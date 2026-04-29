Piața carburanților din România intră într-o zonă de volatilitate accentuată. Potrivit analizei realizate de expertul în energie, motorina ar putea depăși în scurt timp pragul de 9,5 lei/litru, iar creșterile nu vor fi bruște, ci constante.

„Vacanţa de 1 mai vine la pachet cu creşteri de preţ şi potenţială penurie locală, ceea ce trebuie să atragă vigilenţa celor care pleacă de acasă. Nu este vorba dacă se va scumpi motorina, ci cât de repede. Piaţa petrolului a reintrat într-o zonă de risc, iar efectele se simt deja în buzunarele şoferilor români. Barilul de ţiţei Brent stă agăţat în jurul a 110 dolari, împins în sus nu de o economie în plin boom, ci de instabilitate şi frică. Intervalul realist pentru următoarele zile – 106 până la 116 dolari – spune totul. Piaţa nu mai este despre echilibru, ci despre nervi. Iar nervii costă”

În prezent, prețul motorinei este în jur de 9,3 lei/litru, însă tendința este clar ascendentă.

Evoluția prețului motorinei și factorii de influență

Indicator / Factor Situația actuală Evoluție estimată Impact Preț motorină ~9,3 lei/l 9,4 – 9,6 lei/l Creștere constantă Prag psihologic 10 lei/l Posibil în curând Presiune pe consum Petrol Brent ~110 USD/baril 106 – 116 USD Volatilitate ridicată Tensiuni geopolitice Ridicate Posibilă escaladare Scumpiri accelerate Diferențe între rețele Mari Persistente Migrație clienți Stocuri la stații Instabile Posibile lipsuri Panic buying Măsuri guvernamentale Active Până la 30 iunie Distorsiuni de piață Logistică Limitată Sub presiune Întârzieri aprovizionare

Expertul atrage atenția că evoluția depinde în mare măsură de tensiunile externe. Într-un scenariu optimist, o calmare a piețelor ar putea stabiliza sau chiar reduce ușor prețurile.

Totuși, varianta considerată mai probabilă este cea a unei noi escaladări.

„Mult mai realist este celălalt scenariu, o nouă escaladare, o nouă panică în piaţă şi motorina care împinge fără ezitare spre 10 lei pe litru. Pragul psihologic nu mai este o întrebare de ‘dacă’, ci de ‘când’. Concluzia e simplă şi deloc confortabilă: România nu controlează preţul carburantului, doar îl încasează. Iar în următoarea săptămână, direcţia este una singură – în sus”

Scenarii pentru următoarele săptămâni

Scenariu Condiții Efect asupra prețului Optimist Calmare tensiuni externe Stabilizare / ușoară scădere De bază Volatilitate moderată Creștere lentă Negativ Escaladare geopolitică Aproape de 10 lei/l

Analiza arată că situația actuală nu seamănă cu o criză clasică de aprovizionare, ci cu un dezechilibru generat de mai mulți factori simultani.

„o piaţă dată peste cap de preţuri administrate, diferenţe mari între reţele, panică de consum şi logistică incapabilă să absoarbă şocul”

Recent, mai multe stații OMV Petrom au rămas fără motorină standard, în special din cauza prețurilor mai mici decât la competitori, ceea ce a atras un val de clienți.

„Săptămâna trecută, aproximativ 60 de staţii Petrom au rămas fără motorină standard, pe fondul unor preţuri mult mai mici decât la competitori; compania a vorbit despre situaţii punctuale şi temporare, nu despre lipsă naţională. Problema reală este alta: când o reţea vinde motorina cu zeci de bani mai ieftin, clienţii migrează masiv acolo. Stocurile locale se golesc, cisternele nu pot reaproviziona instant, iar staţia rămâne ‘fără motorină’. Nu pentru că România nu mai are motorină, ci pentru că fluxul comercial se rupe local. Apoi intervine efectul de turmă. Un şofer vede pompă închisă, postează poza, alţii fac plinul preventiv, flotele trag mai mult, iar o problemă punctuală devine panică operaţională. Într-o piaţă normală, asta se reglează prin preţ. Într-o piaţă tensionată, cu plafonări, restricţii şi frică, reglajul devine brutal, nu mai creşte doar preţul, dispare produsul din unele staţii”

Autoritățile au introdus măsuri de control, însă acestea pot influența comportamentul companiilor și dinamica pieței.

„Astfel de intervenţii au un efect secundar: comprimă marjele, schimbă comportamentul companiilor şi pot face distribuţia mai rigidă. Operatorii nu mai concurează relaxat; îşi apără stocurile, cash-flow-ul şi riscul de înlocuire la preţuri mai mari. De aici vine paradoxul românesc: statul încearcă să ţină preţul sub control, companiile încearcă să nu piardă bani, consumatorii se panichează, iar rezultatul este exact ceea ce vezi acum – motorină care există în sistem, dar nu mai ajunge uniform la pompă”

Piața funcționează la limită