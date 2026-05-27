Compania americană DriverAI a anunțat construirea primului centru de date cu Inteligență Artificială Cuantică din lume, în comuna Luna, județul Cluj. Proiectul, realizat în patru etape, urmărește dezvoltarea tehnologică, atragerea investițiilor și crearea de locuri de muncă specializate.

La întâlnirea din 27 mai 2026 cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, compania americană DriverAI a anunțat că vrea să construiască în România primul centru de date cu Inteligență Artificială Cuantică din lume. Acesta ar urma să fie construit în comuna Luna, județul Cluj, și va avea o capacitate de 80 MW, standard Tier III/IV. Anunțul a venit după mai multe vizite făcute în ultimele luni de reprezentanții DriverAI la parcul industrial dezvoltat de Leviatan Group în Luna, pentru evaluarea terenului și pregătirea proiectului.

„Primul centru de date din lume cu Inteligență Artificială Cuantică se construiește în România, în județul Cluj, de către o companie americană. 4 faze, 20 de hectare și 1 miliard de dolari investiți în prima etapă. Orice investiție americană în România reprezintă o investiție în securitatea noastră! La întâlnirea avută astăzi cu reprezentanții DriverAI, o companie tehnologică americană cu sediul în Arizona, am discutat despre planurile de construcție a primului centru de date cu Inteligență Artificială Cuantică din România, în comuna Luna, județul Cluj. Acest proiect de anvergură reprezintă un pilon fundamental în consolidarea parteneriatului strategic și economic dintre România și Statele Unite ale Americii. Această inițiativă strategică este un exemplu clar de viziune transatlantică transformată în realitate, pe care am susținut-o la întâlnirile avute în cadrul vizitei pe care am avut-o în SUA, la Washington, la începutul acestui an. Prin această colaborare cu DriverAI, poziționăm România ca un nod de importanță critică pe harta europeană a tehnologiilor de ultimă generație. Dar, dincolo de impactul economic direct și de atragerea de specialiști, cel mai mare câștig este deschiderea unor oportunități fără precedent pentru mediul academic românesc. Faptul că studenții și cercetătorii de la universitățile de elită din Cluj, dar nu numai, vor avea acces în premieră la resurse avansate de calcul GPU și hardware cuantic va transforma România într-o ancoră a inovării în Europa”, este mesajul lui Abrudean.

Centrul de date va fi construit în patru etape, fiecare de câte 20 MW. Proiectul va combina sisteme GPU performante cu tehnologie de calcul cuantic, ceea ce ar face din această unitate primul centru integrat de IA Cuantică din România. Prima etapă a investiției este estimată la aproximativ 1 miliard de dolari. Centrul de date va fi construit aproape de baza strategică NATO de lângă Câmpia Turzii. Proiectul ar urma să creeze locuri de muncă specializate și să aducă noi contracte pentru firme românești din domeniul construcțiilor și ingineriei pe parcursul tuturor etapelor de dezvoltare.

Abrudean a spus că proiectul va avea patru faze, se va întinde pe 20 de hectare și că prima etapă presupune o investiție de 1 miliard de dolari. El a subliniat că investițiile americane în România contribuie și la securitatea țării. Abrudean a explicat că inițiativa face parte din colaborările discutate în timpul vizitei sale din acest an la Washington, SUA, și că proiectul poate transforma România într-un punct important pe harta tehnologiilor avansate din Europa. El a adăugat că unul dintre cele mai importante beneficii va fi accesul studenților și cercetătorilor români la resurse moderne de calcul GPU și tehnologie cuantică, în special pentru universitățile din Cluj.

Compania americană DriverAI este un start-up specializat în inteligență artificială, tehnologii de recunoaștere vizuală și sisteme de navigare de mare precizie. Compania dezvoltă soluții bazate pe inteligență artificială pentru mai multe domenii tehnologice, având ca obiectiv automatizarea și optimizarea proceselor digitale.

Una dintre principalele direcții de dezvoltare ale companiei este navigația de precizie și utilizarea inteligenței artificiale în retail și logistică. DriverAI creează aplicații software pentru smartphone-uri care permit cartografierea și orientarea atât în spații interioare, cât și exterioare. Prin aceste tehnologii, magazinele și centrele logistice își pot organiza mai eficient fluxurile de lucru, iar clienții pot primi indicații și ghidare în timp real direct pe telefon, fără investiții costisitoare în infrastructură hardware.

O altă activitate importantă a companiei vizează documentarea și organizarea codului software pentru mediul enterprise. În cadrul ecosistemului tehnologic dezvoltat în Austin, DriverAI utilizează platforme AI generative capabile să transforme automat milioane de linii de cod sursă în documentație tehnică structurată și ușor de înțeles. Aceste soluții sunt folosite de mari companii din tehnologie, producători de cipuri și echipe IT pentru a simplifica procesele de dezvoltare software și pentru a reduce timpul necesar lansării produselor digitale.