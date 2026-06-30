Mașinile parcate ilegal vor fi ridicate în centrul Capitalei. Ce tarife vor plăti șoferii pentru a le recupera

Șoferii care își lasă mașinile parcate neregulamentar în zona centrală a Bucureștiului riscă, de acum, să rămână fără autoturisme. Consilierii generali au aprobat regulamentul care stabilește modul de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor, precum și tarifele care vor fi aplicate.

Consilierii generali au votat, pe 30 iunie, regulamentul care stabilește înființarea serviciului de ridicare și depozitare a autovehiculelor parcate neregulamentar.

Potrivit informațiilor prezentate, măsura a fost adoptată în condițiile în care în zona centrală a Capitalei există numeroase autoturisme oprite sau staționate neregulamentar, inclusiv pe spațiile verzi, trotuare, în stațiile STB, pe trecerile de pietoni sau în dreptul acceselor către spitale.

Până acum, Poliția Locală a Municipiului București putea interveni doar prin aplicarea de amenzi.

Zona în care va fi aplicat noul regulament este delimitată de Bulevardul Iancu de Hunedoara, Șoseaua Ștefan cel Mare, Șoseaua Mihai Bravu, Splaiul Unirii, Bulevardul Gheorghe Șincai, Calea Șerban Vodă, Șoseaua Viilor, Bulevardul Tudor Vladimirescu, Șoseaua Panduri, Bulevardul Geniului, Șoseaua Grozăvești, Pasajul Basarab, Șoseaua Nicolae Titulescu și Piața Victoriei.

În restul Capitalei, serviciul de ridicare a autovehiculelor parcate neregulamentar este asigurat de primăriile de sector.

De asemenea, în material se arată că de la începutul anului au fost amenajate 2.700 de locuri de parcare în zona centrală, numărul total ajungând la 48.000.

Serviciul de ridicare și depozitare a vehiculelor parcate ilegal va fi gestionat de Compania Municipală Parking București.

Potrivit informațiilor prezentate, această decizie a fost luată deoarece societatea administrează deja parcările publice ale Primăriei Municipiului București și dispune de infrastructura necesară. Totodată, această soluție permite controlul tarifelor și al modului de funcționare a serviciului.

Sumele încasate din tarifele de ridicare, transport și depozitare vor fi folosite pentru amenajarea unor noi locuri de parcare, modernizarea celor existente, construirea de parcări Park&Ride și digitalizarea operațiunilor.

Autovehiculele ridicate vor fi transportate într-un punct de depozitare care urmează să fie stabilit ulterior și care va funcționa cu program permanent.

Pentru recuperarea mașinii, proprietarul va trebui să prezinte actul de identitate și certificatul de înmatriculare sau un document similar și să achite tarifele aprobate prin hotărârea Consiliului General.

Perioada maximă de depozitare este de șase luni. După expirarea acestui termen, vehiculul va fi predat poliției locale de sector, care va aplica procedura prevăzută pentru mașinile abandonate.

Regulamentul mai prevede că autovehiculul nu va fi ridicat dacă proprietarul este prezent la fața locului în momentul în care echipa de intervenție ajunge pentru ridicare. În această situație, va fi achitat doar tariful pentru deplasarea echipei.

Tarifele aprobate sunt următoarele: