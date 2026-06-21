Crin Antonescu explodează după Congresul PNL: Trădare prin falsificare. Atâta impostură, atâta nerușinare și atâta trădare n-am văzut niciodată

Crin Antonescu a lansat sâmbătă un atac extrem de dur la adresa conducerii Partidului Național Liberal, după Congresul extraordinar al formațiunii. Fostul lider liberal susține că evenimentul a reprezentat o ruptură de valorile și istoria partidului și acuză actuala conducere de selectarea convenabilă a foștilor lideri ai PNL. Mesajul a fost publicat pe Facebook și conține critici directe la adresa lui Ilie Bolojan, dar și a unor lideri liberali prezenți la reuniune. În opinia sa, congresul a fost marcat de practici care denaturează trecutul și identitatea formațiunii.

Crin Antonescu afirmă că unul dintre cele mai grave aspecte ale Congresului extraordinar al PNL este modul în care au fost prezentate continuitatea și istoria formațiunii. Fostul lider liberal susține că anumite nume importante din trecutul partidului au fost ignorate, în timp ce altele au fost promovate în mod preferențial.

În mesajul său, Antonescu consideră că reuniunea liberalilor reprezintă cel mai clar exemplu de „trădare” pe care l-a văzut în cei peste trei decenii de activitate politică.

„Folosesc rar termenul „trădare”. Dar văd că e la modă. În 36 de ani nu am văzut niciodată ceva mai potrivit cu termenul „trădare” decât Congresul extraordinar al PNL de astăzi. Atâta impostură, atâta nerușinare, atâta josnicie și, într-un cuvânt, atâta trădare n-am văzut niciodată. Trădare prin falsificarea, în cel mai pur stil comunist, a istoriei. Se invocă, la fiecare pas, istoria și continuitatea PNL, dar sunt invitați doar foștii președinți care au trădat PNL pentru Băsescu (Stoica, Stolojan) sau Nicușor (Orban). Tăriceanu (sub al cărui guvern România a intrat în UE și care l-a lansat în politică pe Bolojan) nu a existat. Eu (candidat, chipurile, al PNL Bolojan la președinție, acum un an) nu am existat. Da, nu mai suntem membri ai PNL. Dar nici saltimbancul răcnitor Orban nu mai e. El, însă, dat afară și de Nicușor, răcnește ce trebuie. Dar n-au existat nici Florin Cîțu, nici Nicolae Ciucă – și el candidat la președinție al PNL. Ne-au decupat din fotografie ca Oana Gheorghiu pe Nicușor”, a scris fostul lider liberal.

Antonescu susține că prin această abordare actuala conducere liberală încearcă să legitimeze o anumită direcție politică, eliminând din discursul oficial figuri care au avut un rol important în evoluția partidului.

Fostul președinte al PNL și-a îndreptat criticile și către o parte dintre liberalii care au participat la congres, acuzându-i că au acceptat fără reacție discursuri și interpretări pe care le consideră neconforme cu realitatea politică a ultimelor decenii.

În acest context, Antonescu a făcut referire atât la deputatul Robert Sighiartău, cât și la primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, despre care afirmă că promovează în prezent idei pe care el însuși le susținea în urmă cu mai bine de un deceniu.

„Trădare prin tăcerea josnică a vechilor liberali prezenți în sală atunci când unul ca Sighiartău (copil de mingi pe la greii băsismului în epoca de aur) face istoria celor 37 de ani ai PNL. La fel, dl. Ciucu vorbește despre raporturile politicieni-partide-sistem (servicii, justiție). Vorbește frumos. Parcă mă aud pe mine în 2009. Atâta că, de atunci până azi, dl. Ciucu a „luptat” alături de Monica Macovei, de Băsescu și de toate elementele declasate moral (propaganda băsistă/hashtag) care au distrus câtă democrație exista în România”, scrie Antonescu.

Mesajul fostului lider liberal sugerează că actualele discursuri despre reformă și relația dintre politică și instituțiile statului sunt incompatibile, în opinia sa, cu alianțele și poziționările asumate de unii dintre actorii politici criticați.

Cea mai amplă parte a mesajului publicat de Antonescu este dedicată lui Ilie Bolojan, actualul lider al PNL. Fostul președinte al partidului îl acuză pe acesta că nu are un proiect destinat cetățenilor și că discursul său politic este construit pe promisiuni pe care le consideră lipsite de fundament.

Antonescu contestă inclusiv criteriile după care ar fi fost alcătuită echipa aflată în jurul lui Bolojan și pune sub semnul întrebării ideea de meritocrație invocată de actuala conducere liberală.

„Trădare prin demagogia zornăitoare și mincinoasă din discursul lui Bolojan, un prim-ministru catastrofal în toate privințele, care n-are niciun gând, nicio idee și niciun sentiment pentru omul concret (întreprinzător, salariat, pensionar, elev sau student). Are treabă doar cu PSD (într-un sens) și cu Rheinmetall (în altul). Trădare prin minciunile despre „meritocrație”, pentru că două sunt criteriile de selecție ale echipei Bolojan: băsismul ieri / sorosismul azi și mediocritatea. Singurul exceptat de la CV-ul băsist e eternul „reformist” Motreanu. Setea de reformă a lui Motreanu (nelipsit de 7 ani din toate conducerile PNL decupate azi din istorie) e singura garanție că „revoluția Bolojan” prețuiește și experiența. Experiența mediocrității, a lașității și a oportunismului. PS. Un gând trist pentru foști camarazi din lupte adevărate. Probabil că, uneori, nu-ți permiți nici să vomiți. Înghiți”, a încheiat, într-o notă amară, fostul lider PNL.

Declarațiile vin în contextul tensiunilor apărute după Congresul extraordinar al PNL, eveniment care a generat reacții critice din partea unor foști lideri și membri ai formațiunii.