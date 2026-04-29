Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, a anunțat oficial blocarea scumpirii biletelor de metrou. Deși călătorii se pregăteau pentru o majorare de la 5 la 7 lei, programată să intre în vigoare de la 1 Mai, un ordin de ministru semnat miercuri, 29 aprilie 2026, a suspendat această decizie.

Măsura vine la pachet cu măsuri punitive dure: demiterea directorului general și trimiterea Corpului de Control pentru a investiga o serie de nereguli financiare grave care au prejudiciat bugetul instituției cu zeci de milioane de euro.

Ministrul a explicat că această creștere de tarif a fost stopată deoarece a identificat resurse financiare interne masive care nu au fost colectate din cauza unei gestiuni defectuoase sau intenționat neglijente. Miruță a punctat că, în loc să ceară mai mulți bani de la cetățeni, Metrorex ar fi trebuit să își recupereze propriile creanțe și să își eficientizeze activele.

Care erau tarifele propuse să intre în vigoare de vineri, 1 Mai?

În centrul dezvăluirilor făcute de oficialul de la Transporturi se află o cifră amețitoare: 60 de milioane de euro. Radu Miruță a declarat că, în urma unei prime verificări, a descoperit această sumă uriașă reprezentând penalități neîncasate pentru întârzierea unui singur contract major la Metrorex.

Ministrul a detaliat că, deși facturile de penalități ar fi trebuit emise imediat după expirarea termenelor contractuale, conducerea companiei a așteptat nouă luni până să facă acest pas birocratic elementar. Mai grav, acesta a afirmat că, după emiterea facturii, nu s-a mai întreprins nicio acțiune legală pentru recuperarea banilor.

Conform calculelor prezentate, această sumă singură ar fi acoperit de cinci ori necesarul financiar pe care compania spera să îl obțină prin scumpirea biletelor de la 5 la 7 lei.

Pe lângă gestionarea defectuoasă a contractelor mari, ministrul a adus în discuție și situația spațiilor comerciale și a publicității din stații. Radu Miruță a arătat că spațiile comerciale au rămas neînchiriate, deși existau soluții pentru a le scoate la licitație respectând normele de siguranță la incendiu și fluxurile de pasageri.

În schimb, el a susținut că au fost oferite contracte de publicitate fără nicio procedură competitivă, fapt care ridică semne de întrebare asupra transparenței decizionale de la nivelul Metrorex.

„La prima verificare, am găsit 60 de milioane de euro, bani neîncasaţi, din penalităţi care au fost date pentru întârzierea unui singur contract la Metrorex. A durat nouă luni după această perioadă în care ar fi trebuit să se emită de-a doua zi factura de penalităţi, până s-a emis factura. După ce s-a emis factura, nu s-a mai făcut niciun pas. Doar de aici sunt de cinci ori mai mulţi bani decât s-ar fi obţinut din creşterea acestui bilet. (…) Am găsit o situaţie cu neînchirierea spaţiilor comerciale din reţeaua staţiilor de metrou, neînchiriere cu o analiză, adică închirere care ar fi putut fi făcută cu analiză de securitate la incendiu, reguli de bun simţ, respectarea şi înlesnirea fluxurilor de pasageri. Am găsit însă contracte de publicitate care au fost date fără o procedură competitivă”, a adăugat Radu Miruţă.

O altă neregulă majoră semnalată de Radu Miruță vizează parcarea de la Străulești, un proiect care ar trebui să faciliteze accesul în oraș, dar care în prezent generează pierderi de patru milioane de lei anual. Ministrul a dezvăluit o situație controversată, precizând că această unitate, care marchează pierderi constante, este administrată chiar de soțul directoarei generale a Metrorex.

„Am găsit situaţia parcării de la Străuleşti, pentru care se înregistrează pierderi de patru milioane de lei pe an, chiar dacă există solicitări de parteneriat public-privat, astfel încât ea să fie administrată, nemaifiind situaţia ca Metrorex să plătească patru milioane de lei pe an. Şi am găsit situaţia în care această parcare, care marchează pierderi de patru milioane de lei pe an, este administrată de soţul doamnei director genera”, a afirmat Radu Miruță.

Mai mult, oficialul a declarat că există solicitări din partea unor entități private pentru parteneriate public-private care ar putea transforma parcarea într-o activitate profitabilă, însă aceste oferte ar fi fost ignorate de actuala conducere, preferându-se subvenționarea pierderilor din banii publici.

Neregulile nu se opresc aici, vizând și relația istorică dintre companie și sindicatul reprezentativ. Ministrul interimar a declarat că a descoperit depouri și clădiri aparținând Metrorex care sunt utilizate cu titlu gratuit de diverse entități, fără ca statul să primească vreo remunerație.

Un exemplu flagrant oferit de Miruță este baza sportivă de la Ciurel. Potrivit acestuia, sindicatul Metrorex utilizează baza și încasează bani din activitățile desfășurate acolo fără a avea o bază legală actuală. Deși a existat un contract în trecut care permitea acest lucru, ministrul a afirmat că documentul a expirat de mult timp, dar sindicatul a continuat să exploateze bunurile statului pentru profit propriu, fără a plăti nicio taxă către proprietar.

În urma acestor constatări, Radu Miruță a anunțat măsuri administrative radicale. El a confirmat convocarea Consiliului de Administrație pentru a rezilia contractul de mandat al directorului general, invocând nerealizarea indicatorilor financiari care fuseseră negociați și acceptați inițial.

„Am dispus trimiterea Corpului de Control la Consiliul de Administraţie al Metrorex pentru a cuantifica exact valoarea prejudiciului înregistrat de Metrorex, pentru modul în care au fost acceptate utilizarea de către alţii a acestor bunuri ale Metrorex, care evident au generat doar paguba pe care v-am explicat-o mai devreme. Am trimis Corpul de Control, de asemenea, pentru a verifica şi a documenta, spre a fi întrerupt modul în care sindicatul încasează bani din utilizarea unor resurse ale Metrorex, pentru care la rândul lui nu plăteşte Metrorex nimic şi am demarat procedurile pentru închirierea spaţiilor comerciale, respectând toate condiţiile de bun simţ şi pentru o procedură competitivă pentru închirierea spaţiilor de publicitate”, a afirmat ministrul interimar al Transporturilor.

Sinteza neregulilor și măsurilor administrative luate în privința Metrorex

Categorie Problemă Identificată Impact Financiar / Detalii Măsură Adoptată Tarife Pasageri Plan de scumpire de la 5 la 7 lei Economie de 2 lei/călătorie pentru cetățeni Ordin de ministru pentru stoparea creșterii Management Contractual Facturi de penalități emise cu 9 luni întârziere 60 milioane Euro neîncasați (un singur contract) Trimiterea Corpului de Control Resurse Umane Nerespectarea indicatorilor financiari negociați Management defectuos și lipsă de performanță Întreruperea mandatului Directorului General Administrare Spații Parcarea Străulești administrată de soțul directoarei Pierderi de 4 milioane lei/an Evaluare parteneriat public-privat Patrimoniu & Sindicate Utilizarea bazei Ciurel și a depourilor fără contract Încasări ilegale de către sindicat Documentarea prejudiciului și evacuarea legală Publicitate & Comerț Contracte atribuite fără licitație competitivă Venituri sub potențialul pieței Demararea procedurilor de închiriere competitivă

„Ghinion, cum ar spune un clasic în viaţă (referire la Klaus Iohannis – n.r.)”, a afirmat Ciprian Șerban luni, 27 aprilie 2026.

El a explicat că ghinionul este pentru el, „că e pe finalul meu de mandat”.