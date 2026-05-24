Prysmian a reușit migrarea completă în cloud în doar patru luni și a automatizat aproximativ 70% dintre procesele repetitive. Consiliul General al orașului Madrid gestionează în format digital două treimi din veniturile fiscale ale capitalei spaniole, în timp ce Ericsson dezvoltă o infrastructură de date destinată susținerii aplicațiilor de inteligență artificială în cele 180 de țări în care își desfășoară activitatea.

În cadrul evenimentului SAP Sapphire Madrid, SAP a anunțat un parteneriat cu Consiliul General al orașului Madrid pentru modernizarea completă a proceselor administrative, prin digitalizare, eficientizare și îmbunătățirea serviciilor oferite atât angajaților municipalității, cât și cetățenilor, cu accent pe domeniile financiar, gestionarea veniturilor și resurse umane.

Municipalitatea utilizează soluții SAP încă din 2004 și își continuă transformarea digitală prin RISE with SAP și SAP Business Technology Platform. Un rol central îl are modernizarea sistemului de taxare și management al veniturilor, prin integrarea soluțiilor SAP direct în platforma financiară a orașului.

Astfel, administrarea veniturilor devine parte integrată a sistemului financiar, eliminând soluțiile izolate și oferind o imagine completă asupra întregului ciclu fiscal – de la înregistrarea contribuabililor și evaluare, până la colectare și inspecție. În prezent, aproximativ două treimi din veniturile fiscale ale orașului sunt gestionate prin acest sistem, ceea ce a condus la creșterea eficienței operaționale și la un control financiar mai bun.

În urma colaborării cu SAP, administrația din Madrid a implementat un model complet paperless, a automatizat procesele de rutină cu ajutorul inteligenței artificiale și al tehnologiilor de machine learning și a îmbunătățit procesul decizional prin analiza datelor în timp real. Totodată, inițiativa susține un model IT mai sustenabil, bazat pe abonamente și principii pay-per-use, cu beneficii în optimizarea costurilor și scalabilitate pe termen lung.

Tot în cadrul evenimentului SAP Sapphire Madrid, Prysmian – lider global în soluții de cabluri pentru energie și telecomunicații și cel mai mare producător de cabluri din România – a prezentat rezultatele procesului său de transformare digitală realizat împreună cu SAP, fiind distins cu SAP Innovation Award 2026.

În doar patru luni, compania a finalizat migrarea infrastructurii digitale prin RISE with SAP, construind o platformă cloud unificată, rezilientă și pregătită pentru integrarea inteligenței artificiale. Folosind SAP S/4HANA Cloud (private edition), SAP Business AI, Joule și SAP Business Technology Platform (BTP), Prysmian a dezvoltat o arhitectură digitală inteligentă menită să crească eficiența operațională, să accelereze deciziile și să susțină capacități avansate de predicție, cu peste 100 de cazuri de utilizare AI deja implementate.

Rezultatele transformării sunt semnificative: automatizarea a aproximativ 70% dintre activitățile repetitive, reducerea cu 80% a timpului necesar implementării noilor soluții și scurtarea cu 50% a duratei de lansare pe piață a produselor noi. Integrarea inteligenței artificiale permite, totodată, automatizarea comenzilor clienților, reconcilierea automată a plăților și gestionarea inteligentă a cheltuielilor.

Un alt exemplu prezentat la SAP Sapphire Madrid vine din partea Ericsson, companie prezentă în peste 180 de țări și responsabilă de mai mult de 40% din traficul global de date mobile, inclusiv în România. Grupul a arătat cum trece de la experimente punctuale cu inteligența artificială la implementări la scară globală, prin construirea unei arhitecturi unificate de tip business data fabric, bazată pe SAP Business Data Cloud.

Prin combinarea unei infrastructuri solide de date guvernate cu SAP Joule, Ericsson își creează cadrul necesar pentru dezvoltarea de aplicații AI scalabile, fiabile și replicabile la nivel internațional. Compania tratează datele ca un activ strategic esențial pentru extinderea capabilităților de inteligență artificială la nivel organizațional.

La baza acestei strategii se află o arhitectură coordonată a datelor, în care informațiile rămân la sursă, dar sunt gestionate unitar din perspectiva semanticii, guvernanței și a politicilor de ciclu de viață. Acest model reduce duplicarea, simplifică integrarea și asigură consistența definițiilor atât în mediile SAP, cât și în cele non-SAP.

Pe termen lung, Ericsson estimează că infrastructura de tip business data fabric va susține scenarii AI tot mai complexe, de la automatizarea deciziilor și creșterea productivității până la dezvoltarea de noi modele de business digitale și îmbunătățirea experienței clienților într-o industrie telecom aflată în continuă transformare.

SAP, partener al transformării digitale în toate industriile

Anunțurile de la SAP Sapphire Madrid evidențiază modul în care organizații din sectoare variate – de la producție și telecomunicații până la administrație publică – folosesc tehnologiile SAP pentru a-și transforma operațiunile și a obține rezultate măsurabile.

Prin combinarea unui nucleu digital robust cu inteligența artificială integrată, aceste companii își cresc reziliența, accelerează inovația și generează valoare prin procese inteligente bazate pe date.