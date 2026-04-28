Președintele AUR a afirmat că obiectivul principal al partidului este revenirea la votul popular, în contextul crizei politice actuale. Acesta susține că situația politică impune organizarea de alegeri anticipate și reluarea turului al doilea al alegerilor prezidențiale din 2024.

„Niciodată să nu spunem niciodată. Prima dată trebuie să trecem moțiunea de cenzură. Veți lua în buclă, a spus niciodată să nu spunem niciodată. Suntem în aprilie 2026. Românii trebuie să știe că au fost conduși pe margiea prăpastiei de românii care i-au votat. Eu am o datorie să duc AUR la putere pentru românii care ne-au votat. Obiectivul nostru este să ajungem la alegeri anticipate, nu știm dacă este marketing politic sau nu, dar se pare că USR și PNL au aceleași intenții. De la vorbă la faptă e un lucru mare, dar și alegerile anticipate și 300 de parlamentari pot fi atinse prin vot comun cu PNL și USR. Se poate să nu aibă voie PNL și USR să nu aibă voie să voteze cu AUR fiindcă a spus Nicușor Dan că noi nu avem voie să votăm nu avem voie să facem nimic. Eu am spus suficient de clar că am anunțat niște criterii, să dăm țării președinte și să guvernăm. Atunci era decembrie, acum suntem în aprilie și suntem în plină criză politică. În opinia mea domnul Călin Georgescu a câștigat alegerile din România și trebuie să revenim la turul 2. Eu vreau să ajungem la alegeri democratice", a spus George Simion.

Întrebat despre o eventuală alianță, liderul AUR nu a exclus complet scenariul, dar a precizat că prioritatea este moțiunea de cenzură.

„Suntem absoluți uimiți de modul nedemocratic în care unii și alții încearcă să expună ideologii (…) nu avem nicio înțelegere cu PSD, nu vom intra în nicio coaliție (…) nu ne-am angajat să facem o coaliție sau alta, ne-am angajat să depunem această moțiune de cenzură”, a declarat Simion.

Acesta a adăugat și o critică la adresa situației politice actuale: „România nu mai este o democrație consolidată”.

„Sperăm să nu fim arestați pentru asta”, a adăugat Simion.

George Simion a anunțat că AUR a strâns suficiente semnături pentru depunerea moțiunii de cenzură și este convins că aceasta va trece de votul Parlamentului.

„Vor fi peste 245, chiar în aceste minute colegii mei iau ultimele semnături. Nu vom avea emoţii, chiar dacă este un spectacol al democraţiei felul în care se formează o majoritate care votează căderea Guvernului actual. Vă spun că va trece această moţiune, fără probleme”, a spus Simion la Radio România Actualități. „Nu vom avea emoţii în a trece această moţiune de cenzură care reprezintă un act politic, democratic”.

Pentru demiterea Guvernului sunt necesare 233 de voturi în Parlament.

Liderul AUR susține că actualul context politic este marcat de tensiuni și încercări de influențare a opiniei publice.

„Noi trebuie să revenim la democraţie şi la proceduri parlamentare. Asta este voinţa poporului român. Nu anumite grupuri de interese sau partide care nu au reprezentare parlamentară suficientă şi nu se bucură de simpatia românilor”.

În același timp, acesta a reiterat ideea organizării de alegeri și a schimbării actualei majorități.

„Este normal ca noi să ne dorim să revenim la popor, să revenim la democraţie, să taxăm toate derapajele care au existat şi să schimbăm această coaliţie. Nu ne îndreptăm în altă parte decât spre prăpastie în opinia noastră De aceea vom depune eforturi să lăsăm poporul să decidă”, a susținut Simion.

George Simion își menține poziția privind organizarea de alegeri anticipate și reluarea turului al doilea al prezidențialelor din 2024. În paralel, liderul AUR mizează pe succesul moțiunii de cenzură, pe care o consideră un pas necesar pentru schimbarea actualei guvernări.