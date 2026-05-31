Amenzi pentru petreceri și zgomot în 2026. Sancțiunile aplicate în România. Comparație cu alte țări UE
Începând cu 2026, reglementările privind tulburarea liniștii publice devin tot mai stricte la nivel european, cu amenzi care variază de la sancțiuni moderate pentru abateri ușoare până la penalități semnificative pentru recidivă sau zgomote persistente în zone rezidențiale. Fie că vorbim despre petreceri private, zgomot nocturn sau activități casnice deranjante, legislațiile naționale și locale urmăresc consolidarea disciplinei urbane și protejarea confortului comunităților printr-un sistem de sancțiuni tot mai ferm.
Amenzi pentru deranjarea liniștii publice în România
Începând cu anul 2026, România aplică un regim semnificativ mai strict în ceea ce privește sancționarea tulburării liniștii publice. Noile modificări legislative adoptate de Parlament prevăd creșteri importante ale amenzilor, vizând atât comportamentele zgomotoase din spațiile rezidențiale, cât și organizarea de petreceri private cu nivel ridicat de zgomot.
Noile praguri financiare marchează o dublare a sancțiunilor în unele cazuri, în funcție de tipul contravenției:
|Tip contravenție
|Descriere
|Amendă actuală (2026)
|Amendă anterioară
|Zgomote și larmă în spații rezidențiale
|Strigăte, larmă sau utilizarea de aparate zgomotoase în curți ori blocuri
|400 – 2.000 lei
|200 – 1.000 lei
|Încălcarea orelor de liniște
|Muzică sau zgomote în intervalele legale de liniște, inclusiv echipamente la volum ridicat
|1.000 – 2.000 lei
|500 – 1.500 lei
|Petreceri private zgomotoase
|Evenimente private în spații necomerciale sau în aer liber, cu zgomot ridicat
|4.000 – 6.000 lei
|2.000 – 3.000 lei
Regim mai dur pentru recidivă
Legislația introduce sancțiuni considerabil mai aspre pentru repetarea abaterilor într-un interval de 72 de ore de la prima contravenție.
- Pentru zgomot în orele de liniște: amenzi între 2.000 și 6.000 de lei sau 70–120 de ore de muncă în folosul comunității
- Pentru petreceri repetate: amenzi între 6.000 și 12.000 de lei sau 100–150 de ore de muncă în folosul comunității
Intervalele legale de liniște
Conform Legii nr. 61/1991, sunt stabilite la nivel național două intervale obligatorii de liniște:
- Noaptea: 22:00 – 08:00
- Ziua: 13:00 – 14:00
Aceste perioade reprezintă minimul legal de protecție împotriva zgomotului, însă pot fi extinse la nivel local prin regulamentele asociațiilor de proprietari, în funcție de specificul fiecărui imobil.
Amenzi pentru deranjarea liniștii publice în Germania
În Germania, sancțiunile pentru „Ruhestörung” pot ajunge până la 5.000 de euro, în funcție de land, tipul zgomotului și dacă fapta este repetată. Regulile sunt stabilite în principal prin Bundes-Immissionsschutzgesetz și completate de reglementări locale.
|Tip de încălcare
|Descriere
|Amendă
|Liniște nocturnă încălcată (Nachtruhe)
|Muzică tare, petreceri, țipete în intervalul de noapte
|50 – 5.000 €
|Zgomot de animale
|Lătrat continuu sau deranj în orele de liniște
|20 – 1.000 €
|Unelte motorizate
|Tuns gazon, bormașină în duminici sau pauze
|50 – 2.500 €
|Zgomot auto inutil (Auto-Posing)
|Turarea motorului, zgomote inutile în zone rezidențiale
|până la 100 €
Amenzi pentru deranjarea liniștii publice în Franța
În Franța, deranjarea liniștii publice („tapage nocturne” și „tapage diurne”) este sancționată printr-un sistem de amenzi fixe, reglementat de Codul Penal. În 2026, amenda de bază este de 68 de euro, dar poate crește semnificativ în funcție de întârzierea plății sau de procedura juridică.
|Situație
|Valoare amendă
|Descriere
|Amendă minorată
|45 €
|Plata imediată sau în primele zile
|Amendă standard
|68 €
|Plata în termen legal (până la 45 zile)
|Amendă majorată
|180 €
|Plata întârziată peste termen
|Maxim în instanță
|până la 450 €
|Dacă ajunge la Tribunalul de Poliție
Amenzi pentru deranjarea liniștii publice în Spania
În Spania, sancțiunile pentru zgomot („contaminación acústica” sau „ruido vecinal”) sunt stabilite în principal la nivel municipal, prin regulamente locale. Din acest motiv, valorile amenzilor variază semnificativ între orașe, pornind de la aproximativ 90 de euro și putând depăși 3.000 de euro în cazuri grave sau repetate.
|Tip infracțiune
|Nivel de sancțiune
|Exemple
|Ușoară
|90 – 750 €
|Muzică tare, petreceri mici, aparate electrocasnice noaptea, lătrat de câine
|Gravă
|751 – 1.500 € (până la 12.000 € în unele cazuri comerciale)
|Petreceri mari, lucrări în ore interzise, depășiri moderate ale limitelor de zgomot
|Foarte gravă
|1.501 – 3.000 €+
|Vandalism sonor, refuz colaborare cu poliția, depășiri repetate și masive ale nivelului de zgomot
Amenzi pentru deranjarea liniștii publice în Austria
În Austria, tulburarea liniștii publice („Ruhestörung” sau „Lärmbelästigung”) este tratată ca abatere administrativă. Sancțiunile sunt stabilite la nivelul fiecărui land federal, ceea ce înseamnă că nu există un sistem unic național. În 2026, amenzile variază, în general, între 100 și 2.000 de euro, în funcție de gravitate și recidivă.
|Situație
|Nivel amendă
|Exemple
|Abateri ușoare / prima abatere
|100 – 700 €
|Muzică tare, zgomote izolate, reclamații ocazionale
|Cazuri grave / recidivă
|până la 1.450 – 2.000 €
|Repetarea zgomotelor, perturbări constante ale vecinilor
|Zgomot comercial / industrial
|variabil, mai ridicat
|șantiere, localuri, firme care încalcă autorizațiile
