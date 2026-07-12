Amenzi de până la 100.000 de lei pentru lucrările făcute în apartament. Proprietarii de la bloc riscă sancțiuni dacă ignoră aceste reguli

Amenzile pentru proprietarii care locuiesc la bloc pot ajunge până la 100.000 de lei dacă execută anumite lucrări fără autorizațiile prevăzute de lege. În această vară, renovările și modificările interioare sau exterioare ale apartamentelor trebuie realizate cu respectarea procedurilor legale. Reglementările sunt prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și se aplică la nivel național.

Amenzile prevăzute de legislația în vigoare îi pot viza pe proprietarii care locuiesc la bloc și decid să facă renovări sau modificări ale apartamentului fără documentele necesare. Chiar dacă locuința este proprietate privată, anumite intervenții sunt considerate lucrări de construcții și pot fi executate numai după obținerea autorizațiilor prevăzute de lege.

Potrivit datelor Eurostat, aproximativ 34% dintre români locuiesc în apartamente, iar restul de 66% trăiesc în case. Totodată, România are cea mai ridicată rată a proprietății locuințelor din Uniunea Europeană, peste 94% dintre cetățeni deținând locuința în care trăiesc. Cu toate acestea, dreptul de proprietate nu elimină obligația respectării normelor administrative privind modificările aduse imobilelor.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este demolarea pereților fără autorizație. Legea nr. 50/1991 reglementează strict astfel de intervenții, inclusiv în cazul pereților realizați din rigips sau BCA. Chiar dacă un astfel de perete nu face parte din structura de rezistență a clădirii, eliminarea lui reprezintă o modificare a compartimentării interioare și necesită respectarea procedurilor legale.

În situația în care proprietarul intenționează să demoleze un perete care nu afectează structura de rezistență, este necesar un proiect întocmit de un arhitect, în care să fie prezentată configurația existentă și modificarea propusă. Documentația trebuie depusă la primărie pentru obținerea autorizației de desființare sau de recompartimentare.

De asemenea, este necesar acordul scris al asociației de proprietari și al vecinilor direct afectați – din stânga, dreapta, de deasupra și de dedesubt – în situațiile în care lucrările vizează elemente aflate la limita cu spațiile comune sau atunci când acestea pot produce un impact semnificativ asupra imobilului.

Închiderea balconului reprezintă o altă intervenție care necesită autorizație de construire. Specialiștii consideră această modificare o lucrare majoră, deoarece balconul face parte din fațada și din structura exterioară a clădirii, iar aspectul său nu poate fi schimbat după decizia individuală a fiecărui proprietar.

Obligația este prevăzută expres de legislația în vigoare.

„Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire emisă de autoritatea locală competentă”, se arată în articolul 1 din Legea nr. 50/1991.

Există însă și lucrări care pot fi efectuate fără autorizație, deoarece sunt încadrate la categoria reparațiilor sau a lucrărilor de întreținere care nu modifică structura, volumul ori fațada clădirii. În această categorie intră, de exemplu, zugrăvirea pereților interiori, schimbarea gresiei și a faianței, înlocuirea tâmplăriei existente sau schimbarea geamurilor cu unele similare.

Persoanele care execută lucrări fără autorizațiile obligatorii riscă sancțiuni cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei, în funcție de gravitatea abaterii. În cazul unui control efectuat de autorități, proprietarii care au închis balconul fără autorizație pot fi obligați să obțină ulterior documentele necesare, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere legal. În situațiile în care lucrarea nu poate fi legalizată, autoritățile pot dispune desființarea acesteia și readucerea imobilului la starea inițială.