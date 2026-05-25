Taxa introdusă de statul român pentru gestionarea fluxului tot mai mare de colete extracomunitare a generat încasări consistente încă din primele luni de aplicare. Potrivit datelor oficiale transmise de Agenția Națională de Administrare Fiscală la solicitarea Adevărul sumele declarate și colectate au crescut constant de la o lună la alta.

Mecanismul fiscal a fost introdus prin Legea nr. 239/2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, act normativ intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026. Conform prevederilor legale, furnizorii de servicii poștale sunt obligați să declare taxele colectate până la data de 25 a lunii următoare celei în care coletul a fost predat destinatarului. În același termen, sumele trebuie transferate la bugetul de stat.

Datele ANAF, raportate prin formularul D100 – „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, indică o creștere lunară constantă a sumelor colectate din această taxă logistică. În ianuarie 2026, valoarea declarată și încasată a fost de 48.920.225 lei. În februarie, suma a urcat la 55.221.100 lei, iar în martie a ajuns la 62.668.475 lei.

În toate cele trei luni analizate, sumele declarate au coincis integral cu cele colectate de stat.

Per total, în primul trimestru din 2026, statul român a încasat 166.809.800 de lei din taxa aplicată coletelor provenite din afara Uniunii Europene.

Datele oficiale transmise de ANAF relevă și amploarea fenomenului generat de explozia comenzilor online internaționale. În perioada ianuarie–martie 2026, operatorii poștali și firmele de curierat au declarat și procesat 6.672.392 de colete provenite din afara Uniunii Europene.

Distribuția lunară arată o creștere constantă a volumului de livrări. În ianuarie au fost procesate 1.956.809 colete, în februarie numărul acestora a urcat la 2.208.844, iar în martie s-a ajuns la 2.506.739 de colete.

Creșterea rapidă a numărului de comenzi venite din afara spațiului comunitar explică și decizia autorităților de a introduce acest mecanism fiscal. În practică, fiecare colet implică activități logistice suplimentare, verificări administrative și operațiuni de distribuție, ceea ce generează costuri suplimentare pentru infrastructura poștală și fiscală.

Noua taxă logistică, denumită informal „Taxa Temu”, a fost concepută tocmai pentru a acoperi o parte dintre aceste costuri administrative rezultate din volumul tot mai mare de colete mici care intră în România din state non-UE.

Pentru consumatorii din România, efectele noii taxe nu apar, de regulă, sub forma unei sume distincte afișate separat la finalizarea comenzii. Costurile sunt integrate în prețul total al produselor sau în tarifele de livrare percepute de platformele online și de operatorii logistici.

Chiar dacă produsele comercializate pe platforme precum Temu sau Shein continuă să fie considerate accesibile în comparație cu ofertele locale, costurile totale ale comenzilor internaționale au crescut odată cu introducerea noilor reguli fiscale.

În paralel, autoritățile fiscale consideră că noul mecanism poate deveni o sursă importantă și stabilă de venit pentru bugetul de stat. Evoluția înregistrată în primul trimestru din 2026 indică faptul că, dacă ritmul actual se va menține, încasările anuale din această taxă ar putea depăși semnificativ nivelurile estimate inițial.

Datele centralizate de ANAF indică și o schimbare importantă în comportamentul de consum al românilor, care se orientează tot mai mult către achiziții directe de pe platforme internaționale din afara Uniunii Europene, pe fondul prețurilor reduse și al volumului mare de produse disponibile.

Evoluția taxei colectate pentru coletele extracomunitare în primul trimestru din 2026: