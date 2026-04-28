Într-o intervenție la Radio România Actualități, liderul AUR a explicat că partidul său ar pune accent pe diminuarea cheltuielilor statului și pe relaxarea fiscală pentru angajați și companii.

„E nevoie de reducerea cheltuielilor statului, e nevoie de exploatarea resurselor naturale și este nevoie de oprirea poverii mult prea mari asupra muncii, atât asupra cetățenilor cât și asupra companiilor. Plătim cel mai mare impozit pe salariu minim din țară, nu este un mediu competitiv pentru ca antreprenorii români să se dezvolte.”, a spus Simion.

George Simion a susținut că economia României este orientată greșit, în special prin exportul de materii prime în locul dezvoltării capacităților de producție interne.

Liderul AUR a invocat și situația industriei petrochimice, oferind exemple concrete din sectorul energetic.

„Avem combinate chimice, încă funcționează. Noi am venit, m-am deplasat cu colegii mei Petrișor Peiu și Dan Dungaciu la Târgu Mureș, am oferit soluția pentru Azomureș în condițiile în care ROMGAZ poate aduce la poarta combinatului gaz ieftin. Avem la Caragele în județul Buzău onshore, avem în Marea Neagră offshore gaze naturale.”

Potrivit acestuia, relansarea industriei ar trebui să se bazeze pe valorificarea acestor resurse.

Simion a pledat pentru revenirea la un model economic bazat pe producție internă și pe utilizarea resurselor proprii.

„Acest sector petrochimic în care România a excelat odată, combinatele sunt tot acolo, oamenii sunt tot acolo, încă avem oameni profesioniști, altfel ajungem în situația de a închide și de a nu pune nimic în loc.”, a spus Simion.

El a explicat și conceptul de „suveranism economic”, pe care îl consideră compatibil cu economia globală.

„Înțelegem acest suveranism economic ca parte a lumii libere, ca parte a unei economii globale și vedeți că este o goană după metale rare și după bogății minerale în acest moment în toată lumea.”

Președintele AUR a abordat și problema forței de muncă plecate în străinătate, susținând că România ar putea valorifica mai bine resursele interne.

„Este păcat ca familiile românești, în loc să fie încurajate prin programe specifice să își crească pruncii în țară, să fie trimise în țări din Europa unde muncitorii români sunt apreciați. Agricultura care se prestează în mare parte de către românii în Germania și Spania poate fi realizată și în România.”

Întrebat despre susținerea moțiunii de cenzură de către PSD, liderul AUR a spus că decizia aparține social-democraților.

„E opțiunea lor ce fac. Sunt un partid mult mai vechi ca noi, cu mecanisme interne de a lua decizii. Nu e treaba mea de ce alege PSD-ul să susțină acest demers al moțiunii de cenzură. Noi rămânem constanți, așa cum am depus anterior și am criticat permanent această guvernare, din care face parte și PSD-ul, mergem mai departe și depunem aceleași demersuri. Noi suntem coerenți, în primul rând, față de alegătorii noștri”.

George Simion a exclus posibilitatea unei colaborări guvernamentale cu PSD în perioada următoare.

„Nu vedem. Pentru că există două probleme mari. Odată, PSD-ul nu pare că-și dorește acest lucru și nu pare că dorește schimbarea modelului economic, bazat pe împrumuturi externe și pe vânzarea brumei de companii strategice care mai există. Și, în al doilea rând, îl avem pe Nicușor Dan care, în ciuda prevederilor constituționale, spune că nu ar nominaliza un premier din partea noastră sau susținut de către noi”, a declarat președintele AUR.

Liderul AUR a afirmat că există o categorie importantă de alegători care susțin partidul și care sunt frecvent criticați.

„o pătură importantă de români care ne susțin și ei sunt jigniți zi de zi, sunt catalogați, sunt acuzați că ar susține o direcție estică în detrimentul celei vestice”.

În final, acesta a vorbit despre o posibilă direcție politică viitoare: