Planurile administrației Capitalei vizează în principal centrul orașului și urmăresc creșterea suprafețelor pietonale, reducerea traficului auto și amenajarea unor spații publice mai atractive.

Printre zonele selectate pentru intervenții prioritare se află Bulevardul Magheru, zona Sala Palatului – Palatul Regal – Ateneul Român, străzile Arthur Verona, Ion Câmpineanu, General Berthelot, Edgar Quinet și Biserica Enei, precum și zone de pe Splaiul Independenței și din apropierea Parcului Cișmigiu.

Potrivit primarului general Ciprian Ciucu, obiectivul este transformarea centrului Bucureștiului într-un spațiu mai prietenos pentru locuitori și turiști, cu mai puține emisii poluante și mai multe suprafețe verzi.

Ciucu a explicat că modelul urmărit este cel al marilor capitale europene care au redus treptat rolul traficului auto în zonele centrale și au extins spațiile dedicate pietonilor.

El a arătat că Bucureștiul are aproximativ două milioane de autoturisme înmatriculate, fără a lua în calcul vehiculele din județul Ilfov, în timp ce Viena are aproximativ 700.000 de mașini individuale.

Una dintre cele mai importante intervenții pregătite de Primărie vizează Bulevardul Magheru, pe segmentul dintre Piața Romană și Universitate.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, această arteră este folosită în prezent aproape exclusiv ca traseu de tranzit și nu reușește să valorifice potențialul urban și comercial al zonei.

„Principiile pe care îmi bazez viziunea pentru zona centrală sunt pietonalizarea, mai mult spațiu verde de calitate, aer mai curat și eșapament mai puțin. Voi veni, în timp, cu politici care înseamnă zone cu emisii reduse și pietonalizare în centru. Viena are 700.000 de mașini individuale, Bucureștiul, fără Ilfov, are 2 milioane. Magheru trebuie reconfigurat, de la Romană la Universitate, trebuie gândit coerent. Sunt o grămadă de bulevarde, în Paris, Viena, cu aceași configurație. Magheru trebuie sa fie un ax care te atrage, acum e doar un ax de tranzit”, spune primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, conform profit.ro.

Primarul a anunțat că a fost semnat deja un contract cu Ordinul Arhitecților din România pentru organizarea unui concurs internațional de soluții destinat reconfigurării întregului bulevard.

Scopul proiectului este transformarea Magheru într-un spațiu urban atractiv, asemănător marilor bulevarde din capitale europene precum Paris sau Viena, unde pietonii, spațiile comerciale și zonele verzi au un rol mai important decât traficul rutier.

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte aflate în analiză privește zona Palatului Regal și segmentul din Calea Victoriei aflat în fața acestuia.

Potrivit viziunii prezentate de Ciprian Ciucu, traficul auto ar urma să fie mutat în subteran, iar spațiul de la suprafață să fie dedicat pietonilor.

Primarul a precizat că soluția finală va rezulta în urma unui concurs internațional și a elaborării unui nou Plan Urbanistic Zonal pentru întreaga zonă.

El a subliniat că nu intenționează transformarea integrală a Căii Victoriei într-o arteră exclusiv pietonală, însă dorește ca aceasta să devină mult mai accesibilă și mai atractivă pentru cei care o traversează.

Potrivit edilului, imediat după aprobarea bugetului municipalității vor fi lansate mai multe concursuri de soluții pentru proiectele de reorganizare urbană, iar cel dedicat zonei Palatului Regal va reprezenta una dintre principalele priorități ale administrației în perioada următoare.