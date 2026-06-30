Primăria schimbă regulile pentru proprietarii din București. Cine nu intervine poate fi amendat

Primăria Municipiului București a făcut un nou pas în lupta împotriva graffiti-ului neautorizat și a afișajului ilegal de pe clădirile din Capitală. Consiliul General al Municipiului București a aprobat regulamentul care stabilește modul în care vor fi curățate imobilele din zonele protejate, iar proprietarii vor avea de ales între două variante: fie își curăță singuri fațadele, fie intră într-un program prin care Primăria suportă cea mai mare parte a costurilor.

Autoritățile locale susțin că măsura urmărește refacerea aspectului zonelor istorice și protejarea patrimoniului arhitectural al Capitalei.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Primăria Capitalei a anunțat că regulamentul privind eliminarea graffiti-ului și a afișajului ilegal a fost aprobat de Consiliul General.

„Curățăm Bucureștiul de #graffiti și #afișeilegale! Arată jalnic! Le mulțumim consilierilor generali că au votat astăzi regulamentul gândit în acest sens. Primarul Ciprian Ciucu a promis că va rezolva problema clădirilor și zidurilor vandalizate, iar acum ne putem apuca de treabă.”

Potrivit administrației locale, programul se adresează exclusiv clădirilor situate în zonele construite protejate ale Capitalei. În București există, în prezent, 98 de astfel de zone.

Primarul general interimar, Ciprian Ciucu, a explicat că noul regulament oferă proprietarilor o procedură clară pentru refacerea fațadelor afectate de vandalism.

„Pe scurt: Primăria pune la dispoziția dumneavoastră un mecanism clar, predictibil și avantajos financiar pentru a reda strălucirea zonelor istorice ale Bucureștiului. Împreună, protejăm patrimoniul și imaginea orașului. Nu sunt vizate: arta stradală autorizată, publicitatea cu avize legale, lucrările de reabilitare termică sau clădirile unde curățarea ar afecta fațada”, a spus primarul Ciprian Ciucu.

Astfel, regulamentul nu se aplică lucrărilor autorizate de artă urbană, panourilor publicitare legale sau intervențiilor care ar putea deteriora fațadele clădirilor.

Potrivit regulamentului, Direcția de Urbanism din cadrul Primăriei Capitalei va stabili mai întâi zonele în care vor avea loc intervențiile.

Ulterior, Poliția Locală a Municipiului București va identifica imobilele afectate de graffiti sau afișaj ilegal și va transmite notificări proprietarilor sau asociațiilor de proprietari.

Din momentul primirii notificării, proprietarii vor avea la dispoziție 45 de zile pentru a decide modul în care vor interveni.

Prima variantă presupune curățarea fațadei pe cheltuiala proprie, în termen de cel mult 90 de zile. În cazul monumentelor istorice, lucrările vor putea începe doar după obținerea acordului Direcției Județene pentru Cultură.

După finalizarea lucrărilor, proprietarii trebuie să transmită autorităților dovada că imobilul a fost curățat.

Cei care nu respectă termenele stabilite de regulament riscă aplicarea unor sancțiuni contravenționale.

A doua opțiune pusă la dispoziția proprietarilor este înscrierea în programul derulat de Primăria Capitalei.

În această situație, lucrările vor fi executate prin Administrația Străzilor București, iar autoritățile locale vor obține toate documentele și avizele necesare, inclusiv acordul Ministerului Culturii pentru monumentele istorice.

Contribuția financiară este împărțită între administrația locală și proprietari.

Primăria va suporta 80% din valoarea lucrărilor, în timp ce proprietarii vor achita diferența de 20%, în termen de 30 de zile de la recepția intervenției.

Ciprian Ciucu spune că programul nu urmărește doar eliminarea graffiti-ului existent, ci și prevenirea apariției unor noi acte de vandalism.

„Programul nu se oprește la curățare. Zonele curate vor fi protejate prin patrulare, supraveghere video în spațiul public și campanii de informare. Puteți contribui și dumneavoastră, semnalând rapid actele de vandalism”, a completat primarul general.

Prin noul regulament, administrația Capitalei urmărește refacerea aspectului clădirilor din zonele istorice și reducerea fenomenului graffiti-ului ilegal, combinând sprijinul financiar acordat proprietarilor cu măsuri de monitorizare și supraveghere pentru prevenirea unor noi acte de vandalism.