Mașinile parcate ilegal vor fi ridicate în centrul Capitalei. Ce tarife vor plăti șoferii pentru a le recupera
SURSA FOTO: Dreamstime - Mașină ridicată
Șoferii care își lasă mașinile parcate neregulamentar în zona centrală a Bucureștiului riscă, de acum, să rămână fără autoturisme. Consilierii generali au aprobat regulamentul care stabilește modul de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor, precum și tarifele care vor fi aplicate.
Consilierii generali au aprobat regulamentul pentru ridicarea mașinilor parcate ilegal
Consilierii generali au votat, pe 30 iunie, regulamentul care stabilește înființarea serviciului de ridicare și depozitare a autovehiculelor parcate neregulamentar.
Potrivit informațiilor prezentate, măsura a fost adoptată în condițiile în care în zona centrală a Capitalei există numeroase autoturisme oprite sau staționate neregulamentar, inclusiv pe spațiile verzi, trotuare, în stațiile STB, pe trecerile de pietoni sau în dreptul acceselor către spitale.
Până acum, Poliția Locală a Municipiului București putea interveni doar prin aplicarea de amenzi.
Serviciul va funcționa în zona centrală a Bucureștiului
Zona în care va fi aplicat noul regulament este delimitată de Bulevardul Iancu de Hunedoara, Șoseaua Ștefan cel Mare, Șoseaua Mihai Bravu, Splaiul Unirii, Bulevardul Gheorghe Șincai, Calea Șerban Vodă, Șoseaua Viilor, Bulevardul Tudor Vladimirescu, Șoseaua Panduri, Bulevardul Geniului, Șoseaua Grozăvești, Pasajul Basarab, Șoseaua Nicolae Titulescu și Piața Victoriei.
În restul Capitalei, serviciul de ridicare a autovehiculelor parcate neregulamentar este asigurat de primăriile de sector.
De asemenea, în material se arată că de la începutul anului au fost amenajate 2.700 de locuri de parcare în zona centrală, numărul total ajungând la 48.000.
Serviciul de ridicare și depozitare a vehiculelor parcate ilegal va fi gestionat de Compania Municipală Parking București.
Potrivit informațiilor prezentate, această decizie a fost luată deoarece societatea administrează deja parcările publice ale Primăriei Municipiului București și dispune de infrastructura necesară. Totodată, această soluție permite controlul tarifelor și al modului de funcționare a serviciului.
Sumele încasate din tarifele de ridicare, transport și depozitare vor fi folosite pentru amenajarea unor noi locuri de parcare, modernizarea celor existente, construirea de parcări Park&Ride și digitalizarea operațiunilor.
Cum vor putea fi recuperate mașinile ridicate și ce tarife vor plăti șoferii
Autovehiculele ridicate vor fi transportate într-un punct de depozitare care urmează să fie stabilit ulterior și care va funcționa cu program permanent.
Pentru recuperarea mașinii, proprietarul va trebui să prezinte actul de identitate și certificatul de înmatriculare sau un document similar și să achite tarifele aprobate prin hotărârea Consiliului General.
Perioada maximă de depozitare este de șase luni. După expirarea acestui termen, vehiculul va fi predat poliției locale de sector, care va aplica procedura prevăzută pentru mașinile abandonate.
Regulamentul mai prevede că autovehiculul nu va fi ridicat dacă proprietarul este prezent la fața locului în momentul în care echipa de intervenție ajunge pentru ridicare. În această situație, va fi achitat doar tariful pentru deplasarea echipei.
Tarifele aprobate sunt următoarele:
- ridicarea vehiculelor cu masa de până la 5 tone: 400 lei;
- ridicarea vehiculelor cu masa de peste 5 tone: 540 lei;
- transportul vehiculelor cu masa de până la 5 tone: 300 lei;
- transportul vehiculelor cu masa de peste 5 tone: 400 lei;
- depozitarea în primele 24 de ore, inclusiv eliberarea vehiculului: 300 lei;
- depozitarea după primele 24 de ore: 150 lei pentru fiecare zi;
- oprirea operațiunii de ridicare, reprezentând taxa pentru deplasarea platformei și manipularea vehiculului: 400 lei;
- tariful special de depozitare pentru vehiculele care intră în statutul de vehicul abandonat: 150 lei.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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