Temu, amendată cu 200 de milioane de euro de Comisia Europeană. Platforma este acuzată că a permis vânzarea de produse periculoase în UE

Comisia Europeană a anunțat joi, 28 mai, aplicarea unei amenzi de 200 de milioane de euro platformei chineze Temu, după o investigație privind comercializarea unor produse considerate ilegale și periculoase pentru consumatorii din Uniunea Europeană.

Executivul european susține că platforma online nu a evaluat corect riscurile asociate produselor vândute și nu a luat măsuri suficiente pentru a împiedica distribuirea unor articole care nu respectă normele europene de siguranță.

Amenda a fost aplicată pentru încălcarea Regulamentului privind serviciile digitale (DSA), actul european care impune obligații stricte platformelor online foarte mari în ceea ce privește protecția consumatorilor și combaterea produselor ilegale.

Potrivit Bruxelles-ului, Temu „a subestimat în mod serios frecvența cu care consumatorii din UE sunt susceptibili să se confrunte cu articole ilegale”.

Investigația Comisiei a inclus inclusiv un exercițiu de tip „client misterios”, iar concluziile au ridicat semne de întrebare privind siguranța produselor comercializate pe platformă.

Conform datelor prezentate de Comisia Europeană, un procent ridicat dintre încărcătoarele verificate nu au trecut testele elementare de siguranță.

În același timp, mai multe jucării pentru copii analizate în cadrul investigației au fost considerate periculoase.

„Un procent ridicat de jucării pentru copii testate au prezentat riscuri de siguranță de gravitate medie spre ridicată, deoarece conțin substanțe chimice care depășesc limitele legale de siguranță sau prezintă pericole de sufocare din cauza pieselor detașabile”, arată concluziile investigației europene.

Comisia Europeană susține că problemele nu țin doar de produsele individuale, ci și de modul în care funcționează platforma Temu.

Bruxelles-ul afirmă că firma nu a analizat corespunzător impactul sistemelor sale de recomandare și promovare asupra răspândirii produselor ilegale.

„UE acuză Temu că nu a evaluat în mod corespunzător modul în care conceperea serviciului său, inclusiv a sistemelor de recomandare și a programelor de promovare a produselor de către influențatorii afiliați, ar putea amplifica riscurile de diseminare a produselor ilegale.”

În baza Regulamentului privind serviciile digitale, platformele online foarte mari au obligația să identifice și să limiteze riscurile sistemice generate de serviciile lor.

Potrivit Comisiei, dovezile strânse în timpul anchetei indică faptul că „este foarte probabil ca consumatorii din UE să se confrunte cu articole ilegale pe Temu”.

Executivul european precizează că valoarea sancțiunii a fost stabilită în funcție de:

natura încălcării;

gravitatea efectelor asupra consumatorilor europeni;

durata încălcărilor constatate.

Comisia Europeană consideră că amploarea riscurilor și numărul mare de utilizatori afectați justifică una dintre cele mai mari sancțiuni aplicate până acum unei platforme online în baza DSA.

Pe lângă amendă, platforma chineză este obligată să transmită Comisiei Europene un plan de acțiune pentru remedierea problemelor identificate.

Termenul-limită stabilit este 28 august 2026.

Documentul trebuie să includă măsuri concrete privind evaluarea riscurilor și combaterea distribuției produselor ilegale pe platformă.

Ulterior:

Comitetul european pentru servicii digitale va avea la dispoziție o lună pentru emiterea unui aviz;

Comisia Europeană va avea încă o lună pentru adoptarea deciziei finale și stabilirea termenelor de implementare.

Cazul Temu face parte din ofensiva mai amplă a Uniunii Europene împotriva platformelor digitale considerate insuficient reglementate în privința protecției consumatorilor.

În ultimii ani, autoritățile europene au crescut presiunea asupra companiilor mari de tehnologie și comerț online, în special în ceea ce privește:

siguranța produselor;

protecția minorilor;

combaterea produselor contrafăcute;

transparența algoritmilor;

responsabilitatea platformelor pentru conținutul și produsele promovate.

Regulamentul privind serviciile digitale oferă Comisiei Europene puteri extinse de investigare și sancționare a marilor platforme online care operează pe piața europeană.

Temu, una dintre cele mai rapide platforme de comerț online în creștere la nivel mondial, a atras în ultimii ani milioane de utilizatori europeni prin prețurile foarte mici și campaniile agresive de promovare.