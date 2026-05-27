Informație pentru pensionarii din România. Când se ridică biletele de tratament balnear

Casa Județeană de Pensii Cluj anunță publicarea repartizării biletelor de tratament balnear pentru seria 4/2026, în cadrul programului național de recuperare medicală destinat pensionarilor și asiguraților din sistemul public. Pentru această serie au fost alocate 48 de bilete, disponibile în stațiuni cu profil terapeutic recunoscut la nivel național, precum Bizușa, Buziaș, Covasna, Geoagiu, 1 Mai și Moneasa, destinate tratamentelor pentru afecțiuni reumatismale, cardiovasculare, respiratorii și de recuperare funcțională.

Stațiunile incluse sunt:

Bizușa

Buziaș

Covasna

Geoagiu

1 Mai

Moneasa

Biletele de tratament pot fi ridicate începând cu 26 mai 2026, de la sediul instituției, la ghișeele nr. 7 și 8, în intervalele oficiale de lucru:

Luni – Joi: 08:00 – 14:00

Vineri: 08:00 – 13:00

Termenul limită pentru ridicare este 8 iunie 2026

Pentru efectuarea plăților aferente biletelor de tratament:

Luni – Vineri: 08:00 – 11:30

Biletele rămase nevalorificate vor fi redistribuite în data de 9 iunie 2026, în limita locurilor disponibile.

Redistribuirea se realizează conform criteriilor stabilite la nivel național, în baza ordinelor emise de Casa Națională de Pensii Publice.

Conform Ordinului nr. 75/20.04.2026 al Casei Naționale de Pensii Publice, biletele de tratament se acordă solicitanților care îndeplinesc condițiile legale și prezintă documentele necesare.

Documentele necesare sunt:

cerere tip completată;

bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist;

alte documente justificative, dacă este cazul.

Biletele de tratament se eliberează astfel:

titularului, pe baza actului de identitate;

unei persoane împuternicite, în baza unei procuri notariale, care atestă dreptul de ridicare a biletului.

Programul de bilete de tratament face parte din sistemul public de protecție socială și are rolul de a susține recuperarea medicală, prevenția și menținerea capacității funcționale a beneficiarilor.

Pentru evitarea aglomerației și respectarea termenelor, se recomandă verificarea din timp a documentelor necesare și prezentarea la ghișeu în intervalul stabilit.

Programul național de tratament balnear administrat de Casa Națională de Pensii Publice reprezintă una dintre principalele forme de sprijin pentru pensionarii din sistemul public, având ca obiectiv recuperarea medicală, prevenția și menținerea capacității funcționale.

În fiecare an, mii de beneficiari au acces la sejururi în stațiuni balneoclimaterice din România, în baza unor criterii medicale și sociale clar stabilite.

Categoria de pensionar Tip de beneficiu Condiții principale Observații Pensionari de invaliditate Bilete gratuite Participare în programe de recuperare medicală recomandate sau obligatorii; aviz de la medicul expert al asigurărilor sociale Accent pe recuperare medicală și reevaluare funcțională periodică Pensionari pentru limită de vârstă / drept Bilete cu contribuție individuală Contribuție financiară, de regulă ~50% din venitul lunar brut din pensie Diferența de cost este acoperită din bugetul asigurărilor sociale de stat

Procesul de atribuire a biletelor de tratament este gestionat la nivelul caselor teritoriale de pensii și include următoarele etape:

depunerea cererii și a documentelor justificative verificarea eligibilității medicale și administrative repartizarea biletelor în funcție de seriile disponibile ridicarea biletului în termenul comunicat oficial

Distribuirea se face în serii de plecare, în limita locurilor alocate fiecărui județ.