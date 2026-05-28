„Diaspora Investește Acasă”. Alexandru Nazare anunță granturi de 100 mil. euro pentru diaspora: Au demonstrat că pot performa la cel mai înalt nivel

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat lansarea programului „Diaspora Investește Acasă”, prin care statul va pune la dispoziția românilor din străinătate un buget total de 100 de milioane de euro pentru dezvoltarea de afaceri în România. Proiectul a fost publicat în transparență decizională și urmează să fie adoptat prin hotărâre de Guvern. Potrivit Ministerului Finanțelor, programul va fi derulat prin Banca de Investiții și Dezvoltare și va permite acordarea unor granturi de până la 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Alexandru Nazare susține că măsura urmărește stimularea investițiilor, dezvoltarea economiei locale și consolidarea capitalului românesc.

Alexandru Nazare a prezentat programul „Diaspora Investește Acasă” într-o postare publicată pe pagina sa oficială, unde a explicat că proiectul reprezintă prima platformă dedicată exclusiv românilor din diaspora care doresc să investească în România prin firme nou înființate.

„100 de milioane de euro pentru românii din diaspora care investesc acasă. Ieri am publicat în Transparență, pe site-ul Ministerului Finanțelor, Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea programului „Diaspora Investește Acasă” – prima platformă dedicată românilor din străinătate, prin care punem la dispoziție 100 de milioane de euro pentru susținerea celor care aleg să investească și să dezvolte afaceri în România”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a afirmat că românii stabiliți în afara țării reprezintă o resursă importantă pentru dezvoltarea economică a României, atât prin experiența acumulată în străinătate, cât și prin capitalul și competențele profesionale dezvoltate în mediul privat internațional.

„Românii din toată lumea reprezintă una dintre cele mai importante resurse de energie, experiență și capital pentru dezvoltarea țării. Mulți au construit afaceri de succes în străinătate, au acumulat competențe valoroase și au demonstrat că pot performa la cel mai înalt nivel oriunde în lume”, a mai declarat Alexandru Nazare.

Oficialul a susținut că România trebuie să creeze condiții mai atractive pentru românii din diaspora care vor să investească și să dezvolte afaceri în țară.

„Cred cu tărie că România trebuie să devină o țară care nu doar își încurajează diaspora să revină, ci și una care oferă oportunități reale pentru investiții, dezvoltare și parteneriat pe termen lung. Prin acest program, sprijinim inițiativa antreenorială, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea economiei locale”, a afirmat Alexandru Nazare.

Conform comunicatului transmis de Ministerul Finanțelor, programul „Diaspora Investește Acasă” va fi derulat în perioada 2026–2029 prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare, instituția care va acorda, monitoriza și plăti granturile destinate beneficiarilor eligibili.

Schema de finanțare se adresează start-up-urilor înființate de cetățeni români stabiliți în străinătate, iar granturile vor putea acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără a depăși suma de 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar.

Programul prevede că valoarea minimă a unui credit de investiții va fi de 5.000 de euro, iar plafonul maxim va ajunge la 500.000 de euro. Perioada maximă de creditare va fi de 10 ani, fără ca scadența finală să depășească data de 31 decembrie 2037.

Pentru accesarea finanțării, beneficiarii trebuie să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea proiectului. În cazul antreprenorilor cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă va fi redusă la 5%.

„Prin acest program ne propunem să transformăm experiența profesională, competențele și resursele românilor din diaspora într-un motor de dezvoltare economică pentru România. Transmitem astfel un semnal că susținem inițiativa antreenorială și investițiile realizate de românii care doresc să contribuie activ la dezvoltarea economiei naționale. Programul înseamnă investiții sustenabile, noi oportunități pentru comunitățile locale și crearea de locuri de muncă”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Programul „Diaspora Investește Acasă” include și o serie de criterii de eligibilitate pentru firmele care vor solicita finanțare prin schema de ajutor de minimis.

Potrivit documentului oficial, societățile eligibile trebuie să fie deținute majoritar de cetățeni români care au avut domiciliul sau reședința în străinătate pentru minimum 12 luni consecutive în ultimele 18 luni. În plus, solicitanții trebuie să demonstreze existența unei experiențe profesionale sau a unor studii relevante de minimum un an în domeniul pentru care solicită finanțarea.

Ministerul Finanțelor mai prevede că beneficiarii vor avea obligația să mențină investiția și structura acționariatului pentru o perioadă de cel puțin trei ani de la finalizarea investiției.

Alexandru Nazare a susținut că programul este construit astfel încât să susțină investițiile și economia fără a pune presiune suplimentară asupra finanțelor publice.

„Banii vor fi acordați prin Banca de Investiții și Dezvoltare, iar programul este gândit ca un instrument de sprijin pentru investiții, fără impact asupra deficitului bugetar. Cu alte cuvinte, susținem economia fără să punem presiune suplimentară pe finanțele publice”, a explicat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a afirmat că România are nevoie de investiții productive și de mai multe afaceri românești puternice dezvoltate cu sprijinul capitalului din diaspora.