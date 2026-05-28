S-a lansat ROMDEF. Noul patronat al industriei române de apărare cu 7 obiective strategice pentru integrare europeană

Industria română de apărare cu capital privat intră într-o nouă etapă de consolidare instituțională odată cu lansarea oficială a ROMDEF — Patronatul Industriei Române de Apărare, organizație creată pentru reprezentarea companiilor din domeniul apărării, securității, tehnologiilor dual-use, infrastructurii critice și securității cibernetice. Lansarea a avut loc pe 27 mai 2026, la București, pe Strada Anton Pann nr. 21, în prezența reprezentanților mediului de afaceri, ai instituțiilor publice și ai sectorului de securitate și inovare tehnologică, într-un context european marcat de accelerarea investițiilor în industria de apărare și de necesitatea consolidării capacităților industriale naționale.

Noua organizație patronală ROMDEF este concepută ca o platformă de reprezentare unitară a companiilor private din industria de apărare și domeniile conexe, cu obiectivul de a facilita integrarea acestora în ecosistemul european de securitate și producție industrială.

Într-un context geopolitic marcat de accentuarea investițiilor în apărare la nivel european, ROMDEF își propune să contribuie la creșterea competitivității industriei românești și la consolidarea rolului României în arhitectura de securitate a Uniunii Europene.

„ROMDEF a fost creat într-un moment în care Europa își regândește prioritățile de securitate, iar România trebuie să își consolideze rolul strategic în regiune. Industria română de apărare are capacități reale de inovație și producție, iar prin ROMDEF ne propunem să conectăm aceste capabilități la oportunitățile pe care Europa le oferă astăzi. România are companii performante, know-how tehnologic și oameni valoroși, iar obiectivul nostru este să dezvoltăm un ecosistem industrial mai agil, mai competitiv și mai bine integrat în arhitectura europeană de apărare și reziliență.” — Cătălin PODARU, Președinte ROMDEF, Fondator & CEO, Leviatan Group.

Un moment central al evenimentului a fost semnarea Declarației ROMDEF, document strategic care stabilește direcțiile principale de acțiune ale patronatului. Cele 7 obiective asumate vizează modernizarea și integrarea industriei românești de apărare:

Integrarea companiilor românești private în lanțurile europene de producție și aprovizionare din domeniul apărării Actualizarea cadrului legislativ pentru a sprijini participarea capitalului privat în proiecte strategice naționale Adaptarea procedurilor de autorizare și achiziții la realitățile geopolitice actuale Crearea unui cadru permanent de dialog între industrie și stat printr-un Consiliu Consultativ Creșterea transparenței privind capabilitățile reale ale industriei de apărare și dual-use din România Dezvoltarea de instrumente de finanțare dedicate cercetării-dezvoltării cu aplicabilitate militară și dual-use Implementarea unui program național pentru formarea, reconversia și retenția personalului tehnic specializat

Cătălin Podaru, președintele ROMDEF, a subliniat în cadrul evenimentului importanța consolidării unui ecosistem industrial competitiv și conectat la dinamica europeană a sectorului de apărare.

Mesajul central transmis de conducerea organizației a vizat necesitatea unei colaborări mai strânse între mediul privat și instituțiile publice, pentru valorificarea capacităților tehnologice și industriale existente în România.

Evenimentul a inclus intervenții ale unor reprezentanți ai Parlamentului României și ai Guvernului, precum și ai instituțiilor cu atribuții în domeniul economiei, apărării și securității industriale.

Printre participanți s-au numărat reprezentanți din:

Senatul României

Camera Deputaților

Cancelaria Prim-Ministrului

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

structuri de cooperare tehnologică și industrială pentru securitate și apărare

Prezența acestora a evidențiat interesul instituțional pentru dezvoltarea unui cadru de cooperare mai structurat cu industria privată de profil.

Un moment de referință al evenimentului a fost demonstrația echipei de robotică „Velocity” din cadrul Colegiului Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila, câștigătoare a Campionatului Mondial FIRST Tech Challenge.

Participarea echipei a evidențiat legătura dintre educație, inovare și industrie, subliniind potențialul generației tinere în domenii tehnologice avansate și aplicații dual-use.

ROMDEF este fondat de un consorțiu de companii din sectorul tehnologic și industrial, incluzând:

Leviatan Group

Dendrio Solutions

STARC4SYS

Interactive Software

Ubitech Construcții

În cadrul evenimentului, alte 17 companii și-au exprimat intenția de aderare, semnalând extinderea rapidă a platformei patronale.

Consiliul Director al ROMDEF include reprezentanți ai mediului privat cu experiență în tehnologie, infrastructură digitală și industrie de apărare, având rolul de a coordona direcțiile strategice ale organizației.

Pe termen lung, ROMDEF își propune să devină o voce unitară a industriei românești de apărare în dialogul cu autoritățile naționale și europene.

Organizația urmărește, de asemenea, afilierea la structuri patronale și industriale europene relevante, cu scopul de a sprijini integrarea companiilor românești în proiecte internaționale din domeniul apărării și securității.

