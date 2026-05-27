Dan Andronic: Tomac va fi desemnat mâine să formeze un nou Guvern. Cum va arăta viitorul Executivul

Dan Andronic a anunțat, pe canalul său de YouTube, că joi, 28 mai 2026, Eugen Tomac va fi desemnat să formeze un nou guvern cu PSD, USR, UDMR și neafiliați.

„Miercuri, 27 mai, ora 15:30, am aflat că, mâine, Tomac va fi desemnat să formeze un nou guvern cu PSD, USR, UDMR și neafiliați. Haideți să vedem dacă va fi așa, dar informația este sigură”, a afirmat Andronic.

Deputatul PNL Octavian Oprea a anunțat, la rândul său, că PSD ar negocia în Parlament pentru a obține sprijin în vederea desemnării lui Eugen Tomac ca premier. El a afirmat că social-democrații ar fi contactat parlamentari din PNL și USR, inclusiv miercuri, în timpul ședințelor din Parlament. Oprea susține că parlamentarii PSD ar fi primit indicații să discute cu membri din PNL și USR pentru a căuta susținere pentru varianta în care Eugen Tomac să fie premier.

„S-a dat ordinul pe unitate: parlamentarii PSD sună prin PNL și, din câte înțeleg, și prin USR, ca să caute sprijin pentru varianta Eugen Tomac premier. De ce atâta agitație? Pentru că, dacă nu se strânge majoritatea pentru soluția vehiculată în presă, Sorin Grindeanu va trebui să își asume formarea unui guvern. Iar atunci problema devine foarte simplă: cu cine? Cu voturile AUR? Acolo începe adevărata implozie în PSD. Partea cea mai savuroasă este alta: dacă Grindeanu ajunge premier, va trebui să ia exact măsurile pentru care PSD a depus moțiune împotriva Guvernului Bolojan. Adică va trebui să facă, de la Palatul Victoria, ceea ce a condamnat de la tribuna Parlamentului. Au dărâmat un guvern pentru niște măsuri pe care s-ar putea să fie obligați să le aplice chiar ei. Baterie multă va doresc!”, a scris Oprea pe contul său de Facebook.

Liberalul a declarat pentru Digi24 că mai mulți colegi din PNL i-ar fi spus că au fost abordați de parlamentari PSD pe această temă. El a adăugat că și membri ai USR i-ar fi transmis că au fost contactați de social-democrați. Deputatul PNL susține că PSD încearcă să îi convingă pe parlamentari să voteze orice guvern propus de președinte, invocând nevoia ca România să aibă stabilitate și un guvern în perioada următoare.

Potrivit lui Oprea, PSD nu și-ar dori un premier asumat din interiorul partidului, mai ales pe Sorin Grindeanu. El a explicat că social-democrații ar evita să dea premierul deoarece ar trebui apoi să ia măsuri dificile de la guvernare, după ce l-au criticat anterior pe Ilie Bolojan în Parlament. Deputatul PNL consideră că PSD încearcă astfel să evite asumarea guvernării într-o perioadă complicată.