Amenzi mai mari pentru gălăgie! Acestea sunt prevăzute într-un proiect legislativ aflat în dezbatere parlamentară, după ce a primit aviz favorabil din partea Comisiei juridice a Camerei Deputaților. Inițiativa urmărește să descurajeze comportamentele care afectează liniștea publică, în special în zonele urbane dens populate.

Noile prevederi transmit un semnal clar privind responsabilitatea cetățenilor în spațiile comune.

Autoritățile susțin că măsura vine ca răspuns la creșterea constantă a sesizărilor privind zgomotul excesiv. În ultimii ani, poliția a fost chemată tot mai frecvent să intervină în conflicte între vecini generate de muzică la volum ridicat sau activități zgomotoase în afara orelor permise.

Inițiativa legislativă este justificată și de eficiența redusă a actualului cadru sancționator, considerat insuficient pentru a preveni recidiva în astfel de cazuri.

Numărul incidentelor generate de tulburarea liniștii publice este în creștere, iar intervențiile Poliției devin tot mai frecvente și mai tensionate. Un caz recent din București ilustrează escaladarea unor astfel de situații.

Incidentul s-a produs în sectorul 4 al Capitalei, unde mai multe persoane au organizat o petrecere în aer liber, ascultând muzică la volum ridicat. După apelurile repetate ale vecinilor, polițiștii au intervenit și au aplicat amenzi în valoare totală de 5.200 de lei pentru opt persoane implicate.

Situația a degenerat la a doua intervenție, când forțele de ordine au încercat să confiște echipamentul audio. În acel moment, o parte dintre participanți au devenit agresivi, iar polițiștii au fost nevoiți să utilizeze spray lacrimogen pentru a restabili ordinea.

Un alt incident similar a avut loc în județul Dolj, unde un tânăr a fost reținut după ce ar fi agresat un polițist care i-a cerut să reducă volumul muzicii difuzate pe stradă.

Nemulțumirile legate de zgomotul excesiv sunt tot mai vizibile și în spațiul online, unde utilizatorii descriu frecvent situații similare, informează Protv. Reclamațiile indică o problemă recurentă în comunitățile urbane.

„Vecinul de pe diagonală dă aproape zilnic muzica exagerat de tare, mă refer că tremură apartamentul”, a scris un utilizator. „Manele date la maximum cu geamurile deschise. Ne-am mutat în alt bloc, și aici distracție”, a comentat un altul.

Aceste reacții reflectă o presiune socială în creștere pentru reglementări mai stricte și aplicarea fermă a legii.

Inițiatorul proiectului legislativ, fostul senator Cosmin Poteraș, susține că sancțiunile actuale nu au efectul dorit.

„Inițial mărturisesc că mă gândeam să fie chiar mai mare mărirea. Mi-au fost aduse la cunoștință cazuri extreme, disperate. O lege ale căror sancțiuni nu sunt semnificative nu produce niciun efect în societate”.

În prezent, legislația prevede amenzi cuprinse între 200 și 1.000 de lei pentru tulburarea liniștii publice, iar în caz de recidivă acestea pot ajunge până la 3.000 de lei.

Proiectul aflat în dezbatere propune dublarea acestor sancțiuni, ceea ce ar însemna penalități semnificativ mai mari pentru cei care încalcă regulile de conviețuire socială:

între 400 – 2.000 lei,

respectiv până la 6.000 de lei pentru recidivă.

Datele oficiale indică o creștere accentuată a numărului de sancțiuni aplicate. Doar în anul precedent au fost înregistrate peste 450.000 de amenzi pentru încălcarea normelor de ordine și liniște publică, cu aproximativ 50% mai multe față de anul anterior.

Autoritățile consideră că majorarea amenzilor ar putea avea un efect disuasiv mai puternic și ar contribui la reducerea conflictelor între cetățeni.

Tabel sinteză – Amenzi pentru tulburarea liniștii publice: