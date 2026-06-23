Bulevardul Dimitrie Pompeiu se modernizează. Primăria Capitalei a lansat o investiție de 256 milioane de lei

Primăria Municipiului București (PMB) a lansat licitația pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură urbană din nordul Capitalei. Modernizarea și supralărgirea bulevardului Dimitrie Pompeiu presupun o investiție de peste 256 de milioane de lei și includ extinderea rețelei de tramvai, noi conexiuni rutiere și amenajarea unei parcări de tip park & ride.

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat lansarea procedurii de licitație pentru lucrările de supralărgire și modernizare a bulevardului Dimitrie Pompeiu, unul dintre cele mai aglomerate coridoare de trafic din nordul Capitalei.

Potrivit administrației locale, contractul are o valoare estimată de 256.418.082 de lei și include servicii de proiectare, asistență tehnică și execuția lucrărilor.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 iulie, ora 15:00. După încheierea acestei etape vor urma evaluarea ofertelor, întocmirea raportului procedurii și semnarea contractului, dacă nu vor exista contestații. Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț.

Câștigătorul licitației va avea la dispoziție 26 de luni de la emiterea ordinului de începere pentru finalizarea proiectului.

Proiectul prevede transformarea actualului bulevard într-o arteră modernă, cu două benzi de circulație pe fiecare sens, spații verzi, piste pentru biciclete și trotuare extinse.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că zona Dimitrie Pompeiu se confruntă de ani de zile cu probleme majore de trafic și infrastructură.

Acesta a arătat că proiectul se află printre cele mai importante investiții asumate de administrația locală, alături de modernizarea Prelungirii Ghencea.

Potrivit edilului, actuala arteră, caracterizată printr-o singură bandă pe sens și trotuare degradate, va fi transformată într-un bulevard adaptat nevoilor actuale ale orașului.

Un element important al proiectului îl reprezintă extinderea infrastructurii de tramvai până la Bulevardul Barbu Văcărescu.

Prin această investiție, liniile de tramvai 16 și 36 vor fi conectate cu linia 5, ceea ce va permite o integrare mai bună a transportului public din această parte a Capitalei.

De asemenea, peste noua conexiune de tramvai va fi construită o pasarelă pietonală, menită să faciliteze traversarea în condiții de siguranță.

Autoritățile locale estimează că dezvoltarea transportului public va contribui la reducerea presiunii asupra traficului rutier din zonă.

Proiectul include și realizarea unui drum de legătură între Șoseaua Pipera, bulevardul Dimitrie Pompeiu și strada Fabrica de Glucoză.

Primăria Capitalei consideră că această conexiune rutieră va permite o reconfigurare a circulației și va contribui la decongestionarea traficului într-una dintre cele mai aglomerate zone de birouri din București.

În plus, investiția prevede amenajarea unei parcări de tip park & ride, care ar urma să încurajeze utilizarea transportului public de către șoferii care vin din zonele limitrofe ale Capitalei.

Este unul dintre cele mai mari și mai necesare proiecte de infrastructură urbană aflate în prezent în pregătire, cu scopul de a îmbunătăți mobilitatea într-o zonă care concentrează un număr mare de angajați, sedii de companii și fluxuri de trafic importante.