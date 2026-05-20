Prețul apartamentelor din România a intrat într-o nouă etapă în 2026, după ce piața imobiliară a înregistrat creșteri accelerate atât pe segmentul locuințelor noi, cât și pe cel al apartamentelor vechi. Dezvoltatorii imobiliari au transferat în costul final scumpirea materialelor de construcție, majorarea costurilor cu forța de muncă și impactul TVA-ului de 21%.

Cele mai ridicate prețuri continuă să fie înregistrate în Cluj-Napoca și București, însă diferențele dintre marile centre regionale se reduc de la an la an. Orașe precum Oradea, Brașov sau Iași au avut una dintre cele mai rapide creșteri ale valorii proprietăților rezidențiale.

În marile centre universitare, un apartament cu două camere depășește deja pragul de 100.000 de euro, iar în anumite zone premium din Cluj sau nordul Capitalei prețurile urcă mult peste media națională.

Prețul mediu al apartamentelor în România în 2026:

Oraș Preț mediu EUR/mp util Preț estimat apartament 2 camere (~50 mp) Cluj-Napoca peste 3.200 EUR ~160.000 EUR București (nou) 2.541 EUR ~127.000 EUR București (vechi) 2.212 EUR ~110.000 EUR Oradea 2.214 EUR ~110.000 EUR Brașov ~2.100 EUR ~105.000 EUR Timișoara 1.730 – 2.000 EUR ~90.000 – 100.000 EUR Iași ~1.800 EUR ~90.000 EUR

Creșterea prețurilor a schimbat și profilul cumpărătorului din România. Tot mai multe familii sunt nevoite să contracteze credite pe perioade mai lungi, în timp ce accesul la locuințe noi devine mai dificil pentru cumpărătorii aflați la prima achiziție.

Pe de altă parte, românii care lucrează în străinătate beneficiază de avantajul veniturilor în euro sau lire sterline, ceea ce le oferă o putere de cumpărare mai mare decât cea a rezidenților locali. Din acest motiv, diaspora rămâne unul dintre cei mai importanți clienți ai dezvoltatorilor imobiliari din România.

Pentru românii stabiliți în străinătate, piața imobiliară din România continuă să fie percepută drept accesibilă, chiar dacă prețurile au crescut puternic în ultimii ani. Diferențele sunt vizibile mai ales în comparație cu marile orașe din Spania, Germania, Franța sau Italia, unde costurile pentru apartamente noi depășesc frecvent 5.000 de euro pe metru pătrat.

În orașe precum Madrid, Milano sau Munchen, achiziția unei locuințe implică bugete mult mai ridicate decât în România. Din acest motiv, mulți români din diaspora aleg să rămână în chirie în țările în care muncesc și să cumpere proprietăți în România, considerate investiții mai sigure și mai ușor de administrat pe termen lung.

Comparație între prețurile din România și diaspora:

Țară / Oraș Preț mediu estimat EUR/mp Cluj-Napoca peste 3.200 EUR București 2.200 – 2.500 EUR Madrid 4.000 – 6.000 EUR Milano 4.500 – 6.500 EUR Munchen 7.000 – 10.000 EUR Paris 8.000 – 12.000 EUR Atena 2.500 – 4.000 EUR Sofia 1.800 – 2.700 EUR

Tot mai mulți români din diaspora analizează și piețele alternative din sudul Europei, în special Grecia și Bulgaria. În unele zone apropiate de litoral, un apartament de vacanță poate costa mai puțin decât o locuință similară într-un mare oraș din România.

Această tendință este alimentată și de dorința de a deține proprietăți care pot fi utilizate atât pentru vacanțe, cât și pentru închiriere sezonieră. În Grecia, spre exemplu, apartamentele cu două camere situate aproape de mare pornesc de la aproximativ 75.000 de euro, nivel comparabil sau chiar mai mic decât cel din anumite orașe românești.

Profilul cumpărătorului român din diaspora s-a modificat semnificativ în ultimii ani. Dacă în trecut mulți investeau în case mari construite în localitățile natale, în 2026 accentul cade pe confort imediat, administrare simplificată și randament investițional.

Românii care lucrează în străinătate evită din ce în ce mai mult apartamentele „la gri” sau proiectele care presupun renovări complexe. Lipsa timpului, distanța și dificultatea coordonării lucrărilor din afara țării îi determină să aleagă locuințe complet finisate, mobilate și utilate.

Ce preferă românii din diaspora să cumpere în România:

Apartamente „la cheie”, complet mobilate și utilate;

Proprietăți în București, Cluj, Brașov, Timișoara și Iași;

Locuințe apropiate de centre universitare;

Apartamente cu randament bun pentru închiriere;

Proprietăți administrate de firme specializate;

Case în zonele metropolitane ale marilor orașe;

Ansambluri rezidențiale noi, cu loc de parcare și facilități moderne.

Bugetele alocate pentru astfel de achiziții au crescut considerabil. Pentru un apartament premium-modern cumpărat direct de la dezvoltator, românii din diaspora sunt dispuși să plătească frecvent peste 95.000 de euro.

În paralel, crește interesul pentru serviciile de property management. Mulți cumpărători caută agenții sau companii care să administreze integral proprietatea, de la găsirea chiriașilor până la încasarea chiriilor și gestionarea reparațiilor.

Acest model le permite proprietarilor să obțină venituri pasive fără să fie nevoiți să revină constant în țară pentru probleme administrative sau tehnice.

Pe lângă investițiile în apartamente, o parte dintre românii din diaspora aleg să cumpere sau să construiască locuințe individuale în apropierea marilor orașe. Zonele metropolitane din jurul Bucureștiului, Clujului, Brașovului sau Timișoarei atrag tot mai multe familii care iau în calcul revenirea definitivă în România.

Accesul la credite bancare pe baza veniturilor obținute în străinătate a stimulat acest segment de piață. Băncile din România acceptă tot mai frecvent venituri din state precum Germania, Marea Britanie, Italia sau Spania, ceea ce facilitează finanțarea achizițiilor.

În același timp, dezvoltarea infrastructurii și extinderea zonelor rezidențiale de la periferia marilor orașe au creat noi oportunități pentru cumpărători. Mulți români din diaspora preferă locuințe cu suprafețe mai mari, curte proprie și acces rapid către orașe, evitând aglomerația urbană.

Tabel rezumat – Tendințele pieței imobiliare în 2026: