Amenzi pentru vecinii gălăgioși. Legea nu obligă locatarii să accepte orice tip de zgomot doar pentru că locuiesc la bloc sau în apropierea altor locuințe. Există un nivel firesc de disconfort în relațiile de vecinătate, însă atunci când zgomotul este repetat, excesiv sau produs în intervalele protejate de lege, există mai multe instrumente legale pentru intervenție.

Așa-numitele „ore de liniște” sunt reglementate prin Legea nr. 61/1991. Aceasta sancționează tulburarea liniștii locatarilor în intervalele 22.00-8.00 și 13.00-14.00, prin zgomote, larmă sau utilizarea la intensitate mare a aparatelor, instrumentelor muzicale sau altor surse de zgomot, atât în locuințe, cât și în apropierea imobilelor de locuit.

În aceste intervale intră nu doar muzica dată tare, ci și strigătele, petrecerile, lucrările zgomotoase, mutarea mobilierului sau alte activități care afectează liniștea locatarilor.

Legea nu limitează însă protecția doar la aceste intervale. Aceasta sancționează și tulburarea fără drept a liniștii locatarilor prin zgomote sau larmă, chiar și în afara orelor menționate, dacă nivelul de disconfort depășește limitele normale.

Pentru tulburarea liniștii locatarilor, amenzile prevăzute de Legea nr. 61/1991 variază în funcție de gravitate:

200-1.000 de lei pentru zgomote, strigăte sau larmă în general;

500-1.500 de lei pentru tulburarea liniștii în intervalele 22.00-8.00 și 13.00-14.00;

2.000-3.000 de lei pentru petreceri private cu muzică la intensitate mare în spații rezidențiale sau apropierea acestora.

În cazul repetării faptei în decurs de 24 de ore, sancțiunile cresc semnificativ:

500-1.500 de lei sau muncă în folosul comunității pentru tulburare generală;

2.000-3.000 de lei sau muncă în folosul comunității pentru orele de liniște;

3.000-6.000 de lei sau muncă în folosul comunității pentru petreceri private.

Dacă zgomotul provine din localuri publice, cluburi sau restaurante, repetarea contravențiilor poate duce inclusiv la suspendarea activității pentru 10-30 de zile.

În cazurile simple, primul pas recomandat este discuția directă cu vecinul sau o notificare scrisă, calmă, în care este descrisă situația fără insulte sau amenințări. Este important să fie menționate data, ora și tipul zgomotului.

Dacă problema persistă, este utilă documentarea unui istoric: zilele și orele incidentelor, durata și natura zgomotului, eventual martori și efectele asupra locatarilor (somn afectat, dificultăți de lucru sau probleme pentru copii ori persoane bolnave).

Această etapă poate rezolva conflictul amiabil sau poate constitui probă în fața autorităților.

Dacă zgomotul este în desfășurare, mai ales în intervalele protejate, se poate solicita intervenția Poliției. Contravențiile sunt constatate de polițiști, jandarmi sau alte autorități abilitate, iar sancțiunea se aplică la momentul constatării.

Apelul trebuie să includă adresa exactă, sursa zgomotului și descrierea situației. Pentru urgențe reale, se poate apela 112, însă doar dacă este necesară intervenție imediată. Apelurile abuzive pot fi sancționate.

Pentru situații care nu sunt urgente sau nu mai sunt în desfășurare, este recomandată sesizarea scrisă către poliție sau autoritățile locale, mai ales în cazurile repetate.

Asociația de proprietari nu poate aplica amenzi, însă are un rol important în gestionarea conflictelor. Regulamentul condominiului, prevăzut de Legea nr. 196/2018, stabilește reguli de conviețuire obligatorii pentru toți locatarii și chiriașii.

Dacă zgomotul provine de la chiriași, proprietarul poate fi de asemenea notificat. Asociația poate discuta situația în comitetul executiv sau în adunarea generală și poate solicita respectarea regulilor interne.

Pentru intervenția autorităților sunt importante sesizările și constatarea directă a zgomotului. În cazurile repetate, pot fi utile:

sesizări anterioare;

procese-verbale ale poliției;

declarații ale vecinilor;

mesaje către vecin sau proprietar;

înregistrări audio-video din locuință.

Acestea trebuie folosite strict pentru probarea situației, nu pentru distribuire publică, deoarece pot apărea probleme legate de date personale sau viață privată.

Dacă situația persistă, se poate ajunge în instanță pe baza Codului civil, care permite obligarea vecinului la încetarea tulburării și plata de despăgubiri atunci când sunt depășite limitele normale ale conviețuirii.

Instanța poate dispune și măsuri urgente prin ordonanță președințială, dacă există risc iminent sau prejudiciu dovedit.

Nu este recomandat ca persoana afectată să răspundă cu același tip de comportament, precum zgomot intenționat, amenințări sau blocarea accesului. De asemenea, publicarea de imagini sau filmări cu vecinii pe rețelele sociale poate genera probleme juridice. Apelurile false la 112 sau sesizările nejustificate pot atrage sancțiuni pentru apel abuziv.