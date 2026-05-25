Pentru turiștii care merg cu mașina spre Split, Zadar, Rijeka sau Dubrovnik, informațiile despre noile reguli sunt esențiale pentru evitarea amenzilor și pentru calcularea corectă a bugetului de vacanță.

Românii care aleg să meargă cu mașina spre litoralul croat trebuie să se pregătească pentru costuri mai mari și pentru o transformare importantă a sistemului de taxare rutieră. Autoritățile din Croația pregătesc introducerea unui sistem digital fără bariere, iar până atunci șoferii continuă să plătească taxe calculate în funcție de distanța parcursă.

Croația rămâne una dintre destinațiile preferate de vacanță pentru turiștii care traversează Europa cu autoturismul, mai ales pentru cei care aleg traseele spre Split, Zadar sau Dubrovnik. Totuși, mulți conducători auto sunt surprinși atunci când ajung pe autostrăzile croate, deoarece aici nu se utilizează vinieta clasică întâlnită în alte state europene.

Croația utilizează un sistem diferit față de Austria, Ungaria sau Slovenia, unde șoferii cumpără viniete. În Croația, plata se face în funcție de distanța parcursă, categoria vehiculului și traseul ales.

Sistemul actual funcționează prin puncte de taxare amplasate la intrarea și ieșirea de pe autostradă. La acces, șoferii primesc un tichet, iar la finalul traseului achită suma aferentă distanței parcurse.

Costul depinde de:

numărul de kilometri parcurși;

categoria vehiculului;

tronsonul de autostradă utilizat.

Pentru autoturismele obișnuite din categoria I, tariful mediu este estimat la aproximativ 8–10 eurocenți pe kilometru. Astfel, pentru un drum lung către sudul Croației, costurile totale pot deveni semnificative, mai ales în cazul unei călătorii dus-întors.

Rețeaua rutieră croată leagă principalele puncte turistice și granițele cu statele vecine. Printre cele mai circulate rute se află:

Autostradă Traseu principal Observații A1 Zagreb – Metković (extindere planificată spre Dubrovnik) Cea mai importantă axă nord–sud a Croației, leagă capitala de litoralul dalmat A2 Macelj – Zagreb Conexiune cu Slovenia și Europa Centrală A3 Bregana – Lipovac Coridor est–vest, parte din ruta pan-europeană A4 Goričan – Zagreb Legătură cu Ungaria și nordul Europei A6 Bosiljevo – Matulji Acces spre Rijeka și zona Kvarner A7 Rupa – Križišće Conectează Slovenia cu litoralul croat A8 (Buje – Učka – Matulji) Acces spre peninsula Istria și zona Rijeka A9 (Pula – Kanfanar – Umag) Infrastructură rutieră principală în Istria

Aceste autostrăzi sunt folosite intens în sezonul estival, când traficul către litoral crește considerabil.

În timpul verii, compania croată de autostrăzi HAC aplică majorări sezoniere pe mai multe trasee importante. Suplimentul poate ajunge la 10%, ceea ce înseamnă că turiștii plătesc automat mai mult în perioada concediilor.

Mulți șoferi află despre aceste costuri suplimentare abia după ce ajung la punctele de taxare, deși informațiile sunt publicate de operatorii de drumuri.

Pentru a evita cozile și pentru a reduce costurile, șoferii pot utiliza sistemul electronic ENC. Acesta funcționează prin intermediul unui dispozitiv montat în vehicul, care permite plata automată a taxelor.

Avantajele sistemului ENC:

reducere de cel puțin 21% față de plata standard;

acces mai rapid prin punctele de taxare;

dispozitiv valabil pe termen nelimitat.

Prețul unui astfel de transponder este de aproximativ 15 euro.

În lipsa dispozitivului electronic, conducătorii auto trebuie să oprească la fiecare punct de acces, să ridice tichetul și să îl păstreze până la ieșirea de pe autostradă.

Autoritățile croate pregătesc o schimbare majoră care ar urma să intre în vigoare din septembrie 2026. Noul sistem de taxare va fi complet digital și nu va mai necesita oprirea la bariere.

Taxarea se va face prin:

identificarea automată a numerelor de înmatriculare;

dispozitive electronice fixe;

platforme digitale integrate.

Potrivit planului anunțat de autorități, din martie 2027 punctele clasice de taxare ar putea dispărea complet.

Chiar și după implementarea noului sistem, valoarea taxelor va continua să fie calculată în funcție de distanța parcursă. Pentru autoturisme, costul estimat rămâne la aproximativ 8–10 cenți pe kilometru.

Motocicletele vor beneficia de tarife mai mici, în timp ce vehiculele mai înalte sau cele care tractează rulote vor achita sume mai mari.

Odată cu digitalizarea sistemului, plata în numerar nu va mai fi acceptată. Șoferii vor putea achita taxele exclusiv prin metode electronice, precum:

aplicații mobile;

card bancar;

dispozitive electronice de taxare;

platforme online partenere.

De asemenea, șoferii vor avea posibilitatea să își înregistreze în avans numărul de înmatriculare într-un portal online, iar taxa va fi retrasă automat după efectuarea călătoriei.

Autoritățile croate avertizează că utilizarea autostrăzilor fără achitarea taxelor poate atrage sancțiuni severe. Amenzile pornesc de la aproximativ 300 de euro, iar recuperarea sumelor restante poate fi făcută inclusiv în alte state europene.

În anumite situații, vehiculele pot fi reținute până la plata integrală a datoriilor.

Până la implementarea completă a sistemului digital, șoferii care circulă prin Croația trebuie să utilizeze în continuare punctele clasice de taxare. Specialiștii în transport recomandă turiștilor să aibă la dispoziție atât card bancar, cât și numerar, deoarece unele benzi dedicate pot accepta doar anumite metode de plată.

Pentru șoferii români care tranzitează Croația în sezonul de vacanță, planificarea traseului și estimarea costurilor de drum devin tot mai importante. Taxele de autostradă pot reprezenta o parte semnificativă din bugetul total al concediului, mai ales pentru familiile care călătoresc pe distanțe lungi sau folosesc rulote.

Înainte de plecare, este recomandată verificarea:

traseului exact și a segmentelor de autostradă utilizate;

costurilor estimate pentru dus și întors;

disponibilității sistemului electronic ENC;

metodelor de plată acceptate;

eventualelor majorări sezoniere aplicate în perioada verii.

Croația rămâne una dintre cele mai apreciate destinații estivale din Europa pentru turiștii care călătoresc cu mașina, însă noile reguli de taxare îi obligă pe șoferi să fie mai atenți la costuri și la modul de plată al autostrăzilor.