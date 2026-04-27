Premierul Ilie Bolojan a lansat un apel la maturitate politică în contextul tensiunilor din Parlament, subliniind că actuala conducere a Guvernului beneficiază în continuare de sprijin legislativ. Într-o intervenție luni seară la Digi24, pe 27 aprilie 2026, șeful Executivului a explicat că, în eventualitatea pierderii acestei susțineri, procedura democratică implică noi consultări și formarea unui alt cabinet.

Totuși, acesta a atras atenția că demersul de a dărâma un guvern prin moțiune de cenzură trebuie însoțit obligatoriu de o alternativă viabilă. Premierul Ilie Bolojan a punctat că forțele politice raționale ar trebui să identifice clar un viitor prim-ministru și o structură de partide capabilă să își asume marea responsabilitate a guvernării înainte de a declanșa o criză.

Șeful Guvernului a criticat dur atitudinea Partidului Social Democrat, acuzându-l că a „dinamitat” stabilitatea țării fără a propune soluții concrete. Acesta a observat că, deși PSD își maximizează șansele pentru succesul unei moțiuni de cenzură, acțiunile lor indică, de fapt, conturarea unei noi coaliții de facto.

În ceea ce privește propria poziție, Ilie Bolojan a afirmat că nu a abandonat niciodată lupta și că simte o responsabilitate profundă față de România. El a precizat că retragerea sa nu ar fi reprezentat un obstacol dacă ar fi existat soluții mai bune la orizont, însă, în absența acestora, își va exercita mandatul cu rigurozitate.

„Ce-am făcut și până acum, asigur conducerea guvernului care are încă un sprijin parlamentar. dacă pierde acest sprijin, urmează consultările și formarea unui nou guvern. Problema este că atunci când dărâmi un guvern, oamenii raționali trebuie să se gândească ce punem în loc, cine e viitorul premier, cine duce această mare responsabilitate, pe ce partide se bazează. N-am constatat până acum acum că se discută astfel de lucruri și PSD, care a dinamitat guvernarea își mărește șansele pentru moțiune, dar pregătește o nouă alianță și asistăm la formarea unei noi coaliții de facto. N-am depus armele niciodată și am o mare responsabilitate pentru țara asta. Dacă aș fi văzut niște soluții, n-ar fi fost o problemă să mă retrag, dar nu sunt soluții și cât timp sunt pe această funcție, îmi fac datoria. Nu se pune problema unui vot la moțiune, ci se pune problema ca cei care au generat această criză să găsească soluția”, a declarat premierul Ilie Bolojan, luni seară, într-o emisiune difuzată de Digi24.

Analizând mecanismele parlamentare, premierul a oferit exemplul Germaniei, unde moțiunea de cenzură este constructivă, obligând opoziția să prezinte un plan de guvernare simultan cu demiterea celui actual.

Ilie Bolojan a avertizat că invocarea situației economice post-criză bugetară pentru a justifica schimbarea guvernului este insuficientă dacă nu se propune un drum mai bun.

În opinia sa, România se află în cel mai jos punct economic, iar singura direcție sustenabilă este spre redresare, fapt ce necesită stabilitate, nu critici sterile.

În final, Ilie Bolojan l-a acuzat pe Sorin Grindeanu de inconsecvență, susținând că acesta a prezentat informații false la Bruxelles privind refuzul colaborării cu AUR.

Premierul a subliniat că realitatea politică actuală indică o cooperare strânsă pentru trecerea moțiunii, ceea ce conduce către o singură concluzie logică: formarea unei viitoare majorități între PSD și AUR, indiferent dacă aceasta va fi asumată public sau va funcționa netransparent.

„În momentul în care, de exemplu în Germania, vii cu o moțiune de cenzură, sistemul lor parlamentar presupune că cei care depun moțiunea trebuie să vină și cu o soluție. Noi nu avem acest sistem și cei care votează doar să se schimbe un guvern invocând o situație generală economică post-criză bugetară care nu poate să fie bună acum, trebuie să se gândească bine ce fac. Sunt două posibilități – ne întoarcem de unde am plecat, am trecut printr-o perioadă grea, suntem în punctul cel mai jos și drumul acum e doar spre mai bine. A doua e să vii cu niște soluții, dacă doar critici fără soluții, nu e bine. Grindeanu a mințit nu doar despre problemele guvernării, ci și despre proiectele politice cu AUR. A spus la Bruxelles că nu va colabora cu AUR, demonizându-l, și acum vedem colaborare politică pentru moțiune. Dacă aceasta este atitudinea, problema se pune e ce vor face mai departe. Celelalte partide au declarații fără echivoc că nu vor mai fi în coaliție cu PSD, se pune problema ce se întâmplă. Singura concluzie e că vom avea, foarte probabil, o majoritate PSD-AUR, pe față sau pe dos”, a mai transmis Bolojan.

Tot astăzi, 27 aprilie, Ciprian Șerban, fostul ministru al Transporturilor din partea PSD, a spus ferm că „nu se pune problema de formare a unui guvern PSD-AUR”.

„După cum v-au spus şi colegii mei, este o decizie pragmatică, are un singur scop, înlăturarea premierului de la Palatul Victoria. Nu vorbim de nicio alianţă, nu avem niciun plan de viitor cu partidul AUR”, a afirmat fostul ministru al Transporturilor.

Ciprian Șerban dă asigurări că „nu va exista această alianţă”.