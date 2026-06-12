Amenzi de 12.000 de lei pentru românii care fac asta în propria curte sau apartament. Noile sancțiuni au intrat în vigoare

Românii care organizează petreceri zgomotoase sau folosesc aparatura muzicală la un volum care îi deranjează pe vecini riscă sancțiuni mult mai dure începând cu această săptămână. Noile prevederi privind tulburarea liniștii publice au intrat în vigoare pe 10 iunie 2026 și prevăd amenzi care pot ajunge la 12.000 de lei, dar și obligarea contravenienților la muncă în folosul comunității.

Persoanele care aleg să organizeze petreceri zgomotoase în curți, grădini sau alte spații aflate în apropierea locuințelor trebuie să știe că sancțiunile au devenit considerabil mai aspre.

Teodora Desagă, fost candidat la Primăria Bragadiru și consilier local în Bragadiru, a atras atenția, printr-o postare publicată pe rețelele sociale, că începând cu 10 iunie 2026 au intrat în vigoare noile prevederi privind sancționarea faptelor care afectează liniștea și ordinea publică.

„ AMENZILE PENTRU TULBURAREA LINIȘTII AU FOST MAJORATE! 🚨 E vineri seară și ai chef să asculți muzică așa de tare încât să îți deranjezi și vecinii? Mai gândește-te o dată! Începând cu 10 iunie 2026, au intrat în vigoare noile prevederi privind sancționarea tulburării liniștii publice.”

Noile măsuri vin în contextul numeroaselor reclamații legate de zgomotul excesiv produs în zonele rezidențiale, în special în sezonul cald, când petrecerile organizate în aer liber sunt mai frecvente.

Potrivit informațiilor prezentate de Teodora Desagă, contravenție reprezintă organizarea de petreceri private și utilizarea aparaturii muzicale la un nivel sonor care îi deranjează pe cei care locuiesc în apropiere.

Regulile se aplică atât în cazul corturilor și amenajărilor temporare, cât și în cazul spațiilor neacoperite aflate în vecinătatea locuințelor sau a clădirilor cu caracter social.

„Constituie contravenție organizarea de petreceri private și folosirea aparaturii muzicale la un volum care deranjează locuitorii din apropiere, în corturi, alte amenajări sau în spații neacoperite aflate în vecinătatea locuințelor ori a clădirilor cu caracter social.”

Autoritățile urmăresc astfel să protejeze dreptul cetățenilor la odihnă și să reducă situațiile conflictuale dintre vecini, generate de zgomotul excesiv.

Amenzile ajung la 12.000 de lei pentru cei care repetă fapta

Cei care încalcă pentru prima dată regulile privind liniștea publică riscă amenzi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei.

Sancțiunile cresc însă semnificativ în cazul recidivei. Dacă aceeași faptă este repetată în termen de 72 de ore de la prima constatare, autoritățile pot aplica amenzi de până la 12.000 de lei.

„ Sancțiuni:

Amendă între 4.000 și 6.000 lei pentru prima abatere. În cazul repetării faptei în termen de 72 de ore:

Amendă între 6.000 și 12.000 lei sau

100 – 150 de ore de muncă în folosul comunității.”

Pe lângă amenda majorată, legea permite și aplicarea unei sancțiuni alternative constând în efectuarea a 100 până la 150 de ore de muncă în folosul comunității.

Autoritățile și reprezentanții comunităților locale atrag atenția că respectarea dreptului la odihnă al celor din jur reprezintă o obligație care contribuie la menținerea unui climat civilizat în zonele rezidențiale.

„Respectarea liniștii și a dreptului la odihnă al celor din jur este responsabilitatea fiecăruia dintre noi.”

Noile sancțiuni se aplică la nivel național și îi vizează pe toți cei care produc zgomote ce afectează confortul locuitorilor din apropiere. În contextul sezonului estival și al numărului tot mai mare de petreceri organizate în aer liber, autoritățile avertizează că încălcarea repetată a regulilor poate avea consecințe financiare serioase.