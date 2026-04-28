Din cuprinsul articolului

Șoferii care nu plătesc amenzile în termen riscă suspendarea permisului în funcție de valoarea datoriei

Șoferii vizați de noile prevederi incluse în OUG 7/2026 vor avea obligația de a achita amenzile contravenționale într-un interval clar stabilit pentru a evita sancțiuni suplimentare. Termenul legal este de 90 de zile de la data comunicării procesului-verbal de contravenție.

Măsura este introdusă în contextul unui nivel ridicat de neîncasare a amenzilor la nivel național, autoritățile urmărind creșterea gradului de conformare voluntară. O parte semnificativă a sancțiunilor aplicate rămân neachitate, afectând atât disciplina rutieră, cât și veniturile bugetelor locale.

În cazul în care obligațiile de plată nu sunt respectate, mecanismul de sancționare introduce o formulă de calcul direct proporțională cu suma restantă. Permisul de conducere va fi suspendat pentru o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați, fără a lua în calcul fracțiile de zi.

Pentru o mai bună înțelegere a modului de aplicare, o amendă neachitată de 500 de lei ar putea genera o suspendare de 10 zile, în timp ce o datorie de 1.000 de lei ar conduce la o suspendare de 20 de zile. Calculul este strict proporțional și se aplică uniform tuturor cazurilor.

Aplicarea sancțiunii urmează un calendar procedural clar. Suspendarea dreptului de a conduce începe la ora 00:00 a celei de-a treia zi lucrătoare după expirarea termenului de 90 de zile și se încheie la ora 24:00 a ultimei zile stabilite în funcție de datorie.

Infografic
SURSA FOTO: Imagine realizată cu AI – Infografic

Pentru a preveni sancțiunea, autoritățile fiscale locale au obligația de a transmite o somație de plată în cel mult 30 de zile de la identificarea restanței. Documentul va include informații clare privind suma datorată, termenul limită de achitare și perioada exactă de suspendare a permisului în cazul neplății.

Măsura se aplică exclusiv amenzilor contravenționale comunicate oficial, inclusiv celor din domeniul rutier. Amenzile contestate în instanță nu intră sub incidența suspendării până la pronunțarea unei decizii definitive.

Procedura de recuperare a permisului și implicațiile administrative pentru șoferii sancționați

Șoferii care își achită integral amenzile restante vor putea redobândi rapid dreptul de a conduce, conform procedurilor stabilite. Procesul implică actualizarea evidențelor fiscale și transmiterea informațiilor către structurile competente, informează Avocatnet.

„În termen de 2 zile lucrătoare de la constatarea stingerii integrale a obligației de plată a creanței ce a determinat suspendarea dreptului de a conduce, organul fiscal local implementează mențiuni privind redobândirea dreptului de a conduce”.

După transmiterea somației și expirarea termenului de plată, autoritatea fiscală notifică structurile de poliție rutieră, care operează suspendarea în sistemele informatice. Aplicarea efectivă depinde de interconectarea bazelor de date între instituții, un element esențial pentru funcționarea mecanismului la nivel național.

Pentru șoferii care depind de permis în activitatea profesională, inclusiv transportatori sau livratori, această măsură poate avea consecințe directe asupra veniturilor. Chiar și suspendările de scurtă durată pot afecta capacitatea de a desfășura activități zilnice sau contractuale.

Măsura diferă de mecanismele actuale de executare silită, precum poprirea veniturilor, deoarece introduce o sancțiune administrativă directă care afectează dreptul de a conduce. Autoritățile consideră că această abordare poate determina o conformare mai rapidă la plata amenzilor.

Aplicarea noilor reguli poate ridica însă și provocări administrative, în special în ceea ce privește actualizarea în timp real a plăților și sincronizarea datelor între instituții. Întârzierile pot genera situații în care șoferii să fie sancționați deși au achitat obligațiile, dacă informațiile nu sunt procesate la timp.

Noile prevederi se aplică exclusiv amenzilor emise după 25 august 2026. Având în vedere termenul de 90 de zile acordat pentru plată, primele suspendări ale permiselor sunt estimate spre sfârșitul toamnei, în rândul șoferilor care nu își achită sancțiunile.

Tabel sinteză – Reguli aplicabile pentru șoferii cu amenzi neplătite:

Element cheie Detalii
Act normativ OUG 7/2026
Categorie vizată Șoferii cu amenzi contravenționale neplătite
Termen de plată 90 de zile de la comunicarea procesului-verbal
Sancțiune 1 zi suspendare permis pentru fiecare 50 lei neachitați
Calcul sancțiune Fără fracții de zi
Moment aplicare suspendare Ora 00:00 a celei de-a treia zi lucrătoare după termen
Notificare prealabilă Somație emisă în max. 30 de zile
Recuperare permis În 2 zile lucrătoare după plata integrală
Data aplicării Pentru amenzi emise după 25 august 2026
Primele suspendări estimate Sfârșitul toamnei 2026
Exemplu: 100 lei datorie 2 zile suspendare
Exemplu: 500 lei datorie 10 zile suspendare
Exemplu: 1.000 lei datorie 20 zile suspendare