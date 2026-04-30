Noul ministru interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a preluat această responsabilitate la doar două zile de la instalarea în funcție, fiind pus rapid în fața unei decizii importante privind viitorul TAROM.

Deși timpul este extrem de limitat și presiunea ridicată, acesta a declarat că nu este dispus să ia o decizie care ar putea influența soarta companiei doar pe baza unor informații neconfirmate sau zvonuri.

„Nu am ajuns în cele două zile (de la preluarea interimatului la Ministerul Transporturilor – n. r.) și la TAROM. Da, există informații. Da, există foarte multe informații, dar mă știți un om care răspunde nu după ce mi se spune, ci după ce văd. De foarte multe ori în ministerele în care am fost diferența între ce mi se spune și ce apare pe documente este una diferită. Am cerut situația și pentru TAROM, dar am luat-o în ordinea importanței cronologice, pentru că vineri ar fi trebuit să intre în vigoare creșterea prețului la biletele de metrou”, a transmis Miruță.

La întrebările insistente ale jurnaliștilor privind decizia legată de TAROM, ministrul Transporturilor a precizat că, în cazul în care va primi în aceeași seară documentele solicitate pentru a analiza situația în mod oficial, va lua o decizie.

Ministrul a subliniat însă că, în absența acestor documente, nu se va pronunța pe baza unor informații informale sau discuții neoficiale, menționând că așteaptă datele concrete pentru a putea decide în cunoștință de cauză.

„Depinde care sunt documentele care vin și ce scrie în ele. Mă întrebați cu o condiție suspensivă, neștiind ce va rezulta. Dacă documentele sunt foarte clare, nimic nu e presant. Presant este să obții această claritate. Dacă va veni sau nu va veni această claritate astăzi, vă voi anunța deîndată. Am intrat în acest minister acum două zile, un minister pe unde, uitându-mă doar la Metrorex, încep să mă gândesc cam cum arată radiografia și la alte companii. Nu plec cu idei preconcepute, dar nici nu aplic o decizie decât pe documente asumate de oamenii responsabili pentru asta din minister”, a adăugat Radu Miruță.

Situația reală din interiorul TAROM este mult mai dificilă decât arată datele oficiale, în ciuda discuțiilor despre restructurare.

În 2024, compania a raportat profit, însă acesta nu a provenit din activitatea de transport aerian, ci din vânzarea unor active, inclusiv aeronave și sloturi de aterizare și decolare pe aeroporturi importante.

În același timp, gradul de ocupare al curselor a rămas sub 70%, sub pragul considerat necesar de 78% pentru sustenabilitatea operațională. Pentru anul 2025, estimările indică un deficit de aproximativ 186 de milioane de lei.

Un alt factor major de risc este regula europeană „one time, last time”, care prevede că, după 31 decembrie 2026, România nu va mai putea acorda un nou ajutor de stat pentru TAROM timp de cel puțin zece ani. În acest context, dacă planul actual eșuează și nu este atras un investitor, compania nu va mai putea fi susținută din fonduri publice.

Guvernul analizează în prezent două scenarii majore pentru viitorul TAROM, potrivit documentelor oficiale.

Prima variantă vizează atragerea unui partener strategic, prin vânzarea unui pachet de acțiuni către mari companii aeriene internaționale precum Lufthansa, Emirates sau LOT. Un astfel de partener ar putea aduce capitalul necesar, management performant și extinderea rețelei de rute.

A doua opțiune este una de retragere ordonată de pe piață, în cazul în care nu se găsește un investitor. În acest scenariu, activitatea TAROM ar fi oprită, iar statul ar încerca să recupereze o parte din valoare prin vânzarea sloturilor de aterizare și decolare deținute pe aeroporturi importante precum Frankfurt sau Paris.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a confirmat că actualul model de business al TAROM nu este sustenabil, precizând că operatorul aerian nu a mai înregistrat profit din activitatea de zbor de mai bine de zece ani.

„La Tarom, situația este în acest moment în analiza Ministerului Transporturilor. Asupra acestei companii nu a existat aliniere. Este singura companie din portofoliul Ministerului Transporturilor pentru care așteptăm feedback-ul sau așteptăm răspunsul Ministerului”, a declarat ea.

Vicepremierul a declarat că Ministerul Transporturilor gestionează dosarul TAROM, în contextul în care compania se află într-un proces de restructurare aprobat de Comisia Europeană.

Ea a precizat că implementarea planului de restructurare nu respectă în totalitate calendarul stabilit, din motive atât obiective, cât și subiective, însă TAROM continuă dialogul cu Comisia Europeană pentru o posibilă prelungire a acestuia.

În acest scenariu, compania ar putea continua procesul de reorganizare și și-ar putea adapta modelul operațional, inclusiv în funcție de contextul geopolitic și de evoluțiile de pe piața energetică.

În același timp, executivul ia în calcul și un scenariu de rezervă, în care Comisia Europeană nu ar aproba prelungirea planului de restructurare, situație în care ar fi necesară identificarea unor soluții clare, așa cum a fost discutat în cadrul comitetului.