În ediția de miercuri a podcastului realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro, difuzat pe canalul de YouTube Hai România, s-a discutat și despre un conflict deschis între conducerea Romarm și foști decidenți politici. Alături de invitații săi, jurnaliștii Liviu Mihaiu, Liviu Alexa și Victor Ciutacu, Robert Turcescu a analizat acuzațiile extrem de grave care vizează gestionarea fondurilor din Programul SAFE.

Miza discuției a pornit de la reproșurile publice lansate de managerul general al Romarm la adresa lui Radu Miruță, fost ministru al Economiei și al Apărării. Motivul? Fondurile destinate industriei de armament ar fi fost direcționate către producători externi, în timp ce companiile românești de profil au fost complet excluse din schemă.

Jurnalistul Liviu Mihaiu a subliniat gravitatea situației, punctând faptul că un astfel de atac direct din partea unui oficial al unei instituții strategice către un fost ministru este o premieră absolută pentru ultimele decenii. Revoltă Romarm vine în contextul în care banii care ar fi trebuit să revitalizeze industria autohtonă au ajuns în conturile unor giganți din Germania și Franța.

Moderatorul Robert Turcescu a mers mai departe, susținând că astfel de acțiuni care dezavantajează flagrant industria națională de apărare în favoarea altor state europene nu ar trebui să rămână fără consecințe juridice severe.

„Dar ar trebui judecat pentru înaltă trădare și subminarea economiei naționale. Deci, zice directorul Romarm despre păcăliciul ăsta, că a fost sabotaj, da? Miruța ar trebui judecat pentru înaltă altă trădare. Bun, eu cred că asta ar trebui făcut pentru a nu se mai ajunge la astfel de situații. A zis acest manager general”, a declarat Robert Turcescu.

Analiza din platoul Hai România a atins și latura geopolitică a achizițiilor de armament. Liviu Mihaiu a lansat ipoteza că nici partenerii strategici de peste Ocean nu privesc cu ochi buni faptul că România pompează resurse financiare masive în industria germană, neglijând atât producția proprie, cât și parteneriatele cu Statele Unite.

Referindu-se la contextul mai larg al influențelor externe, Mihaiu a concluzionat: „Probabil că lui Nicușor Dan i-au zis americanii. Bă, bun, ați dat o lovitură de stat, ok, dar nu-i ok ce se întâmplă, nu-i ok. Nici ce faceți cu armamentul și de unde cumpărați armamentul. Pentru că americanii totuși nu mor de dragul nostru, nu suntem al 52-lea stat american, ci au nevoie și ei de bani pentru armament, pentru complexul lor militar-industrial”.