Platforma de comerț online Temu a modificat mai multe practici comerciale considerate neloiale, după ce Bundeswettbewerbsbehörde (BWB), autoritatea austriacă pentru concurență, a confirmat sesizarea făcută de Handelsverband (Asociația Comercianților). Acțiunea marchează un pas important spre un mediu de comerț online echitabil în Austria și în Uniunea Europeană.

Sesizarea depusă în august 2024 de Handelsverband evidenția practicile problematice ale Temu, inclusiv:

Manipularea ofertelor – produse prezentate ca fiind disponibile doar pentru o perioadă limitată sau ca promoții speciale;

Falsa lipsă de stoc – produse prezentate ca foarte limitate, deși erau disponibile în cantități mari;

Imagini și descrieri înșelătoare – materiale de marketing care induc clienții în eroare privind calitatea sau caracteristicile produselor.

Ca urmare a raportului BWB, Temu a înființat o Task Force dedicată verificării celor mai vândute produse pe platforma din Austria și un mecanism intern pentru detectarea și corectarea conținutului înșelător. Autoritatea a precizat că va continua să monitorizeze platforma pentru eventuale încălcări viitoare ale legii concurenței.

Impactul măsurilor este vizibil și în cazul mărcii de modă FUSSL, ale cărei produse au fost folosite neautorizat pe platforma Temu. După sesizarea și transmiterea probelor către BWB, utilizarea neautorizată a fost eliminată imediat. Acest caz demonstrează eficiența acțiunilor de protecție a drepturilor comercianților locali în fața platformelor internaționale.

Rainer Will, directorul Handelsverband, subliniază că achizițiile ieftine de pe platforme din afara UE au un cost ascuns: capitalul părăsește țara, locurile de muncă locale sunt puse sub presiune, iar statul pierde venituri fiscale semnificative. Un raport recent al Rechnungshof confirmă pierderi de miliarde de euro anual datorită verificărilor insuficiente în sistemul One-Stop-Shop (OSS) al UE.

În context național, Austria implementează măsuri precum:

Controale vamale mai stricte;

Taxă națională pe pachete importate, fără a afecta serviciile locale de curierat.

La nivel european, se pregătește:

Taxă fixă de 3 euro pentru livrările cu valoare sub 150 euro din afara UE (din iulie 2026);

Posibilă Handling Fee pentru coletele internaționale (din noiembrie 2026).

Pe lângă măsurile naționale, sunt în curs proceduri împotriva platformelor Temu și Shein în baza Digital Services Act (DSA), pentru a asigura că comercianții locali respectă aceleași reguli ca și platformele internaționale.