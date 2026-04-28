Comisia Economică a Senatului a adoptat un amendament legislativ cu impact semnificativ asupra modului în care companiile de stat din România pot atrage capital. Inițiativa, susținută de PSD și AUR, introduce restricții privind accesul investitorilor străini la acțiunile sau părțile sociale ale întreprinderilor publice.

Măsura vine în contextul unui proiect legislativ mai amplu care vizează limitarea sau chiar suspendarea temporară a vânzării participațiilor statului în companii profitabile.

Documentul aprobat în comisie stabilește că statul poate atrage finanțare prin două mecanisme principale:

emiterea de obligațiuni convertibile în acțiuni;

majorarea capitalului social prin emiterea de acțiuni noi sau părți sociale noi.

Totuși, o condiție esențială introdusă prin amendament este direcționarea acestor instrumente financiare exclusiv către investitori români sau entități cu capital și activitate în România.

În plus, structura de alocare a acțiunilor trebuie să respecte anumite praguri minime:

minimum 50% din acțiunile oferite trebuie să fie destinate investitorilor individuali (retail);

cel puțin 30% sunt rezervate fondurilor de investiții sau altor vehicule financiare reglementate care au expunere majoritară pe piața românească.

Aceste prevederi urmăresc, potrivit inițiatorilor, consolidarea capitalului autohton și reducerea dependenței de investitori externi în companiile de stat.

Proiectul a generat dezbateri intense în Parlament. În Comisia Economică, PSD și AUR au susținut amendamentul, în timp ce PNL și USR au votat împotrivă, iar UDMR s-a abținut.

Diferențele de poziție reflectă abordări economice distincte: pe de o parte, accent pe protejarea controlului statului și stimularea investițiilor interne, iar pe de altă parte, susținerea unui model mai deschis către piețele internaționale de capital.

„Prin excepție de la prevederile alin. (2), vânzarea de acțiuni sau părți sociale ale întreprinderilor publice prevăzute la alin. (1), deținute de stat, este posibilă, dacă nu se coboară sub pragul prevăzut la alin. (1), astfel: a) prin emisiunea și plasarea de obligațiuni convertibile în acțiuni, cu respectarea legislației pieței de capital și a regulilor privind ajutorul de stat; b) prin majorarea capitalului social prin emisiunea de acțiuni noi sau părți sociale noi, subscrise de investitori, cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor sau asociaților existenți, în condițiile legii. În cadrul operațiunilor prevăzute la alin. (3), structura alocării acțiunilor sau părților următoarele condiții minime: sociale către investitori va respecta, în mắsura în care există cerere suficienta, fi alocat investitorilor de retail; a) cel puțin 50% din numărul total de acțiuni sau părți sociale oferite spre subscriere se alocă investitorilor de retail b) cel puțin 30% din numărul total de acțiuni sau părți sociale oferite spre subscriere va fi alocat fondurilor de investiții sau altor vehicule de investiții reglementate care, la dat operațiunii, au investit minimum 90% din valoarea activelor în instrumente financiar projecte sau active situate pe teritoriul României ori emise de entități românești.”

Inițiativa legislativă face parte dintr-un pachet mai amplu promovat de PSD, care prevede și interzicerea, pentru o perioadă de doi ani, a vânzării de acțiuni în companiile de stat profitabile.

Reprezentanții social-democrați susțin că această măsură este necesară pentru a evita pierderea controlului asupra unor active strategice și pentru a permite statului să își consolideze poziția economică.

„PSD se opune vânzării companiilor de stat profitabile. Vreau să facem o distincţie între aceste lucruri, ca să nu existe confuzie. (…) L-am rugat pe liderul senatorilor, Daniel Zamfir, să depună un proiect de lege în Parlament, care să facă acest lucru şi să interzicem, pe o perioadă de doi ani, am mai avut treaba asta, vânzarea de acţiuni la companiile de stat profitabile.”, a afirmat liderul PSD.

Argumentul central al susținătorilor este că anumite companii de stat au un rol strategic în economie și trebuie protejate de eventuale vânzări accelerate sau subevaluate.

După aprobarea în Comisia Economică, proiectul va fi analizat în Comisia de Buget a Senatului. Ulterior, acesta va ajunge la vot în plenul Senatului, unde forma finală poate suferi modificări suplimentare.

Dezbaterea parlamentară va fi esențială pentru stabilirea echilibrului dintre atragerea de capital privat și menținerea controlului statului asupra companiilor strategice.

Dacă va fi adoptată în forma actuală, legea ar putea avea efecte importante asupra pieței de capital din România. Limitarea accesului investitorilor străini ar putea reduce lichiditatea și interesul internațional pentru unele companii de stat, dar, în același timp, ar putea stimula participarea investitorilor locali.

Economiștii subliniază că astfel de măsuri trebuie analizate în raport cu obiectivele de competitivitate, transparență și eficiență ale companiilor publice.