Inflația explodează din nou în Europa. În comparație, media inflației la nivel european a fost de 3,2%, iar în zona euro de 3,0%, ceea ce evidențiază diferența majoră dintre economia României și restul statelor membre.

Creșterea accelerată a prețurilor afectează în continuare costul vieții, de la alimente și utilități până la servicii și combustibili, în timp ce presiunea asupra bugetelor populației și companiilor rămâne ridicată.

Datele statistice arată că inflația anuală în Uniunea Europeană a crescut de la 2,8% în martie 2026 la 3,2% în aprilie. În zona euro, indicele anual a urcat de la 2,6% la 3,0%.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, majorarea este semnificativă:

UE: de la 2,4% în aprilie 2025 la 3,2% în aprilie 2026;

Zona euro: de la 2,2% la 3,0%.

Specialiștii europeni indică drept principale cauze relansarea scumpirilor din energie și menținerea unor costuri ridicate în sectorul serviciilor.

Clasamentul statelor europene cu cele mai ridicate rate ale inflației este dominat de țările din Europa de Est, potrivit Eurostat:

România – 9,5% Bulgaria – 6,0% Croația – 5,4%

La polul opus se află statele nordice și economiile cu stabilitate ridicată a prețurilor:

Suedia – 0,5%;

Danemarca – 1,2%;

Cehia – 2,1%.

Pentru România, diferența față de media UE este uriașă și reflectă dificultatea controlării presiunilor inflaționiste într-un context economic marcat de consum ridicat, costuri energetice mari și scumpirea serviciilor.

Țară / Regiune Apr 25 Nov 25 Dec 25 Ian 26 Feb 26 Mar 26 Apr 26 (anual) Apr 26 (lunar) Zona euro 2.2 2.1 2.0 1.7 1.9 2.6 3.0 1.0 UE 2.4 2.4 2.3 2.0 2.1 2.8 3.2 0.9 Belgia 3.1 2.6 2.2 1.4 1.4 2.2 4.2 1.3 Bulgaria 2.8 3.7 3.5 2.3 2.1 2.8 6.0 1.8 Cehia 1.7 1.8 1.7 1.2 1.0 1.5 2.1 0.5 Danemarca 1.5 2.0 1.9 0.6 0.5 1.0 1.2 0.3 Germania 2.2 2.5 2.0 2.1 2.0 2.8 2.9 0.5 Estonia 4.4 4.7 4.0 3.8 3.2 3.5 3.2 0.9 Irlanda 2.1 3.1 2.7 2.5 2.5 3.6 3.6 0.5 Grecia 2.6 2.8 2.9 2.9 3.1 3.4 4.6 1.6 Spania 2.2 3.2 3.0 2.4 2.5 3.4 3.5 0.7 Franța 0.9 0.8 0.7 0.4 1.1 2.0 2.5 1.2 Croația 4.0 4.3 3.8 3.6 3.9 4.6 5.4 1.4 Italia 2.0 1.1 1.2 1.0 1.5 1.6 2.8 1.6 Cipru 1.4 0.1 0.1 1.2 0.9 1.5 3.0 2.2 Letonia 4.0 3.8 3.4 2.9 2.4 3.4 2.9 0.6 Lituania 3.6 3.6 3.2 2.8 3.3 4.4 4.9 0.7 Luxemburg 1.7 3.5 3.3 1.6 1.8 3.8 5.2 2.0 Ungaria 4.2 3.7 3.3 2.3 1.6 2.1 2.6 0.5 Malta 2.6 2.4 2.5 2.3 2.3 2.3 2.5 3.4 Olanda 4.1 2.6 2.7 2.2 2.3 2.6 2.5 1.7 Austria 3.3 4.0 3.8 2.1 2.3 3.2 3.4 0.5 Polonia 3.7 2.6 2.6 2.5 2.5 3.2 3.4 0.6 Portugalia 2.1 2.1 2.4 1.9 2.1 2.7 3.3 1.9 România 4.9 8.6 8.6 8.5 8.3 9.0 9.5 0.7 Slovenia 2.3 2.4 2.6 2.4 2.8 2.4 3.4 1.8 Slovacia 3.9 3.9 4.1 4.3 4.0 3.7 4.1 0.5 Finlanda 1.9 1.5 1.7 1.0 1.8 2.5 2.4 0.0 Suedia 2.1 2.2 2.1 2.0 1.7 1.5 0.5 -0.7 Islanda 3.9 3.4 4.0 4.4 4.7 5.0 4.9 0.6 Norvegia 2.1 2.7 3.0 3.5 2.6 3.6 3.4 0.4 Elveția 0.3 0.0 0.2 0.2 0.5 0.6 0.5 0.6

Analiza componentelor indicelui armonizat al prețurilor de consum (HICP) arată că energia a devenit principalul factor de accelerare a inflației europene.

În aprilie 2026:

prețurile la energie au crescut cu 10,8%;

serviciile au avansat cu 3,0%;

alimentele, alcoolul și tutunul au crescut cu 2,4%;

bunurile industriale neenergetice au urcat cu 0,8%.

Contribuția energiei la inflația totală din zona euro aproape s-a dublat într-o singură lună, de la 0,48 puncte procentuale în martie la 0,99 puncte procentuale în aprilie.

Economiștii consideră că volatilitatea piețelor energetice și costurile de producție ridicate continuă să fie principalul risc pentru evoluția prețurilor în Europa.

Agregat / Componentă Pondere 2026 (‰) Apr 25 Nov 25 Dec 25 Ian 26 Feb 26 Mar 26 Apr 26 (anual) Apr 26 (lunar) HICP total 1000.0 2.2 2.1 2.0 1.7 1.9 2.6 3.0 1.0 Excluzând energia 909.5 2.8 2.4 2.4 2.3 2.4 2.3 2.2 0.8 Excluzând energia și alimentele neprocesate 858.0 2.7 2.4 2.3 2.2 2.3 2.2 2.1 0.8 Excluzând energia, alimentele, alcoolul și tutunul 719.8 2.7 2.4 2.3 2.2 2.4 2.3 2.2 0.9 Excluzând energia și alimentele sezoniere 884.0 2.7 2.5 2.4 2.3 2.4 2.3 2.2 0.8 Excluzând tutunul 979.7 2.1 2.1 1.9 1.6 1.8 2.5 3.0 1.0 Alimente, alcool și tutun 189.8 3.0 2.4 2.5 2.6 2.5 2.4 2.4 0.4 Alimente procesate, alcool și tutun 138.3 2.5 2.3 2.1 2.0 1.8 1.7 1.6 0.1 Alimente neprocesate 51.5 4.2 2.7 3.5 4.2 4.6 4.2 4.6 1.1 Energie 90.5 -3.6 -0.5 -1.9 -4.0 -3.1 5.1 10.8 3.0 Bunuri industriale non-energetice 252.8 0.5 0.5 0.3 0.4 0.7 0.5 0.8 0.7 Servicii 466.9 4.0 3.5 3.4 3.2 3.4 3.3 3.0 1.1

O rată anuală a inflației de 9,5% înseamnă că, în medie, produsele și serviciile costă cu aproape 10% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Pentru populație, efectele directe sunt:

facturi mai mari la energie și utilități;

scumpirea alimentelor de bază;

creșterea ratelor bancare și a costurilor de creditare;

diminuarea puterii de cumpărare;

presiune suplimentară asupra salariilor și pensiilor.

În plus, inflația ridicată poate afecta investițiile și ritmul de creștere economică, deoarece costurile de finanțare rămân ridicate atât pentru companii, cât și pentru consumatori.

Creșterea neașteptată a inflației pune presiune pe Banca Centrală Europeană și pe băncile centrale din regiune, care sperau într-o stabilizare mai rapidă a prețurilor în 2026.

Dacă inflația continuă să crească în lunile următoare, instituțiile financiare ar putea amâna reducerea dobânzilor sau chiar adopta noi măsuri pentru limitarea scumpirilor.

Următoarele date oficiale privind inflația din zona euro vor fi publicate la începutul lunii iunie, iar piețele financiare urmăresc atent dacă majorările de prețuri din aprilie reprezintă un fenomen temporar sau începutul unei noi perioade de instabilitate economică.