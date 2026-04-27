George Simion a declarat că AUR intenționează să depună o moțiune de cenzură pentru înlăturarea Guvernului condus de Ilie Bolojan. El a precizat că documentul nu este încă redactat și că va fi nevoie de discuții cu alte forțe politice pentru stabilirea unui consens.

Simion a explicat că partidul său urmărește organizarea de alegeri anticipate și că va folosi toate instrumentele parlamentare disponibile pentru a ajunge la acest obiectiv. El a arătat că AUR va susține orice moțiune simplă sau de cenzură, în cadrul strategiei asumate de opoziție.

Potrivit acestuia, depunerea moțiunii nu va avea loc imediat, însă există intenția ca procesul de strângere a semnăturilor și redactarea documentului să fie accelerate.

George Simion a afirmat că AUR dorește organizarea de alegeri anticipate și că acest lucru reprezintă direcția în care partidul își propune să meargă. El a menționat că formațiunea are aproximativ 20% din Parlament, pe baza voturilor primite la alegeri.

Totodată, liderul AUR a vorbit despre necesitatea unei reconcilieri la nivel politic, susținând că partidele ar trebui să ajungă la aceeași masă pentru a depăși criza actuală. El a spus că instrumentele parlamentare, inclusiv moțiunea de cenzură, ar putea contribui la oprirea situației actuale.

Simion a mai declarat că, în opinia sa, organizarea alegerilor de către actualul guvern nu ar garanta un proces corect.

Liderul AUR a indicat că moțiunea de cenzură ar putea fi finalizată și depusă la începutul lunii mai, în funcție de momentul în care vor fi strânse semnăturile necesare și va exista un text agreat.

El a afirmat că nu se așteaptă la probleme majore în interiorul partidului în ceea ce privește susținerea demersului și că eventualele situații de acest tip ar fi izolate.

Simion a subliniat că prioritatea este ca actualul guvern să fie înlăturat și că AUR va continua discuțiile cu celelalte partide pentru a obține sprijinul necesar în Parlament.