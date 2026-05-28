Va fi desemnat Călin Georgescu premier? Anunțul făcut de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu

Liderul senatorilor AUR și președintele Consiliului Național de Conducere al partidului, Petrișor Peiu, a declarat că între AUR și PSD nu a existat niciun plan comun privind perioada de după moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Acesta susține că singurul punct comun dintre cele două formațiuni a fost votarea moțiunii și afirmă că AUR își dorește organizarea de alegeri anticipate.

Declarațiile au fost făcute într-un podcast la Cotidianul, unde senatorul AUR a vorbit despre situația politică actuală, scenariile privind desemnarea unui nou premier și poziția partidului în eventualele negocieri parlamentare.

Senatorul AUR a afirmat că partidul său și-a asumat încă de la început rolul de principală forță de opoziție și că depunerea moțiunii de cenzură a fost planificată încă din luna mai.

„Noi suntem în opoziţie. Noi suntem opoziţia de fapt în Parlament şi aşa cum am anunţat de foarte mult timp, depunem o moţiune de cenzură pe fiecare moţiune, aşa cum avem dreptul conform Constituţiei”, a declarat Petrișor Peiu.

Acesta a spus că moțiunea de cenzură a avut drept scop criticarea politicilor economice și sociale ale actualei guvernări.

„Noi am planificat moţiunea noastră de cenzură la începutul lunii mai pentru a critica politicile publice care au dus România într-o criză economică cât se poate de evidentă”, a afirmat liderul senatorilor AUR.

Petrișor Peiu a declarat că PSD a decis ulterior să susțină moțiunea, după tensiunile apărute în coaliția de guvernare.

„PSD-ul s-a certat cu partenerii lor de coaliţie din PNL şi USR şi a hotărât să se alăture moţiunii noastre. Nu a fost o planificare a unei evoluţii post-moţiune, sub nicio formă. Şi noi şi ei am spus de la început că avem viziuni diferite asupra viitorului”, a spus senatorul AUR.

Acesta a subliniat că obiectivul partidului este declanșarea alegerilor anticipate.

„Noi ne dorim alegeri anticipate şi moţiunea de cenzură pentru demiterea Guvernului Bolojan am văzut-o ca fiind primul pas spre alegerile anticipate. Cei de la PSD îşi doresc continuarea mariajului cu PNL, USR şi UDMR”, a declarat Peiu.

Liderul AUR insistă că nu a existat nicio strategie comună între cele două partide pentru perioada de după căderea Guvernului.

„Nu a existat niciun plan comun PSD-AUR, privind perioada de după moţiune. Singura înţelegere a fost cu privire la susţinerea şi votarea moţiunii de cenzură pentru demiterea guvernului”, a afirmat acesta.

În opinia lui Petrișor Peiu, actuala situație politică arată că formarea unei majorități stabile este foarte dificilă.

„Este clar că nu se poate forma o majoritate, sau, chiar dacă s-ar forma, ar fi foarte fragilă, ar fi o diferenţă de câteva voturi şi atunci singura soluţie care se practică în statele democratice, în lumea democratică, alegeri anticipate. Dacă nu poţi să formezi o majoritate stabilă, mergi la alegeri, din nou”, a explicat senatorul AUR.

Acesta susține că actualul Parlament este prea fragmentat pentru a asigura o guvernare stabilă pe termen lung.

Întrebat despre scenariul în care europarlamentarul Eugen Tomac ar putea fi propus pentru funcția de premier, liderul senatorilor AUR a avut o reacție critică.

„Preşedintele Nicuşor Dan nu a spus niciun moment acest nume. Dacă mă întrebaţi părerea mea personală despre domnul Tomac, este că dânsul este un om politic modest şi tributar relaţiei cu Traian Băsescu”, a declarat Petrișor Peiu.

Acesta a spus că nu vede relevanța politică a lui Eugen Tomac în actualul context.

„Nu văd ce legătură mai are cu momentul politic actual. Acum, suntem într-un moment politic în care partidul domnului Tomac nu mai există în Parlamentul României. Traian Băsescu e istorie, s-a dovedit că a fost şi turnător, nu văd ce relevanţă are numele Eugen Tomac în actualul context politic”, a afirmat senatorul AUR.

Petrișor Peiu a precizat și că AUR nu ar susține în Parlament o eventuală nominalizare a lui Eugen Tomac pentru funcția de premier.

„Nu aş vota niciodată şi cred că nici colegii mei de partid pe cineva care este un apropiat al lui Traian Băsescu sau care a fost un apropiat al lui Traian Băsescu”, a spus acesta.

Liderul AUR a respins și ideea că Tomac ar putea fi considerat un tehnocrat.

„Termenul tehnocrat are o cu totul altă conotaţie. El este folosit abuziv în comentariile politice din ultima vreme. Nu este un independent şi cu atât mai mult nu este un tehnocrat”, a adăugat Peiu.

În ceea ce privește scenariile privind o posibilă nominalizare a lui Călin Georgescu pentru funcția de premier, senatorul AUR a spus că este vorba doar despre speculații apărute în spațiul public.

„Deocamdată, noi nu am ajuns în situaţia de a nominaliza un prim-ministru”, a declarat Petrișor Peiu.

Acesta a afirmat că la consultările de la Cotroceni, președintele Nicușor Dan ar fi transmis că nu va desemna un premier care să depindă de voturile AUR.

„La Cotroceni discuţia a plecat de la faptul că domnul preşedinte Nicuşor Dan a spus că nu va da mandat unui partid care să facă alianţă cu AUR, sau să primească în Parlament voturi de la AUR”, a afirmat liderul senatorilor AUR.

Întrebat dacă îl consideră pe Călin Georgescu un adversar intern pentru funcția de premier, Peiu a spus că acesta nici măcar nu este membru al partidului.

„Din câte ştiu, domnul Georgescu nu e membru AUR, deci nu poate să fie un adversar intern”, a declarat senatorul.

Petrișor Peiu a mai spus că nu a avut niciodată o discuție directă cu Călin Georgescu.

„Eu, personal, n-am vorbit niciodată, în viaţa mea. L-am văzut în nişte ipostaze, poate am şi schimbat două vorbe, dar era aşa, un cadru cu mulţi oameni, dar nu am vorbit cu el, personal, niciodată. Nu l-am cunoscut”, a subliniat liderul senatorilor AUR.

Acesta a evitat să comenteze personalitatea lui Georgescu și a spus că nu știe exact care sunt intențiile acestuia în actualul context politic.