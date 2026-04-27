George Simion: Moțiunea de cenzură este în pregătire, dar nu are încă un text final
George Simion a declarat că AUR intenționează să depună o moțiune de cenzură pentru înlăturarea Guvernului condus de Ilie Bolojan. El a precizat că documentul nu este încă redactat și că va fi nevoie de discuții cu alte forțe politice pentru stabilirea unui consens.
Simion a explicat că partidul său urmărește organizarea de alegeri anticipate și că va folosi toate instrumentele parlamentare disponibile pentru a ajunge la acest obiectiv. El a arătat că AUR va susține orice moțiune simplă sau de cenzură, în cadrul strategiei asumate de opoziție.
Potrivit acestuia, depunerea moțiunii nu va avea loc imediat, însă există intenția ca procesul de strângere a semnăturilor și redactarea documentului să fie accelerate.
Liderul AUR spune că partidul dorește alegeri anticipate și invocă nevoia de reconciliere
George Simion a afirmat că AUR dorește organizarea de alegeri anticipate și că acest lucru reprezintă direcția în care partidul își propune să meargă. El a menționat că formațiunea are aproximativ 20% din Parlament, pe baza voturilor primite la alegeri.
Totodată, liderul AUR a vorbit despre necesitatea unei reconcilieri la nivel politic, susținând că partidele ar trebui să ajungă la aceeași masă pentru a depăși criza actuală. El a spus că instrumentele parlamentare, inclusiv moțiunea de cenzură, ar putea contribui la oprirea situației actuale.
Simion a mai declarat că, în opinia sa, organizarea alegerilor de către actualul guvern nu ar garanta un proces corect.
Termenul avansat pentru depunerea moțiunii este începutul lunii mai
Liderul AUR a indicat că moțiunea de cenzură ar putea fi finalizată și depusă la începutul lunii mai, în funcție de momentul în care vor fi strânse semnăturile necesare și va exista un text agreat.
El a afirmat că nu se așteaptă la probleme majore în interiorul partidului în ceea ce privește susținerea demersului și că eventualele situații de acest tip ar fi izolate.
Simion a subliniat că prioritatea este ca actualul guvern să fie înlăturat și că AUR va continua discuțiile cu celelalte partide pentru a obține sprijinul necesar în Parlament.
„Ne-au întristat a afirmațiile lui Nicușor Dan, dar totodată am putut face niște comparații. Este timpul să ajungem la reconciliere națională. Reconcilierea începe prin noi, și moțiunea, și celelalte instrumente pe care noi le avem ca opoziție parlamentară, sperăm să ajute ca să oprim această criză, să oprim această suferință, să nu mai întrebe pensionarii, antreprenorii, mamele, agricultorii ce faceți, domnul Simion? Aș face mult mai multe.
Am în momentul acesta 20% în Parlament prin colegii mei, prin voturile cu care românii ne-au dat încrederea lor. Sigur că dacă mâine sunt alegeri, am avea mult mai mult. Vrem să ajungem la alegeri anticipate, vom depune o moțiune, sperăm ca într-un timp cât mai scurt acest guvern să plece și ca forțele politice să stea la aceeași masă. (…)
Și așa cum am spus când am lansat manifestul opoziție națională, opoziție totală, vom vota fiecare moțiune simplă și fiecare moțiune de cenzură. Miza noastră reală este să ajungem înapoi la votul democratic.
Mâine, dacă avem alegeri anticipate, cu acest guvern organizând alegerile, cu siguranță nu vom avea niște alegeri corecte, niște alegeri libere.
Nu este scrisă moțiunea. O să trebuiască să ajungem la un consens și cu celelalte forțe politice pentru a scrie…
Eu sper ca, la începutul lunii mai și nu mai târziu, guvernul Bolojan, la începutul lunii mai este vinerea viitoare, este 1 mai, deci săptămâna următoare nu se depune moțiunea de cenzură, important este că oamenii așteaptă, vor să știe, cât mai repede, când se vor strânge semnăturile mai repede, eu promit că voi accelera cât mai mult posibil.
Vom avea și un text, vom avea și semnăturile, așa cum v-am spus, la începutul lunii mai, când cireșii deja au înflorit, Ilie Bolojan nu va mai fi premierul României, mai departe, ține de fiecare român să facă mai mult, noi facem tot ce ține de noi și discutăm cu toată lumea, este timpul să ajungem la o reconciliere națională, pentru că, în acest moment, economia României contează.
Dacă vor fi (n.r. trădări în interiorul partidului), vor fi minore și insignifiante, cine este trădător, votul fiecăruia va conta, cu siguranță, și sunt convins că dacă avem, vor mai rămâne în partid cei care vor trăda, vă dați seama că nu poate fi vorba de așa ceva, pentru că, deși noi suntem forța politică cu cei mai puțini trădători în rândurile noastre, am mai avut de-a lungul vremii, se alege grâul de neghină, nu am emoții.
Primul pas este ca acest guvern Bolojan să cadă. Să nu vă îndoiți de mine, să nu vă îndoiți de colegii mei și nu cred că există suficienți trădători în Parlamentul României ca acest guvern să nu cadă. Deci nu va reuși să găsească cei 52 de parlamentari ca să nu treacă moțiunea. Nu, noi ne știm de prea mult timp cu colegii mei din AUR ca să existe un asemenea fenomen de masă și eu sunt președintele partidului”, a spus George Simion la Realitatea Plus.
