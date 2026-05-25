Câte firme din România au ceva de ascuns în bilanțul lor?
Cât de „corecte” sunt, de fapt, profiturile raportate de marile companii din România? Unde se termină transparența și începe optimizarea fiscală perfect legală? O discuție directă între George Buhnici și Flavius Jakubowicz (expert fiscal, auditor financiar și expert judiciar) ridică întrebări incomode despre economie, taxe și modul în care firmele își construiesc realitatea financiară publică.
Întrebat de Buhnici câte firme din România ar avea „ceva de ascuns” în bilanțurile lor, Jakubowicz a susținut că, din perspectiva unui auditor financiar, practic toate companiile își pot prezenta datele într-un mod avantajos.
El a explicat că opinia auditorului este una publică și are o autoritate similară unei instituții de stat, precum cea a unui notar, iar situațiile financiare trebuie înțelese și asumate de cei care le consultă. În opinia sa, nu există companii care să nu aibă posibilitatea de a-și „aranja” sau optimiza modul de prezentare a cifrelor.
Discuția lor a continuat cu observația lui Buhnici potrivit căreia unele firme par să declare profituri record, deși acestea ar putea fi artificiale, sistemul permițând astfel de raportări. În replică, Jakubowicz a arătat că nu profitul în sine este cel mai relevant, ci nivelul taxelor plătite aferente acestuia.
El a explicat că, deși unele companii raportează profituri mari, informațiile privind taxele efective sunt în mare parte confidențiale, iar prin mecanisme legale de optimizare fiscală unele firme ajung să plătească impozite mai mici sau chiar inexistente. Totodată, el a subliniat că odată cu dimensiunea companiei crește și capacitatea acesteia de a-și „jongla” cifrele în limitele legii.
Buhnici a remarcat că acest fenomen generează nemulțumire în rândul publicului, întrucât multe profituri par artificiale și mai degrabă o imagine de marketing decât o realitate fiscală, exprimând suspiciunea că o parte dintre companiile profitabile nu contribuie proporțional la bugetul de stat.
Când vine vorba de taxele pe salarii nu există, în mod real, spațiu de optimizare la nivel local
Jakubowicz a făcut însă o distincție între tipurile de taxe, precizând că în ceea ce privește taxele pe salarii nu există, în mod real, spațiu de optimizare la nivel local, acestea fiind achitate în mod direct. El a adăugat că marile companii și multinaționalele contribuie semnificativ la economie din această perspectivă. În opinia sa, este necesar un cadru legislativ care să sprijine dezvoltarea microîntreprinderilor, astfel încât acestea să poată concura mai eficient cu actorii mari din economie.
Referitor la optimizarea fiscală, expertul a explicat că aceasta se realizează în special în zona impozitului pe profit, unde companiile își pot planifica strategic activitatea pentru a obține avantaje fiscale, în limitele permise de lege.
Jakubowicz a subliniat importanța interpretării „spiritului legii”, afirmând că un consultant fiscal trebuie să folosească raționamentul profesional atunci când există ambiguități, nu doar interpretarea strict literală a normelor.
George Buhnici: – Cam câte firme din România crezi tu că au ceva de ascuns în bilanțul lor?
Flavius Jakubowicz: – Toate. Sunt și auditor financiar și atunci cumva opinia unui auditor financiar este o opinie publică pe care persoanele interesate, atunci când citesc opinia sau eu certific o situație financiară, trebuie să fie asumată. Ai cumva o autoritate de stat, da? Exact ca notarul, să zicem. Nu există companie care să, n-aș vrea spune neapărat care să nu aibă de ascuns, dar da, fiecare companie își poate îmbunătăți situația financiară sau prezenta cifrele într-un mod în care o avantajează.
George Buhnnici: – Gen firmele alea stupide care declară niște profituri record pentru că… pur și simplu sistemul permite.
Flavius Jakubowicz: – Da, important este nu neapărat profitul, important este câte taxe plătești la acel profit, pentru că o să vedem companii care raportează profituri foarte mari, însă taxele nu putem să le vedem public, sunt informații confidențiale, însă prin mecanisme prin care legea permite, acestea plătesc impozite mai mici sau deloc. Cu cât ești mai mare ca și companie, cu atât îți permiți să jonglezi mai mult cu cifrele.
George Buhnnici: – Asta îi enervează pe români când văd firme care fac profituri foarte mari. De multe ori eu tind să cred că multe din ele sunt artificiale, sunt doar așa un panou publicitar pentru „uite cât de șmecheri suntem”, dar în realitate prea puține dintre firmele alea profitabile plătesc taxe și impozite pentru acele profituri în România, corect?
Flavius Jakubowicz: – Da, în principiu aici ar trebui să delimităm un pic ceea ce se plătește. Dacă vorbim de taxele și impozitele pentru angajați, acolo fără doar și poate nu există spațiu de manevră și de optimizare la nivel local. Multinaționalele, companiile mari susțin economia din această perspectivă. Și ar trebui să investim mai mult și asta cred că ar trebui și în promovarea mea publică din ultimii ani insist foarte mult pe decidenții politici să creeze cadrul legal și juridic unde micro-întreprinderile, acele buburuze care pot deveni unicorni într-o economie sănătoasă, pot să se dezvolte și să fie cumva combative marilor companii, pentru că aici există acea frustrare. Dar ca să revenim un pic la ceea ce înseamnă zona de taxe, optimizarea în principal se face pe zona de impozit pe profit. Unde acolo trebuie să ai, îi spunem noi să analizăm costul de oportunitate, de la ce nivel îți permiți să faci anumite planificări astfel încât să poți să obții un avantaj fiscal.
George Buhnnici: – Așa sunt tip tehnice. Intrăm în chestii destul de sofisticate. Puțină lume o să ajungă la nivelul ăla să aibă o astfel de problemă: „Ce fac cu profitul?”. Noi avem mai degrabă probleme cu uzinele astea de firme care încearcă să scoată firmele cu datorii, cumva din economie, punându-le în spinarea unor amărâți care pur și simplu semnează pe niște bucăți de hârtie habar nu au ce și se încarcă cu datorii imposibile de plătit. Deci, noi suntem ca la nivelul ăla, dar avem însă și un strat important din economie, unde avem corporații profitabile care merg pur și simplu foarte profi cu contabili, respectă și legea, aplică litera legii și spiritul.
Flavius Jakubowicz: – E foarte important să analizezi și spiritul legii. Ca și consultant fiscal, când ai un dubiu, te duci un pic la spirit și aplici raționamentul profesional. E foarte important.
