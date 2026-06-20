Românii se numără printre cei mai deschiși turiști din regiune la utilizarea AI în planificarea vacanțelor (studiu)

Românii se numără printre cei mai deschiși turiști din regiune la utilizarea inteligenței artificiale (AI) în planificarea vacanțelor în străinătate, preferând totuși să păstreze controlul deciziei finale.

Românii se numără printre cei mai receptivi turiști din regiune la utilizarea inteligenței artificiale (AI) atunci când își planifică vacanțele în străinătate, potrivit unei cercetări realizate pentru Kiwi.com în șase piețe europene: Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, România și Spania. Studiul, realizat de STEMMARK în luna ianuarie, arată că românii sunt deschiși să folosească AI-ul pentru sarcini precum căutarea ofertelor, compararea prețurilor și chiar pentru organizarea unor excursii surpriză, însă majoritatea preferă să păstreze controlul asupra deciziei finale.

Datele indică faptul că aproape opt din zece respondenți din România și-ar dori ca o aplicație bazată pe AI să îi sprijine în cel puțin o etapă a procesului de planificare a unei călătorii. Cel mai mare interes este concentrat pe activitățile practice și consumatoare de timp, cum ar fi compararea prețurilor pe mai multe site-uri, analizarea unui volum mare de recenzii ale hotelurilor, identificarea conexiunilor de zbor convenabile și construirea unor itinerarii complexe.

Pentru turiștii români, compararea prețurilor este cel mai relevant scenariu de utilizare, 56,9% dintre respondenți declarând că ar dori sprijinul AI pentru a analiza ofertele de pe zeci de site-uri sau file deschise simultan. De asemenea, 43,6% consideră util ajutorul AI pentru interpretarea recenziilor hoteliere, iar 36,5% îl văd ca pe un instrument eficient pentru găsirea celor mai potrivite conexiuni de zbor în funcție de programul lor.

Aproximativ o treime dintre respondenți ar folosi inteligența artificială și pentru construirea unor itinerarii complexe, cu mai multe orașe, în timp ce 22,5% ar apela la aceasta pentru a înțelege mai ușor cerințele de viză și regulile privind bagajele impuse de diferite companii aeriene.

În același timp, cercetarea arată că turiștii români nu sunt încă dispuși să cedeze controlul complet către AI. Doar 10,2% spun că ar externaliza integral planificarea și rezervarea călătoriei către inteligența artificială până în 2026. Majoritatea preferă însă un model hibrid: 53,8% ar folosi AI-ul mai ales pentru etapele dificile, precum căutarea și filtrarea opțiunilor, dar ar face rezervările finale pe cont propriu.

De asemenea, 27,5% dintre respondenți declară că vor continua să folosească motoarele de căutare tradiționale, fără chat AI, în timp ce 8,5% intenționează să apeleze mai des la agenții de turism umani, pentru a evita supraîncărcarea digitală.

„Obiectivul nostru a fost să facem cele mai puternice instrumente de travel accesibile tuturor. Fie că planifici o călătorie importantă de business sau o escapadă spontană de weekend, AI-ul face cea mai dificilă parte pentru tine.”, spune Michal Šindelář, VP of Consumer Product la Kiwi.com, potrivit unui comunicat de presă.

Kiwi.com dispune de un motor de căutare care integrează instrumente avansate precum Nomad, funcția de căutare pe rază și opțiunea de planificare a rutelor multi-city. Compania introduce acum noul mod AI Mode, conceput ca un „traducător” sofisticat, care le permite utilizatorilor să acceseze aceste funcționalități complexe printr-o conversație naturală, fără a mai fi nevoie de setarea manuală a unor filtre complicate.

Căutarea bazată pe inteligență artificială le oferă utilizatorilor posibilitatea de a formula cereri exact așa cum gândesc, folosind propriile cuvinte. Aceștia pot descrie, de exemplu, un weekend prelungit într-o destinație caldă, o călătorie cu mai multe opriri organizată în jurul unui eveniment precum nunta unui prieten sau un city break cu condiția de a include doar zboruri directe, iar rezultatele sunt adaptate automat acestor preferințe.

În acest mod, AI Mode transformă un formular de căutare gol într-o conversație în timp real. În fundal, sistemul analizează zilnic peste două miliarde de prețuri de la mai mult de 500 de companii aeriene, pentru a identifica cele mai potrivite opțiuni de călătorie pentru fiecare utilizator.

Printre inovațiile introduse se numără și funcționalitatea îmbunătățită „Build your trip”, care utilizează inteligența artificială pentru a analiza miliarde de combinații posibile și pentru a propune conexiuni între companii aeriene care, în mod obișnuit, nu colaborează între ele.

Acestor dezvoltări tehnologice li se adaugă integrarea asistentului AI Nathan în cadrul pachetului Kiwi.com Guarantee, care gestionează non-stop, în mai multe limbi, eventualele întârzieri sau modificări ale zborurilor. Totodată, programul gratuit Kiwi.com Club oferă utilizatorilor activi reduceri instant și vouchere bonus.

Sondajul reprezentativ menționat a fost realizat de agenția STEM/MARK pentru Kiwi.com în ianuarie 2026, pe un eșantion de 4.545 de respondenți cu vârste între 18 și 64 de ani, din Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, România și Spania.