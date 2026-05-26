EXCLUSIV. Război total în UDMR. Andras Demeter, eliminat printr-o lucrătură internă?

Scandalul de proporții care a dus la demisia recentă din Ministerul Culturii ascunde dedesubturi politice extrem de tensionate, chiar în interiorul formațiunii din care provine fostul demnitar. Cazul legat de Andras Demeter a fost analizat în detaliu în cadrul podcastului Contrapunct, o producție realizată de Dan Andronic pentru evz.ro și canalul de YouTube Hai România. Alături de Mirel Curea și Victor Ciutacu, în emisiune s-au pus pe masă ipoteze incendiare despre modul în care s-ar fi orchestrat această plecare.

Dincolo de aparențele publice și de declarațiile oficiale, ar fi vorba despre o strategie bine pusă la punct în interiorul UDMR.

Analiza pornește de la premisa că poziționarea politică a lui Andras Demeter ar fi devenit o problemă pentru conducerea centrală a Uniunii, în contextul în care bazinul electoral al formațiunii maghiare se confruntă cu mari provocări.

„E o lucrătura în interiorul UDMR-ului. A fost lucrat din interiorul UDMR-ului pentru că este foarte apropiat de radicalii din ungurime. De gașca lui Tokes și ceilalți. Acum, UDMR se va confrunta la următoarele alegeri cu o problemă foarte a dracului. Ei ori iau 4%, ori iau mai mult de 20% în trei județe. Deja, ei nu mai au peste 20% decât un singur județ și au intrat în baza criteriului 4%. Că dacă ar fi luat 3,8% n-ar fi intrat în Parlament pentru că n-aveau, n-atingeau pragul și nu aveau nici pragul din județele respective. Aici este vorba de o epurare”, a explicat jurnalistul Mirel Curea în cadrul podcastului de pe evz.ro.

Dincolo de jocurile politice de culise legate de procente și praguri electorale, se pare că fostului ministru i s-ar fi atras atenția cu privire la anumite comportamente sau asocieri, însă reacția acestuia nu a fost cea așteptată de liderii de la partid.

„Cu Andras Demeter, și am informații de la un om important din UDMR, cu el s-au avut niște discuții, la care a răspuns nasol. Deci aici n-are nicio legătură, nici cu toată chestia, nici românii, nici nimic. Dar o concluzie de asta, că mie îmi plac concluziile, mai putem să tragem. Dom’le, ajungi demnitar în statul român, ai grijă cu cine stai la șpriț și ce vorbești”, a mai precizat Mirel Curea.

De asemenea, contextul în care s-au făcut anumite afirmații pare să fie legat de o tentativă eșuată de exprimare artistică sau metaforică, interpretată greșit sau speculată de adversari.

„Omul a încercat o figură de stil. Nu știu cum ți-aș spune eu, ție, bă, Dane, tu mi-ai lăsat portofelul pe masă timp de o lună de zile și nu ți l-am ciordit, deși am crescut în gară. Adică o chestie ca asta. Deci a încercat o figură de stil. Mă rog, actorii, și cabotini, el a mai avut și ieșirea aia față de colegii lui actori, că-s proști”, a adăugat jurnalistul.

Discuția s-a concentrat și pe mediul în care au fost lansate afirmațiile care au declanșat întregul scandal. Dan Andronic și Mirel Curea au încercat să stabilească dacă scurgerea de informații a venit din zona tehnică a ministerului sau din cercul de apropiați ai lui Demeter.

„Chestia e că din informațiile mele este o lucrătură internă. Nu. Epurare e mult spus. O lucrătură internă a UDMR-ului. UDMR-ul l-a lucrat, UDMR-ul l-a îndepărtat. El nu ar fi putut să facă o asemenea confidență în fața unui director din Ministerul Culturii sau o juristă de pe acolo”, este de părere Curea.

În replică, Dan Andronic a remarcat un detaliu important legat de limba în care s-a purtat acea conversație privată: „Dacă vorbea cu un coleg, vorbea cu un maghiar. El a vorbit acolo în română”.

„Probabil. Părerea mea e că acolo au fost ceva mai mulți și au fost apropiați de el. Au fost actorime de-a lui”, a completat Mirel Curea ipoteza modului în care s-au răspândit vorbele fostului demnitar.

Jurnalistul Victor Ciutacu a pus o întrebare legată de momentul ales pentru această execuție politică și riscurile de imagine pe care formațiunea maghiară și le asumă în plin an electoral.

„Mirele, eu pot să îmbrățișez și teoria ta, dar cu un singur amendament. Ce interes ar fi avut UDMR-ul să o facă acum și să se vulnerabilizeze”, a întrebat Victor Ciutacu.

Răspunsul oferit de Mirel Curea a subliniat modul diferit în care UDMR își gestionează crizele de imagine în comparație cu alte partide de pe scena politică dâmbovițeană, preferând o tăiere rapidă în carne vie pentru a poza în protectori ai moralității.