Premierul Ilie Bolojan a reacționat luni, 27 aprilie 2026, la propunerea lansată de Călin Georgescu și George Simion privind constituirea unui așa-numit „guvern de reconciliere națională”, care să reunească principalele trei forțe politice ale țării: PSD, AUR și PNL.

Șeful Executivului a abordat această inițiativă cu o doză ridicată de pragmatism, subliniind că adevărata dificultate a actului de guvernare nu rezidă în simpla așezare la aceeași masă a trei formațiuni politice diferite, ci în capacitatea acestora de a ajunge la un consens veritabil asupra reformelor structurale profunde de care are nevoie România.

Referitor la planurile invocate de Călin Georgescu și George Simion, Ilie Bolojan a explicat că inițiatorii ar trebui să clarifice viziunea din spatele acestui concept. Premierul a reamintit că, de-a lungul timpului, au mai existat coaliții largi, formate chiar din patru partide plus grupul minorităților naționale, însă succesul acestora a fost limitat de lipsa unui plan coerent.

În viziunea sa, este esențial ca o guvernare să fie compusă din oameni serioși care să înțeleagă faptul că modernizarea țării presupune un parcurs dificil și eforturi susținute, aspect care, în opinia sa, nu a fost pe deplin asumat până în prezent.

„Dânșii trebuie să explice despre ce este vorba, problema nu este să aduni partide, și această coaliție a fost formată din patru partide și grupul minorităților. Problema este să ai un plan pentru România și oameni serioși, care știu că atunci când ai un drum greu de făcut trebuie să faci eforturi importante, ceea ce nu s-a înțeles. Problema dificilă nu este să aduci 2-3 partide la un loc, ci să cazi de acord că pentru a face ceea ce trebuie pentru România”, a afirmat Ilie Bolojan, în cadrul unei emisiuni difuzate de Digi24.

Totodată, premierul Ilie Bolojan a criticat dur vechile metehne ale clasei politice, taxând tendința unor lideri de a le promite cetățenilor o prosperitate garantată prin simplul act al votului.

El a punctat că astfel de abordări nu mai au succes în fața unui electorat matur. Ilie Bolojan a susținut că politicienii trebuie să fie sinceri cu populația și să explice clar că bunăstarea nu vine automat după alegeri, ci este rezultatul efortului personal al fiecărui cetățean.

Rolul autorităților, fie că vorbim despre guvern, primării sau consilii județene, este exclusiv acela de a crea cadrul legal și economic necesar pentru ca munca oamenilor să dea roade mai bogate.

În încheiere, premierul a subliniat că schimbarea reală în România se va produce doar în momentul în care discursul public va fi unul corect și cinstit, bazat pe responsabilitate partajată, nu pe promisiuni populiste fără acoperire.

„Apucăturile vechi din politică nu mai au niciun succes. Fără a explica oamenilor că dacă ne votează pe noi nu le va fi automat mai bine, ci le va fi mai bine dacă vor face eforturi ei personal, dar acelea pot avea roade mai mari dacă guvernul, primăria, consiliul județean creează condiții pentru ca munca lui să dea rezultate mai mari. Când vom explica aceste lucruri corect și cinstit aceste lucruri se vor schimba”, a mai transmis Ilie Bolojan, luni seară.

Tot legat de un nou Guvern și Călin Georgescu, reamintim că zilele acestea s-a vehiculat și numele fostului candidat la alegerile prezidențiale drept prim-ministru.

Grupul parlamentar PACE se arată dispus să ajute PSD și AUR să treacă moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, însă pune și o condiție: Călin Georgescu, premier.

Această poziționare a fost susținută public de mai mulți reprezentanți ai grupului parlamentar, care au afirmat că Georgescu reprezintă o opțiune de conducere politică în eventualitatea formării unei noi majorități parlamentare.

Ninel Peia a vorbit și el despre acest aspect luni, 27 aprilie.

„Vom vota această moțiune, pentru că România are nevoie de o resetare totală și românii au nevoie să nu se mai gândească dacă au bani pentru a pune o pâine pe masă copiilor seara, să nu se mai gândească bătrânii noștri dacă pot să-și permită să-și cumpere medicamentele de care au nevoie. (…) Și mâine e o zi și să sperăm că acea zi nu va fi ziua trădătorilor de neam și țară, ci va fi ziua în care românii cu toții vor vedea că acel far de la marea României, care salva navele aflate în bătaia furtunii, se va reaprinde și oamenii vor vedea că există o speranță. Instituțiile statului s-au unit împotriva unui singur om. Da, Călin Georgescu este o variantă de premier și aș vota-o eu, Ninel Peia, ca senator al României și chestor al Senatului, cu două mâini”, spune acesta.