Premierul Ilie Bolojan a atras atenția asupra necesității implementării unor măsuri legislative care, deși pot fi dificil de acceptat de către public, sunt esențiale pentru stabilitatea țării.

Invitat luni, 27 aprilie 2026, la Digi24, șeful Executivului a oferit exemplul Greciei, explicând că partidele care promit soluții magice, așa cum a făcut Syriza în trecut, își arată rapid limitele, lăsând ulterior în sarcina altor guverne efortul de a repara economia.

„Trebuie însă să punem în practică legislații care nu sună bine. De exemplu, Syriza a venit la guvernare în Grecia promițând soluții magice. E ușor să vorbești – oamenii i-au votat cu încredere. A trebuit ca Tsipras să își arate limitele, pentru ca apoi să vină Mitsotakis la guvernare și să repare”, a explicat Ilie Bolojan pentru sursa citată.

În acest context, oficialul a subliniat că onestitatea în guvernare este singura cale sustenabilă, chiar dacă acest lucru implică decizii nepopulare.

Referitor la contextul economic actual, Ilie Bolojan a avertizat că presiunile legate de accesarea fondurilor europene au un impact direct și negativ asupra României.

Potrivit premierului, întarzierile în acest domeniu duc la scăderea încrederii investitorilor și la creșterea dobânzilor, costuri pe care, pe termen lung, fiecare cetățean român va fi nevoit să le suporte.

Ilie Bolojan a mai precizat că resursele actuale sunt limitate, în condițiile în care guvernările anterioare au angajat statul în cheltuieli semnificative.

„Situația în care avem presiunea legată de fonduri europene nu face decât să afecteze România. Înseamnă scăderea încrederii investitorilor, înseamnă creșterea dobânzii – costuri pe termen lung, iar fiecare cetățean român va plăti niște costuri în plus pentru aceste creșteri. Resursele noastre sunt limitate, pentru că guvernele PSD și PNL anterioare s-au angajat în cheltuieli”, a adăugat Ilie Bolojan.

În ceea ce privește sectorul energetic, premierul a criticat tendința spre populism, argumentând că situația dificilă de astăzi este rezultatul lipsei de investiții în capacități noi care să înlocuiască vechile centrale pe cărbune.

El a susținut că este imperativă o „deparazitare” a rețelelor electrice, menționând că sistemul a fost blocat de numeroase autorizații de racordare emise unor societăți care nu au finalizat proiectele, așteptând doar să fie cumpărate.

„Tendința de populism este foarte mare. Pentru că nu ne-am făcut treaba – nu am construit altceva în locul centralelor pe cărbune – am ajuns în această situație privind sistemul energetic. Trebuie să permitem deparazitarea rețelelor energetice”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a mai explicat că eforturile sale de a transparentiza activitatea instituțiilor au generat rezistență în sistem, deranjând anumite grupuri de interese.

Acesta a concluzionat că, fără eliminarea elementelor corupte și fără o supraveghere strictă a banului public, resursele țării vor continua să fie absorbite de „găuri negre”. Prioritățile imediate ale Guvernului rămân finalizarea investițiilor majore și dezvoltarea capacităților de stocare a energiei.

„Tot ce s-a făcut și am explicat – de a transparentiza activitatea – a deranjat. (…) Dacă nu elimini merele stricate, dacă nu menții lumina aprinsă, o bună parte a banilor țării se vor duce către găurile negre. Trebuie să guvernezi cu onestitate. (…) Trebuie să permitem deparazitarea rețelelor electrice. Am deranjat foarte mult, am pus reflectoarele pe zona unde intrarea în sistem a fost blocată din cauza emiterii unui număr foarte mare de autorizații de racordare pentru societăți care, așa cum s-a văzut, nu au finalizat proiectele. Sunt doar proiecte care așteaptă să fie cumpărate. Trebuie să facem stocare și să finalizăm investițiile importante”, a mai declarat premierul, luni seară.