securitate socială, dintre care 18 sunt deja aplicate, inclusiv cu Italia, Spania și Grecia.

Acordul cu Slovacia a fost aprobat de Parlament în două lecturi, cu votul a 83 de deputați. Urmează ratificarea acordurilor cu Canada și Ucraina, deja avizate de Guvern.

Guvernul din Republica Moldova a aprobat oficial, pe 20 mai 2026, ratificarea unui acord istoric în domeniul securității sociale cu Slovacia, semnat recent la Bratislava.

În paralel, autoritățile lansează măsuri masive pentru revitalizarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM). Planul strategic până în anul 2027 vizează o finanțare totală estimată la 4,26 miliarde de lei pentru următorii doi ani.

Crearea a peste 17 mii de noi locuri de muncă în sectorul privat, creșterea contribuției IMM-urilor la Produsul Intern Brut și triplarea volumului de finanțare nerambursabilă oferit tinerilor antreprenori prin ODA reprezintă obiectivele principale.